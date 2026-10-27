Weiter zum Inhalt
Abo

Werbung

Werbung

Werbung

Werbung

  1. Start

  2. /

  3. Formelsport

  4. /

  5. Formel 1

  6. /

  7. News

Werbung

Bald-Weltmeister Kimi Antonelli selbstkritisch: Das will er noch verbessern

Kimi Antonelli krönt sich aller Wahrscheinlichkeit nach am Sonntag zum Weltmeister. Der Formel-1-Pilot ist trotz der starken Saison erfrischend selbstkritisch. Was der Mercedes-Mann verbessern will.

Silja Rulle

Von

Formel 1

Kimi Antonelli siegte in Austin, wird wohl in Mexiko den Titel klarmachen
Kimi Antonelli siegte in Austin, wird wohl in Mexiko den Titel klarmachen
Foto: XPB Images
Kimi Antonelli siegte in Austin, wird wohl in Mexiko den Titel klarmachen
© XPB Images

Werbung

TV-Programm

Werbung

Nach dem Sieg in Austin können wir Kimi Antonelli wohl mit gutem Gewissen als «Bald-Weltmeister» bezeichnen. Dem Mercedes-Piloten fehlen nur noch zwei Punkte, um seinen ersten WM-Titel auch rechnerisch festzuzurren.

Werbung

Werbung

Den ersten Titel-Matchball in Austin verpasste Antonelli knapp, weil George Russell (Mercedes) und Lewis Hamilton (Ferrari) zu weit vorne landen. In Mexiko ist die Titel-Rechnung nun deutlich einfacher: Platz 9 oder höher für Antonelli – und er ist der jüngste Weltmeister in der Geschichte der Formel 1 (mehr Infos dazu hier).

Weltmeister in seiner zweiten Formel-1-Saison? Wow! Die hohen Ansprüche an ihn – Antonelli startete ja schließlich als Hamilton-Nachfolger bei Mercedes – übertraf der inzwischen 20-jährige Italiener noch mal. Trotzdem ist der junge Racer erfrischend selbstkritisch.

Bald-F1-Weltmeister Kimi Antonelli selbstkritisch

Antonelli: «Diese Saison bisher war auf jeden Fall eine positive Überraschung. Natürlich ist sie noch nicht vorbei. Es stehen noch ein paar Rennen an, bei denen ich einfach gut abschneiden und weiterhin um Siege kämpfen möchte. Es wäre schön, die Saison mit einem Höhepunkt abzuschließen. Aber ja, wenn ich auf die Saison zurückblicke, gibt es definitiv noch Dinge, an denen ich arbeiten und die ich verbessern muss – sei es meine mentale Einstellung in bestimmten Situationen oder die Art und Weise, wie ich mit einigen Szenarien umgehe. Am Ende der Saison werde ich sicherlich mehr Zeit haben, um zurückzublicken: Was ist gut gelaufen, was hätte besser sein können? Aber auf jeden Fall war es bisher eine sehr konstante Saison, und wir werden versuchen, das bis zum Ende so beizubehalten.»

Werbung

Werbung

Antonelli nennt direkt ein paar Beispiele: «Zunächst einmal der Fehler im dritten freien Training in Australien. In Japan hatte ich einen schlechten Start. Dann auch noch in Miami, beim Sprintrennen, wo ich durch das Überschreiten der Streckenbegrenzungen ebenfalls Punkte verschenkt habe. Ja, die Streckenbegrenzungen waren für mich das größte Problem.» Im Austin-GP (wo traditionell viele Track-Limit-Verstöße begangen werden) überfuhr er nur einmal die Streckenbegrenzung.

TV-Programm

Antonelli: «Diese Art von Situationen… und auch bei einigen Qualifikationsläufen bin ich einfach nicht mit der richtigen Einstellung an den Start gegangen. Also, ja, ich muss einfach dafür sorgen, dass ich mich in diesen Bereichen verbessere.» Ganz so falsch kann die Einstellung allerdings nicht gewesen sein...

Schon gesehen?

Newsletter

Motorsport-News direkt in Ihr Postfach

Verpassen Sie keine Highlights mehr: Der Speedweek Newsletter liefert Ihnen zweimal wöchentlich aktuelle Nachrichten, exklusive Kommentare und alle wichtigen Termine aus der Welt des Motorsports - direkt in Ihr E-Mail-Postfach

Weiterlesen

Themen

  1. Ergebnisse

  2. Aktueller Stand

Ergebnisse

Voller Stand

  1. Rennen

  2. Startaufstellung

  3. 3. Qualifying

  4. 2. Qualifying

  5. 1. Qualifying

  6. 3. Training

  7. 2. Training

  8. 1. Training

Pos
#
Fahrer
Fahrer
Team
Runden
Zeit
Bestzeit
Punkte

01

12

Kimi Antonelli

Kimi Antonelli

Mercedes-AMG Petronas Formula One Team

Kimi Antonelli

Kimi Antonelli

Mercedes-AMG Petronas Formula One Team

56

1:35:16,650

1:39,086

25

02

16

Charles Leclerc

Charles Leclerc

Scuderia Ferrari HP

Charles Leclerc

Charles Leclerc

Scuderia Ferrari HP

56

+13,078

1:37,976

18

03

3

Max Verstappen

Max Verstappen

Oracle Red Bull Racing

Max Verstappen

Max Verstappen

Oracle Red Bull Racing

56

+17,485

1:39,231

15

04

44

So tritt Lewis Hamilton 2025 auf

Lewis Hamilton

Scuderia Ferrari HP

So tritt Lewis Hamilton 2025 auf

Lewis Hamilton

Scuderia Ferrari HP

56

+18,515

1:38,457

12

05

1

Lando Norris

Lando Norris

McLaren Formula 1 Team

Lando Norris

Lando Norris

McLaren Formula 1 Team

56

+30,521

1:39,811

10

06

6

Isack Hadjar

Isack Hadjar

Oracle Red Bull Racing

Isack Hadjar

Isack Hadjar

Oracle Red Bull Racing

56

+34,373

1:39,399

8

07

81

Oscar Piastri

Oscar Piastri

McLaren Formula 1 Team

Oscar Piastri

Oscar Piastri

McLaren Formula 1 Team

56

+52,674

1:40,328

6

08

63

George Russell

George Russell

Mercedes-AMG Petronas Formula One Team

George Russell

George Russell

Mercedes-AMG Petronas Formula One Team

56

+54,303

1:39,928

4

09

30

Liam Lawson

Liam Lawson

Visa Cash App Racing Bulls Formula One Team

Liam Lawson

Liam Lawson

Visa Cash App Racing Bulls Formula One Team

56

+1:19,183

1:39,652

2

10

10

Pierre Gasly

Pierre Gasly

BWT Alpine Formula One Team

Pierre Gasly

Pierre Gasly

BWT Alpine Formula One Team

56

+1:27,516

1:40,193

1

Events

Alle Formel 1 Events
  1. Vergangen

    Singapore Grand Prix

    Marina Bay Street Circuit, Singapur
    09.–11.10.2026
    Zum Event
  2. Vergangen

    US Grand Prix

    Circuit of the Americas, USA
    23.–25.10.2026
    Zum Event
  3. Demnächst

    Mexican Grand Prix

    Autódromo Hermanos Rodríguez, Mexiko
    30.10. – 01.11.2026
    Zum Event
  4. Demnächst

    Brazilian Grand Prix

    Autodromo Jose Carlos Pace, Brasilien
    06.–08.11.2026
    Zum Event

  5. Las Vegas Grand Prix

    Downtown Las Vegas Street Circuit, USA
    19.–21.11.2026
    Zum Event

Formelsport News

Alle News

Neueste Artikel

Alle Artikel

    Speedweek.com - Der beste Motorsport im Netz

    Die aktuellsten News rund um die Uhr, von Experten analysiert und kommentiert und exklusive Einblicke hinter die Kulissen. Hier schreiben Fans für Fans.

    Berichte & Analysen

    Redaktion

    Serien