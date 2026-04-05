Kimi Antonelli (Mercedes) besucht Valentino Rossi auf der VR46-Ranch

Zweirad-Ausflug für WM-Leader Kimi Antonelli! Die Formel 1 ist derzeit in einer Art Frühlingsschlaf – wegen der zwei Rennabsagen in Bahrain und Saudi-Arabien ist bis Miami (Anfang Mai) eine fünfwöchige Pause. Mercedes-Pilot Antonelli hatte offenbar Sehnsucht nach Motorengebrumm – und besuchte MotoGP-Legende und Landsmann Valentino Rossi auf dessen Ranch.

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Antonelli trifft Rossi

Rossi und Antonelli – eine italienische Racing-Legende und einer, der es mal werden möchte. Rossi gewann im Motorradsport alles, was es zu gewinnen gibt. Antonelli führt in seiner zweiten Formel-1-Saison mit gerade mal 19 Jahren aktuell die WM-Wertung an.

Verrückt: Kimi Antonelli kam am 25. August 2006 auf die Welt, hat also Rossis Titel-Serie von 2002 bis 2005 noch gar nicht miterlebt. Die beiden verstanden sich trotzdem blendend, wie es aussah, teilten Fotos von dem Besuch auf ihren Social-Media-Kanälen.

Die Moto-Ranch von Rossi ist ein Trainingsgelände, auf dem regelmäßig der von Rossi in seiner VR46-Academy geförderte Nachwuchs auf einem Flat-Track-Kurs mit Offroad-Bikes unterwegs ist.

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Kimi Antonelli, Valentino Rossi und Marco Bezzecchi Foto: Instagram/Valentino Rossi Kimi Antonelli, Valentino Rossi und Marco Bezzecchi © Instagram/Valentino Rossi

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Zwei italienische WM-Leader