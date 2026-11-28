Die Formel-1-Experten waren sich schon vor dem Qualifying zum Katar-GP einig: Kimi Antonelli war der grosse Favorit für die schnellste Quali-Runde, die ihm die achte GP-Pole seiner noch jungen F1-Karriere bescheren würde. Es dauerte allerdings ein paar Augenblicke, bis der 20-Jährige aus Bologna die Box verliess.

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Die Ersten, die auf die Bahn fuhren, waren die beiden Cadillac-Piloten Sergio Pérez und Valtteri Bottas, das Aston Martin-Duo Fernando Alonso und Lance Stroll und die beiden Williams-Piloten Carlos Sainz und Alex Albon. Von den Spitzenteams zeigte sich Ferrari als Erstes auf dem 5,419 km langen Wüstenkurs. Charles Leclerc und Lewis Hamilton setzten sich entsprechend schnell an die Spitze, wobei der Monegasse 82 Tausendstel schneller blieb.

Auch das Red Bull Racing-Duo Max Verstappen und Isack Hadjar war bald auf der Bahn und übernahm die Spitzenpositionen. Der vierfache Weltmeister, der schneller als sein Teamkollege blieb, durfte sich nicht lange darüber freuen, denn kaum hatten die Mercedes-Fahrer ihre ersten schnellen Versuche unternommen, war Russell mit 1:22,557 min der neue Spitzenreiter.

Nachdem alle ihren ersten schnellen Versuch unternommen hatten, war klar: Sainz, Albon, Rafael Câmara, Alonso, Stroll, Pérez und Bottas mussten sich verbessern, um es ins Q2 zu schaffen, wo die Top-16 des ersten Abschnitts des Abschlusstrainings um den Q3-Einzug kämpften. Noch blieb dem Sextett genug Zeit, um eine bessere Rundenzeit zu erzielen.

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Ferrari überrascht mit frühem 2. Versuch

Ferrari überraschte die Zuschauer, weil es Hamilton und Leclerc nach der Rückkehr an die Box bald wieder auf die Bahn schickte, während Russell schon knapp fünf Minuten vor dem Q1-Ende ausstieg. Auch die Red Bull Racing-Stars hatten keinen Grund mehr, einen zweiten Q1-Versuch zu starten. Das McLaren-Duo Lando Norris und Oscar Piastri rückte hingegen nochmals aus, allerdings auf gebrauchten Reifen.

Nach dem neuerlichen Versuch war klar, dass die beiden Williams-Piloten, das Aston Martin-Duo und die Cadillac-Routiniers die erste Gruppe der Ausgeschiedenen ausmachten, wobei Sainz mit 1:24,370 min den Q2-Aufstieg um knapp eine Zehntel verpasste. «Die Vorbereitung der Reifen auf die schnelle Runde war mit all diesem Verkehr schwierig», erklärte Sainz am Funk. Ihm und seinem Teamkollegen wurde jeweils eine Rundenzeit gestrichen. Beide ereilte dieses Schicksal, weil sie in der vierten Kurve neben der Bahn waren.

Haas-Neuling Rafael Câmara: Zittern um den 15. Startplatz

Nico Hülkenberg, der im dritten Training noch mit technischen Problemen gekämpft hatte, rückte als Erster zur Q2-Zeitenjagd aus, Der Deutsche aus dem Audi-Team bekam schnell hochkarätige Gesellschaft, denn das Mercedes-Duo und die beiden Red Bull Racing-Teamkollegen taten es ihm gleich. Sie waren nicht die Einzigen, die ihre Box verliessen, sodass sich die Strecke schnell füllte.

Auch diesmal war Russell der Schnellste, dahinter reihte sich Hadjar ein, der knapp schneller blieb als Antonelli, der sich mit Platz 3 begnügen musste. Verstappen, Norris, Piastri, Leclerc, Hamilton, Arvid Lindblad und Liam Lawson komplettierten die Top-10 vor Gabriel Bortoleto, Ollie Bearman, Pierre Gasly, Hülkenberg, Câmara und Franco Colapinto.

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Fünf der 16 Q2-Teilnehmer verzichteten erneut auf eine weitere Ausfahrt, um Reifensätze fürs Rennen zu sparen: Russell, Hadjar, Verstappen, Norris und Piastri schauten zu, wie der Rest nochmals Gas gab. Antonelli, der nochmals eine schnelle Runde drehte, konnte sich nicht verbessern. Bearman drehte eine gute Runde, verpasste aber den dritten Q3-Einzug in dieser Saison um 15 Tausendstelsekunden.

Der Brite aus dem Haas-Team belegte damit den elften Platz vor Gasly, Bortoleto, Colapinto, Câmara und Hülkenberg, die alle auch aussteigen mussten. Bortoleto wurde bei seinem zweiten Q2-Versuch von Câmara behindert, und die Regelhüter kündigten eine Untersuchung der Szene nach der Zeitenjagd an. Der Brasilianer, der am Ende den 15. Platz belegte, könnte für diese Szene eine Strafversetzung in der Startaufstellung kassieren.

Kimi Antonelli verstimmt, Lewis Hamilton nur auf Platz 9

An der Spitze änderte sich nichts, Russell blieb der Schnellste vor Hadjar, Antonelli und Verstappen. Auch das McLaren-Duo Norris und Piastri auf den Plätzen 5 und 6, Leclerc, Lindblad, Hamilton und Lawson auf den weiteren Top-10-Positionen schafften den Sprung ins letzte Qualifying-Segment.

Der Erste, der im letzten und entscheidenden Quali-Abschnitt auf die Bahn fuhr, war Verstappen. Hadjar folgte seinem Stallgefährten und bald waren acht der zehn Anwärter für die Top-10-Startplätze wieder unterwegs. Der erste Versuch brachte einen alten Bekannten als Schnellsten hervor: Russell sicherte sich mit 1:21,695 min die provisorische Pole vor Antonelli, Norris, Piastri, Hadjar, Verstappen, Leclerc, Hamilton, Lindblad und Lawson, wobei die Racing Bulls-Fahrer auf einen ersten Versuch verzichteten.

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Die entscheidende Zeitenjagd nahm Antonelli als Erster in Angriff, und er fragte gleich über Funk bei seinem Team nach: «Warum habt ihr mich als Erstes auf die Bahn geschickt? Die Antwort seines Renningenieurs Pete «Bono» Bonnington: «Konzentrieren wir uns doch jetzt einfach auf die Runde.» Der Italiener tat genau das, schaffte es aber nicht, sich vor seinen Teamkollegen zu platzieren, womit Russell die Pole bejubeln durfte. Danach erklärte er hörbar verstimmt am Funk: «Darüber müssen wir noch sprechen. Wenn ich euch um etwas bitte, dann macht das bitte auch.»

Den dritten Startplatz sicherte sich Norris, der die zweite Startreihe mit seinem Teamkollegen Oscar Piastri teilen wird. Erst dahinter folgen die beiden Red Bull Racing-Piloten, wobei Hadjar der Schnellere war. Leclerc, Lindblad, Hamilton und Lawson komplettierten die Top-10. Dass der siebenfache Weltmeister langsamer als Lindblad blieb, überraschte nicht nur die Fans, sondern auch die GP-Experten.