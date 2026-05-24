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Kann McLaren in Kanada den GP-Sieg erobern? Das sagt Teamchef Andrea Stella

Lando Norris und Oscar Piastri teilen sich die zweite Startreihe für den Kanada-GP. Hat das Duo eine Chance gegen die starken Mercedes-Fahrer? McLaren-Teamchef Andrea Stella sagt, was er erwartet.

Vanessa Georgoulas

Von

Formel 1

McLaren-Teamchef Andrea Stella erwartet ein spannendes Rennen
McLaren-Teamchef Andrea Stella erwartet ein spannendes Rennen
Foto: Batchelor / XPB Images
McLaren-Teamchef Andrea Stella erwartet ein spannendes Rennen
© Batchelor / XPB Images

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Am Ende des GP-Qualifyings auf dem Circuit Gilles Villeneuve fehlten Formel-1-Weltmeister Lando Norris knapp eineinhalb Zehntelsekunden auf die Pole-Zeit von George Russell. Der Rückstand auf dessen Mercedes-Teamkollegen Kimi Antonelli, der die WM anführt, betrug sogar weniger als eine Zehntel. Und auch der viertplatzierte Oscar Piastri darf sich Hoffnungen auf ein starkes Rennen machen.

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Auf die Frage, ob dies die gewünschte Ausgangslage sei, erklärte McLaren-Teamchef Andrea Stella lachend: «Nein, wir wären gerne auf den ersten beiden Plätzen gelandet.» Etwas ernster fügte er an: «Aber realistisch gesehen, sind die Plätze 3 und 4 etwa das, was wir mit unserer aktuellen Leistung erreichen können. Das ist also ein gutes Quali-Ergebnis.»

Viel mehr sei nicht möglich gewesen, ist sich der Ingenieur sicher: «Ich glaube nicht, dass wir noch mehr hätten herausquetschen können. Wie gesagt, ich denke, wir haben einen guten Fortschritt gemacht. Es ist auch gut, dass Oscar eine gute Runde hinbekommen hat und an Landos Leistung heranreichen konnte. Wir werden sehen, was möglich ist. Das Rennen in Kanada ist für gewöhnlich auch im Trockenen sehr ereignisreich, und es soll ja regnen, es wird also sicherlich spannend werden.»

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Man werde auf jeden Fall alles geben, um den Spitzenreitern aus dem Werksteam der Sternmarke das Leben schwer zu machen: «Wir geben unser Bestes und werden versuchen, Mercedes anzugreifen. Die Lücke ist im Vergleich zur Sprint-Session geschrumpft, wir haben das Auto verbessert und das Fahrverhalten in den Kurven ist jetzt viel vorhersehbarer. Wir haben etwas Zeit auf den Geraden verloren und müssen verstehen, warum das so war. Aber insgesamt konnten wir die Performance im Verlauf des Wochenendes verbessern. Und wir werden im Rennen sehen, ob wir eine Chance auf den Sieg haben», fasste der Italiener zusammen.

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