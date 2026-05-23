Weiter zum Inhalt
Abo

Werbung

Werbung

Werbung

Werbung

  1. Start

  2. /

  3. Formelsport

  4. /

  5. Formel 1

  6. /

  7. News

Werbung

Kanada-Sprint im Live-Ticker: Wer kann den Mercedes-Stars die Stirn bieten?

George Russell und Kimi Antonelli haben sich die erste Startreihe für den Kanada-Sprint gesichert. Hat die Konkurrenz eine Chance gegen das Duo? Die Antwort auf diese Frage gibt's hier im Live-Ticker.

Vanessa Georgoulas

Von

Formel 1

George Russell und Kimi Antonelli sind im Kanada-Sprint die Gejagten
George Russell und Kimi Antonelli sind im Kanada-Sprint die Gejagten
Foto: Coates / XPB Images
George Russell und Kimi Antonelli sind im Kanada-Sprint die Gejagten
© Coates / XPB Images

Empfehlungen

Im Artikel erwähnt

Werbung

Werbung

Während die meisten Mercedes-Gegner ihre ersten grossen Update-Pakete bereits beim vorangegangenen Rennwochenende in Miami auf die Strecke gebracht haben, liessen sich die Ingenieure der Sternmarke mehr Zeit, um ihre Neuerungen zu entwickeln. Die drei Extra-Wochen nutzten sie aus, um an allen Ecken und Enden des W17 nachzulegen.

Werbung

Werbung

Mit Erfolg: Kimi Antonelli legte im ersten Training vor und sicherte sich die Bestzeit, sein Teamkollege George Russell setzte sich bei der Zeitenjagd um die Sprint-Startplätze durch und sicherte sich die Pole. Die erste Startreihe teilt er sich mit dem WM-Leader aus den eigenen Reihen.

Dahinter lauern in der zweiten und dritten Reihe die Gegner von McLaren und Ferrari auf ihre Chance, an den beiden Sternfahrern vorbeizukommen. Der erste Verfolger ist Weltmeister Lando Norris, der neben seinem Stallgefährten Oscar Piastri losfährt. Lewis Hamilton und Charles Leclerc folgen auf den Startplätzen 5 und 6. Die vierte Startreihe belegen die beiden Red Bull Racing-Stars Max Verstappen und Isack Hadjar, Formel-1-Rookie Arvid Lindblad und Williams-Hoffnungsträger Carlos Sainz komplettieren die Top-10.

Empfehlungen

Im Artikel erwähnt

Gleich hinter den schnellsten Zehn des Sprint-Qualifyings fährt Nico Hülkenberg los, auch er wird neben seinem Stallgefährten Gabriel Bortoleto losfahren. Die Audi-Werksfahrer hoffen darauf, im Mini-Rennen Boden gutzumachen und in die Top-8 vorzudringen, die mit Punkten belohnt wird. Ob ihnen das gelingen wird und wie viel Gegenwind die Mercedes-Stars in der ersten Startreihe zu spüren bekommen werden, kann hier im SPEEDWEEK.com-Ticker live mitverfolgt werden.

Werbung

Werbung

Schon gesehen?

Newsletter

Motorsport-News direkt in Ihr Postfach

Verpassen Sie keine Highlights mehr: Der Speedweek Newsletter liefert Ihnen zweimal wöchentlich aktuelle Nachrichten, exklusive Kommentare und alle wichtigen Termine aus der Welt des Motorsports - direkt in Ihr E-Mail-Postfach

Weiterlesen

Themen

  1. Ergebnisse

  2. Aktueller Stand

Ergebnisse

Voller Stand

  1. Startaufstellung

  2. Sprint Qualifying

  3. 1. Freies Training

Pos

Fahrer

Fahrer

Team

Start Nr

01

George Russell

George Russell

Mercedes-AMG Petronas Formula One Team

George Russell

George Russell

Mercedes-AMG Petronas Formula One Team

63

02

Kimi Antonelli

Kimi Antonelli

Mercedes-AMG Petronas Formula One Team

Kimi Antonelli

Kimi Antonelli

Mercedes-AMG Petronas Formula One Team

12

03

Lando Norris

Lando Norris

McLaren Formula 1 Team

Lando Norris

Lando Norris

McLaren Formula 1 Team

1

04

Oscar Piastri

Oscar Piastri

McLaren Formula 1 Team

Oscar Piastri

Oscar Piastri

McLaren Formula 1 Team

81

05

So tritt Lewis Hamilton 2025 auf

Lewis Hamilton

Scuderia Ferrari HP

So tritt Lewis Hamilton 2025 auf

Lewis Hamilton

Scuderia Ferrari HP

44

06

Charles Leclerc

Charles Leclerc

Scuderia Ferrari HP

Charles Leclerc

Charles Leclerc

Scuderia Ferrari HP

16

07

Max Verstappen

Max Verstappen

Oracle Red Bull Racing

Max Verstappen

Max Verstappen

Oracle Red Bull Racing

3

08

Isack Hadjar

Isack Hadjar

Oracle Red Bull Racing

Isack Hadjar

Isack Hadjar

Oracle Red Bull Racing

6

09

Placeholder - Racer

Arvid Lindblad

Visa Cash App Racing Bulls Formula One Team

Placeholder - Racer

Arvid Lindblad

Visa Cash App Racing Bulls Formula One Team

41

10

Carlos Sainz Jr.

Carlos Sainz Jr.

Atlassian Williams Racing

Carlos Sainz Jr.

Carlos Sainz Jr.

Atlassian Williams Racing

55

Events

Alle Formel 1 Events

  • Vergangen

    Japanese Grand Prix

    Suzuka International Racing Course, Japan
    27.–29.03.2026
    Zum Event

  • Vergangen

    Miami Grand Prix

    Miami International Autodrome, USA
    01.–03.05.2026
    Zum Event
  • Max Verstappen

    Live

    Canadian Grand Prix

    Circuit Gilles Villeneuve, Kanada
    22.–24.05.2026
    Zum Event

  • Demnächst

    Monaco Grand Prix

    Circuit de Monaco, Monaco
    05.–07.06.2026
    Zum Event

  • Barcelona-Catalunya Grand Prix

    Circuit de Barcelona-Catalunya, Spanien
    12.–14.06.2026
    Zum Event

  1. Vergangen

    Japanese Grand Prix

    Suzuka International Racing Course, Japan
    27.–29.03.2026
    Zum Event

  2. Vergangen

    Miami Grand Prix

    Miami International Autodrome, USA
    01.–03.05.2026
    Zum Event
  3. Max Verstappen

    Live

    Canadian Grand Prix

    Circuit Gilles Villeneuve, Kanada
    22.–24.05.2026
    Zum Event

  4. Demnächst

    Monaco Grand Prix

    Circuit de Monaco, Monaco
    05.–07.06.2026
    Zum Event

  5. Barcelona-Catalunya Grand Prix

    Circuit de Barcelona-Catalunya, Spanien
    12.–14.06.2026
    Zum Event

Formelsport News

Alle News

Neueste Artikel

Alle Artikel

    Speedweek.com - Der beste Motorsport im Netz

    Die aktuellsten News rund um die Uhr, von Experten analysiert und kommentiert und exklusive Einblicke hinter die Kulissen. Hier schreiben Fans für Fans.

    Berichte & Analysen

    Redaktion

    Serien