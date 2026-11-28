2026er-Weltmeister und Mercedes-Pilot Kimi Antonelli war der zweitschnellste Mann in Qualifying vor dem Formel-1-GP von Katar – und trotzdem nicht zufrieden . Am Team-Funk machte der Italiener nach dem Überfahren der Ziellinie klar, dass er mit einer Teamentscheidung nicht glücklich war. Antonelli wäre gerne als Letzter auf die Strecke gefahren, nämlich hinter seinem Teamkollegen George Russell, der die Pole holte . Doch Mercedes schickte Antonelli vor Russell raus.

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Antonelli funkte an sein Team merklich angefressen: «Wir müssen darüber sprechen. Wenn ich um etwas bitte, dann tut es bitte.» Gleich danach schaltete sich Teamchef Toto Wolff persönlich zu: «Kimi, das geht auf uns. Wir werden uns den Prozess noch mal anschauen. Wir hätten dich nicht als Ersten rausschicken sollen. Wir schauen uns das an.»

F1-Star Antonelli wollte Letzter sein

Nach dem Qualifying wurde Antonelli natürlich zu dem Funkspruch befragt. Details musste man ihm aber ziemlich aus der Nase ziehen. Zunächst sagte er nur: «Ich habe das Team um etwas gebeten, was nicht passiert ist. Wir müssen uns diese Entscheidung noch mal anschauen.» Worum ging es dabei? Antonelli: «Nicht als Erster rauszugehen. Ich wollte nicht Erster sein. Und am Ende war ich es. Wir müssen uns noch mal anschauen, warum diese Entscheidung so gefällt wurde.»

Vermutlich wollte er Letzter sein, um Windschatten zu genießen und die sich weiter entwickelnde Strecke. Je später ein Fahrer fährt, desto schneller wird die Strecke in der Regel. Antonelli sagte nur: «Ich wollte das letzte Auto im Feld sein.»

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Doch das war nicht der einzige Grund fürs Verpassen der Pole: «Ich hatte große Probleme im zweiten Sektor, habe die Sequenz einfach nicht richtig zusammenbekommen. Ich hatte Probleme mit blockierenden Rädern in Kurve 6. In Kurve 10 habe ich nicht die richtige Balance zwischen Kurveneingang und Kurvenausgang gefunden. Das war heute nicht gut genug.» Dazu kam noch: «Ich habe mich auf dem weichen Reifen nicht so wohlgefühlt, auf dem Medium dagegen schon.»