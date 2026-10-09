Kimi Antonelli in Singapur nur P7: Schockierende Aussage über den Mercedes

Ungewöhnlicher Lösungsansatz von Mercedes in der Nacht von Singapur: George Russell fährt mit der Fahrzeugausführung, die bis zum Bahrain-GP von Malaysia verwendet wurde, Kimi Antonelli fährt auf dem Marina Bay Circuit von Singapur die neue.

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Die Denke bei Mercedes: Das Evo-Paket wurde in Malaysia nicht ideal ausgelotet, aber es bietet mehr Potential als die alte Spezifikation. Und um möglichst viel zu lernen, fährt Russell die bewährte Version. Was bislang kein Nachteil ist. Denn der Brite ist in der Sprint-Quali Zweitschnellster, Kimi Antonelli hingegen konnte lediglich die siebtbeste Zeit erreichen.

Der 20-Jährige aus Bologna dazu: «Ich bin einerseits überrascht und andererseits auch wieder nicht. Ich hatte schon im freien Training Mühe mit dem Wagen (auch da war Kimi Siebter, M.B.). Wir haben noch sehr viel zu verstehen über dieses neue Evo-Paket.»

«Das Auto ist derzeit unberechenbar. So ist es ganz knifflig, eine gute Runde zusammenzusetzen.»

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«Das ist jammerschade, denn ich war voller Hoffnung angereist. Aber bislang ist das alles wirklich schwierig.»

«Basierend auf meinen Erkenntnissen heute habe ich ein wirklich mühseliges Wochenende vor mir. Vielleicht finden wir ja für den 10. Oktober den Stein der Weisen, aber damit darf man nicht rechnen. Ich glaube vielmehr, dass ich auch am Samstag und Sonntag mit dem Wagen alle Hände voll zu tun haben werde.»

«Der Abstand zur Spitze beträgt sieben Zehntelsekunden, und ganz ehrlich – ich bin ein wenig ratlos, so ich diese sieben Zehntel gutmachen soll. Aber man darf die Hoffnung nie aufgeben. Vielleicht gelingt meinem Renningenieur Bono und seiner Mannschaft ja heute Nacht ein Durchbruch.»

«Ich hoffe, wir können den Wagen ein wenig benutzerfreundlicher machen, und dann sehen wir mal, wo ich im Sprint lande.»

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