Crash von Kimi Antonelli/Mercedes: Erklärungsversuch und knallharte Kritik

Zuerst mal war da nur der Funkspruch von Mercedes-Teenager Kimi Antonelli: «Ah, Mist, ich habe die Mauer berührt.»

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Dann fingen die TV-Kameras den angeschlagenen Mercedes ein. Links vorne löste sich der Reifen von der Felge, offenbar hatte auch die Spurstange etwas abbekommen, das Rad stand schräg.

WM-Leader Antonelli wurde von seinem Renningenieur Pete Bonington angewiesen, das Auto zur Seite zu stellen, der Bologneser versuchte dennoch, den Mercedes an die Box zu schleppen (was die Regelhüter gar nicht gerne sehen), gab dann aber auf – ausgeschieden im ersten Quali-Segment, au backe!

Die Wiederholung zeigte: In Kurve 1 war Kimi zu gierig, fuhr die Linkskurve einen Hauch zu eng an, klatschte prompt links innen an den Beton, der Schlag war ziemlich heftig.

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Kimi am Funk: «Es tut mir so leid, Jungs.» Das wird wohl Startplatz 16 werden für den Italiener, abhängig von möglichen Strafversetzungen seiner Gegner.

Nach seiner Rückkehr ins Fahrerlager des Baku City Circuit war der achtfache GP-Sieger echt bedient: «Die Bahn baute mehr und mehr Haftung auf. Als ich einlenkte, merkte ich gleich, dass die Vorderachse viel mehr beisst als in der Runde zuvor und schon berührte ich die Mauer. Ein sehr unnötiger Fehler von mir.»

«Um ehrlich zu sein, bin ich sehr verärgert über mich selber. Ich hoffe, ich kann im Rennen so viele Ränge als möglich gutmachen.»

Ränge gutmachen? Wir erinnern daran: Beim Heimrennen in Monza fuhr Antonelli zum Sieg – von Startplatz 19 aus.

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Nochmals Kimi: «Ich gehe mit dem Wissen in den Grand Prix, dass wir einen schnellen Wagen haben, schaut euch nur an, was George Russell damit gezeigt hat.»