Monza-Sieger Kimi Antonelli verrät: Glückwunsch-SMS von Valentino Rossi

Am Sonntag trug sich Kimi Antonelli in die Geschichtsbücher des Motorsports und auch in die des Landes Italien ein. Der Mercedes-Pilot gewann als erster Italiener seit 1966 den Italien-GP in Monza. Sogar die Ferrari-Fans jubelten ihrem Landsmann am Ende zu. Vier Tage nach den italienischen Festspielen ist Antonelli – schon vor Ort am Madring beim Medientag, wo am Wochenende gefahren wird – immer noch im siebten Racer-Himmel.

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Der Italiener schwärmte: «Es war ein unglaublicher Moment und bislang der beste Tag meines Lebens. Es war unglaublich, so viele Ferrari-Fans zu sehen, die mir zujubeln und meinen Namen singen, als ich auf dem Podium war. Auch im Rennen habe ich in den letzten Runden gesehen, wie auf der Haupttribüne alle aufgestanden sind, als ich vorbeigefahren bin. Das war ein unglaublicher Moment, den ich für immer in Erinnerung behalten werde.» Eine Ausfahrt auf der Kartbahn am Tag nach dem Rennen holte ihn «wieder zurück auf die Erde», wie er sagte.

Gratulation von italienischen Sport-Stars

Antonelli verriet außerdem über seinen besonderen Rennsonntag: «Ich habe so viele Nachrichten bekommen, dass meine App fast gecrasht ist. Mein Handy wäre fast explodiert. Ich habe viele liebe Nachrichten bekommen, von Jannik, Bezzecchi und Vale.» Gemeint sind die italienischen Top-Sportler um Tennis-Star Jannik Sinner, MotoGP-Pilot Marco Bezzecchi und natürlich MotoGP-Legende Valentino Rossi. Antonelli: «Es war superschön, so viel Unterstützung, Freude und Enthusiasmus zu sehen. Aber es fällt mir schwer, eine herauszuheben.»

Auch der deutsche Vierfach-Weltmeister Sebastian Vettel meldete sich bei Antonelli. Der Italiener verriet: «Er ist ein Freund von mir. Er schickt mir nach jedem Rennen Nachrichten und manchmal sogar davor. Es ist schön, so viel Unterstützung und Wertschätzung von ihm zu bekommen. Ich freue mich sehr über die Nachrichten.»

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