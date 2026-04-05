Kimi Antonelli (Mercedes) besucht Valentino Rossi auf der VR46-Ranch
In der Formel 1 ist gerade Pause. Mercedes-Pilot Kimi Antonelli schaut währenddessen in der Zweirad-Welt vorbei und besucht MotoGP-Ikone Valentino Rossi auf dessen Moto-Ranch.
Zweirad-Ausflug für WM-Leader Kimi Antonelli! Die Formel 1 ist derzeit in einer Art Frühlingsschlaf – wegen der zwei Rennabsagen in Bahrain und Saudi-Arabien ist bis Miami (Anfang Mai) eine fünfwöchige Pause. Mercedes-Pilot Antonelli hatte offenbar Sehnsucht nach Motorengebrumm – und besuchte MotoGP-Legende und Landsmann Valentino Rossi auf dessen Ranch.
Antonelli trifft Rossi
Rossi und Antonelli – eine italienische Racing-Legende und einer, der es mal werden möchte. Rossi gewann im Motorradsport alles, was es zu gewinnen gibt. Antonelli führt in seiner zweiten Formel-1-Saison mit gerade mal 19 Jahren aktuell die WM-Wertung an.
Verrückt: Kimi Antonelli kam am 25. August 2006 auf die Welt, hat also Rossis Titel-Serie von 2002 bis 2005 noch gar nicht miterlebt. Die beiden verstanden sich trotzdem blendend, wie es aussah, teilten Fotos von dem Besuch auf ihren Social-Media-Kanälen.
Die Moto-Ranch von Rossi ist ein Trainingsgelände, auf dem regelmäßig der von Rossi in seiner VR46-Academy geförderte Nachwuchs auf einem Flat-Track-Kurs mit Offroad-Bikes unterwegs ist.
Zwei italienische WM-Leader
Das konnte sich Antonelli genauer anschauen – und traf dabei auch auf einen weiteren Landsmann und quasi seinen Co-WM-Leader. Der italienische Aprilia-Pilot Marco Bezzecchi ist nämlich nach ebenfalls drei Rennen Führender in der MotoGP, die auch gerade eine Rennpause hat (dort wurde der Katar-GP verschoben).
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