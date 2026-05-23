Kanada-Sprint im Live-Ticker: Wer kann den Mercedes-Stars die Stirn bieten?

Während die meisten Mercedes-Gegner ihre ersten grossen Update-Pakete bereits beim vorangegangenen Rennwochenende in Miami auf die Strecke gebracht haben, liessen sich die Ingenieure der Sternmarke mehr Zeit, um ihre Neuerungen zu entwickeln. Die drei Extra-Wochen nutzten sie aus, um an allen Ecken und Enden des W17 nachzulegen.

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Mit Erfolg: Kimi Antonelli legte im ersten Training vor und sicherte sich die Bestzeit, sein Teamkollege George Russell setzte sich bei der Zeitenjagd um die Sprint-Startplätze durch und sicherte sich die Pole. Die erste Startreihe teilt er sich mit dem WM-Leader aus den eigenen Reihen.

Dahinter lauern in der zweiten und dritten Reihe die Gegner von McLaren und Ferrari auf ihre Chance, an den beiden Sternfahrern vorbeizukommen. Der erste Verfolger ist Weltmeister Lando Norris, der neben seinem Stallgefährten Oscar Piastri losfährt. Lewis Hamilton und Charles Leclerc folgen auf den Startplätzen 5 und 6. Die vierte Startreihe belegen die beiden Red Bull Racing-Stars Max Verstappen und Isack Hadjar, Formel-1-Rookie Arvid Lindblad und Williams-Hoffnungsträger Carlos Sainz komplettieren die Top-10.

Gleich hinter den schnellsten Zehn des Sprint-Qualifyings fährt Nico Hülkenberg los, auch er wird neben seinem Stallgefährten Gabriel Bortoleto losfahren. Die Audi-Werksfahrer hoffen darauf, im Mini-Rennen Boden gutzumachen und in die Top-8 vorzudringen, die mit Punkten belohnt wird. Ob ihnen das gelingen wird und wie viel Gegenwind die Mercedes-Stars in der ersten Startreihe zu spüren bekommen werden, kann hier im SPEEDWEEK.com-Ticker live mitverfolgt werden.

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