Weiter zum Inhalt
Abo

Werbung

Werbung

Werbung

Werbung

  1. Start

  2. /

  3. Formelsport

  4. /

  5. Formel 1

  6. /

  7. News

Werbung

Kimi Antonelli (Mercedes) besucht Valentino Rossi auf der VR46-Ranch

In der Formel 1 ist gerade Pause. Mercedes-Pilot Kimi Antonelli schaut währenddessen in der Zweirad-Welt vorbei und besucht MotoGP-Ikone Valentino Rossi auf dessen Moto-Ranch.

Silja Rulle

Von

Formel 1

Kimi Antonelli und Valentino Rossi auf der VR46-Moto-Ranch
Kimi Antonelli und Valentino Rossi auf der VR46-Moto-Ranch
Foto: Instagram/Valentino Rossi
Kimi Antonelli und Valentino Rossi auf der VR46-Moto-Ranch
© Instagram/Valentino Rossi

Empfehlungen

Im Artikel erwähnt

Werbung

Werbung

Zweirad-Ausflug für WM-Leader Kimi Antonelli! Die Formel 1 ist derzeit in einer Art Frühlingsschlaf – wegen der zwei Rennabsagen in Bahrain und Saudi-Arabien ist bis Miami (Anfang Mai) eine fünfwöchige Pause. Mercedes-Pilot Antonelli hatte offenbar Sehnsucht nach Motorengebrumm – und besuchte MotoGP-Legende und Landsmann Valentino Rossi auf dessen Ranch.

Werbung

Werbung

Antonelli trifft Rossi

Rossi und Antonelli – eine italienische Racing-Legende und einer, der es mal werden möchte. Rossi gewann im Motorradsport alles, was es zu gewinnen gibt. Antonelli führt in seiner zweiten Formel-1-Saison mit gerade mal 19 Jahren aktuell die WM-Wertung an.

Verrückt: Kimi Antonelli kam am 25. August 2006 auf die Welt, hat also Rossis Titel-Serie von 2002 bis 2005 noch gar nicht miterlebt. Die beiden verstanden sich trotzdem blendend, wie es aussah, teilten Fotos von dem Besuch auf ihren Social-Media-Kanälen.

Empfehlungen

Im Artikel erwähnt

Die Moto-Ranch von Rossi ist ein Trainingsgelände, auf dem regelmäßig der von Rossi in seiner VR46-Academy geförderte Nachwuchs auf einem Flat-Track-Kurs mit Offroad-Bikes unterwegs ist.

Werbung

Werbung

Kimi Antonelli, Valentino Rossi und Marco Bezzecchi
Kimi Antonelli, Valentino Rossi und Marco Bezzecchi
Foto: Instagram/Valentino Rossi
Kimi Antonelli, Valentino Rossi und Marco Bezzecchi
© Instagram/Valentino Rossi

Zwei italienische WM-Leader

Das konnte sich Antonelli genauer anschauen – und traf dabei auch auf einen weiteren Landsmann und quasi seinen Co-WM-Leader. Der italienische Aprilia-Pilot Marco Bezzecchi ist nämlich nach ebenfalls drei Rennen Führender in der MotoGP, die auch gerade eine Rennpause hat (dort wurde der Katar-GP verschoben).

Schon gesehen?

Newsletter

Motorsport-News direkt in Ihr Postfach

Verpassen Sie keine Highlights mehr: Der Speedweek Newsletter liefert Ihnen zweimal wöchentlich aktuelle Nachrichten, exklusive Kommentare und alle wichtigen Termine aus der Welt des Motorsports - direkt in Ihr E-Mail-Postfach

Weiterlesen

Themen

  1. Ergebnisse

  2. Aktueller Stand

Ergebnisse

Voller Stand

  1. Rennen

  2. Startaufstellung

  3. 3. Qualifying

  4. 2. Qualifying

  5. 1. Qualifying

  6. 3. Freies Training

  7. 2. Freies Training

  8. 1. Freies Training

Pos

Fahrer

Fahrer

Team

Start Nr

Runden

Zeit

Bestzeit

Punkte

01

Kimi Antonelli

Kimi Antonelli

Mercedes-AMG Petronas Formula One Team

Kimi Antonelli

Kimi Antonelli

Mercedes-AMG Petronas Formula One Team

12

53

1:28:03,403

1:32,432

25

02

Oscar Piastri

Oscar Piastri

McLaren Formula 1 Team

Oscar Piastri

Oscar Piastri

McLaren Formula 1 Team

81

53

+13,722

1:32,996

18

03

Charles Leclerc

Charles Leclerc

Scuderia Ferrari HP

Charles Leclerc

Charles Leclerc

Scuderia Ferrari HP

16

53

+15,270

1:32,634

15

04

George Russell

George Russell

Mercedes-AMG Petronas Formula One Team

George Russell

George Russell

Mercedes-AMG Petronas Formula One Team

63

53

+15,754

1:32,549

12

05

Lando Norris

Lando Norris

McLaren Formula 1 Team

Lando Norris

Lando Norris

McLaren Formula 1 Team

1

53

+23,479

1:33,208

10

06

So tritt Lewis Hamilton 2025 auf

Lewis Hamilton

Scuderia Ferrari HP

So tritt Lewis Hamilton 2025 auf

Lewis Hamilton

Scuderia Ferrari HP

44

53

+25,037

1:32,777

8

07

Pierre Gasly

Pierre Gasly

BWT Alpine Formula One Team

Pierre Gasly

Pierre Gasly

BWT Alpine Formula One Team

10

53

+32,340

1:33,691

6

08

Max Verstappen

Max Verstappen

Oracle Red Bull Racing

Max Verstappen

Max Verstappen

Oracle Red Bull Racing

3

53

+32,677

1:33,552

4

09

Liam Lawson

Liam Lawson

Visa Cash App Racing Bulls Formula One Team

Liam Lawson

Liam Lawson

Visa Cash App Racing Bulls Formula One Team

30

53

+50,180

1:34,230

2

10

Esteban Ocon

Esteban Ocon

TGR Haas F1 Team

Esteban Ocon

Esteban Ocon

TGR Haas F1 Team

31

53

+51,216

1:34,256

1

Events

Alle Formel 1 Events

  • Vergangen

    Chinese Grand Prix

    Shanghai International Circuit, China
    13.–15.03.2026
    Zum Event

  • Vergangen

    Japanese Grand Prix

    Suzuka International Racing Course, Japan
    27.–29.03.2026
    Zum Event

  • Miami Grand Prix

    Miami International Autodrome, USA
    01.–03.05.2026
    Zum Event

  • Canadian Grand Prix

    Circuit Gilles Villeneuve, Kanada
    22.–24.05.2026
    Zum Event

  • Monaco Grand Prix

    Circuit de Monaco, Monaco
    05.–07.06.2026
    Zum Event

  1. Vergangen

    Chinese Grand Prix

    Shanghai International Circuit, China
    13.–15.03.2026
    Zum Event

  2. Vergangen

    Japanese Grand Prix

    Suzuka International Racing Course, Japan
    27.–29.03.2026
    Zum Event

  3. Miami Grand Prix

    Miami International Autodrome, USA
    01.–03.05.2026
    Zum Event

  4. Canadian Grand Prix

    Circuit Gilles Villeneuve, Kanada
    22.–24.05.2026
    Zum Event

  5. Monaco Grand Prix

    Circuit de Monaco, Monaco
    05.–07.06.2026
    Zum Event

Formelsport News

Alle News

Neueste Artikel

Alle Artikel

    Speedweek.com - Der beste Motorsport im Netz

    Die aktuellsten News rund um die Uhr, von Experten analysiert und kommentiert und exklusive Einblicke hinter die Kulissen. Hier schreiben Fans für Fans.

    Berichte & Analysen

    Redaktion

    Serien