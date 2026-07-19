Weiter zum Inhalt
Abo

Werbung

Werbung

Werbung

Werbung

  1. Start

  2. /

  3. Formelsport

  4. /

  5. Formel 1

  6. /

  7. News

Werbung

Kimi Antonelli klar schneller als George Russell: Das sagt der WM-Leader

Kimi Antonelli blieb im Belgien-Qualifying deutlich schneller als sein Mercedes-Teamkollege George Russell. Hat der Italiener eine Erklärung dafür? Und fühlt er sich im Auto wohler als der Brite?

Formel 1

Kimi Antonelli weiss, warum er im Mercedes W17 so gute Rundenzeiten fährt
Kimi Antonelli weiss, warum er im Mercedes W17 so gute Rundenzeiten fährt
Foto: Bearne / XPB Images
Kimi Antonelli weiss, warum er im Mercedes W17 so gute Rundenzeiten fährt
© Bearne / XPB Images

Im Artikel erwähnt

Werbung

TV-Programm

Werbung

Kimi Antonelli hat das ganze Rennwochenende in Belgien eine starke Form an den Tag gelegt. Der WM-Leader aus dem Mercedes-Team Musste sich im ersten Training zwar noch mit dem sechsten Platz auf der Zeitenliste begnügen. Dennoch war er schneller als sein Teamkollege George Russell unterwegs, der knapp dreienhalb Zehntel langsamer blieb und auf Platz 8 landete.

Werbung

Werbung

Im zweiten und dritten Training war Antonelli dann jeweils der Schnellste, während Russell mit den Plätzen 8 und 4 Vorlieb nehmen musste. Der Brite war auch im Qualifying deutlich langsamer als sein junger Stallgefährte: Kimi Antonelli sicherte sich auf der 7,004 km langen Bahn die Pole mit seiner Bestzeit von 1:44,361 min. George Russell belegte erneut die vierte Position, diesmal fehlte ihm eine knappe halbe Sekunde auf die Bestmarke des Teenagers.

Antonelli konnte sich am Ende deutlich verbessern, sein zweiter Q3-Versuch fiel eine halbe Sekunde schneller aus als der Erste, der im Bereich von Russells letzter Rundenzeit lag. Die Frage, wo er diese Zeit gefunden habe, beantwortete der Lockenkopf nach der Zeitenjagd folgendermassen: «In jeder Kurve. Ich war einfach etwas flotter unterwegs und habe den Speed mitgenommen. Es war nicht einfach, denn ich kämpfte mit dem Superclipping, das immer stärker wurde.»

Im Artikel erwähnt

Und wie schaffte er es, so viel schneller als Russell zu sein? Speziell in der Pouhon-Passage fand Antonelli deutlich mehr Zeit, wie der Blick in die Daten verriet. «Ich habe mich im Auto schon das das ganze bisherige Jahr sehr wohl gefühlt», sagte der Rennfahrer aus Bologna, als er darauf angesprochen wurde. «Deshalb hatte ich in den langsameren und mittelschnellen Ecken auch viel Vertrauen ins Auto. Die Highspeed-Kurven waren keine so grosse Herausforderung im Qualifying, vielmehr ging es im Abschnitt nach Pouhon um die Wurst, in der Schikane, und auch in den Kurven 5 und 6. Ich fühlte mich also gut im Auto, und es ist schön, dass das Vertrauen mit jeder Fahrt steigt.»

Werbung

Werbung

TV-Programm

Schon gesehen?

Newsletter

Motorsport-News direkt in Ihr Postfach

Verpassen Sie keine Highlights mehr: Der Speedweek Newsletter liefert Ihnen zweimal wöchentlich aktuelle Nachrichten, exklusive Kommentare und alle wichtigen Termine aus der Welt des Motorsports - direkt in Ihr E-Mail-Postfach

Weiterlesen

Themen

  1. Ergebnisse

  2. Aktueller Stand

Ergebnisse

Voller Stand

  1. Startaufstellung

  2. 3. Qualifying

  3. 2. Qualifying

  4. 1. Qualifying

  5. 3. Freies Training

  6. 2. Freies Training

  7. 1. Freies Training

Pos

Fahrer

Fahrer

Team

Start Nr

01

Kimi Antonelli

Mercedes-AMG Petronas Formula One Team

Kimi Antonelli

Mercedes-AMG Petronas Formula One Team

12

02

Max Verstappen

Oracle Red Bull Racing

Max Verstappen

Oracle Red Bull Racing

3

03

George Russell

Mercedes-AMG Petronas Formula One Team

George Russell

Mercedes-AMG Petronas Formula One Team

63

04

Charles Leclerc

Scuderia Ferrari HP

Charles Leclerc

Scuderia Ferrari HP

16

05

Lewis Hamilton

Scuderia Ferrari HP

Lewis Hamilton

Scuderia Ferrari HP

44

06

Oscar Piastri

McLaren Formula 1 Team

Oscar Piastri

McLaren Formula 1 Team

81

07

Arvid Lindblad

Visa Cash App Racing Bulls Formula One Team

Arvid Lindblad

Visa Cash App Racing Bulls Formula One Team

41

08

Gabriel Bortoleto

Audi Revolut F1 Team

Gabriel Bortoleto

Audi Revolut F1 Team

5

09

Liam Lawson

Visa Cash App Racing Bulls Formula One Team

Liam Lawson

Visa Cash App Racing Bulls Formula One Team

30

10

Pierre Gasly

BWT Alpine Formula One Team

Pierre Gasly

BWT Alpine Formula One Team

10

Events

Alle Formel 1 Events
  • Vergangen

    Austrian Grand Prix

    Red Bull Ring, Österreich
    26.–28.06.2026
    Zum Event
  • Vergangen

    British Grand Prix

    Silverstone Circuit, Great Britain
    03.–05.07.2026
    Zum Event
  • Max Verstappen

    Live

    Belgian Grand Prix

    Circuit de Spa-Francorchamps, Belgien
    17.–19.07.2026
    Zum Event
  • Demnächst

    Hungarian Grand Prix

    Hungaroring, Ungarn
    24.–26.07.2026
    Zum Event

  • Dutch Grand Prix

    Circuit Zandvoort, Niederlande
    21.–23.08.2026
    Zum Event
  1. Vergangen

    Austrian Grand Prix

    Red Bull Ring, Österreich
    26.–28.06.2026
    Zum Event
  2. Vergangen

    British Grand Prix

    Silverstone Circuit, Great Britain
    03.–05.07.2026
    Zum Event
  3. Max Verstappen

    Live

    Belgian Grand Prix

    Circuit de Spa-Francorchamps, Belgien
    17.–19.07.2026
    Zum Event
  4. Demnächst

    Hungarian Grand Prix

    Hungaroring, Ungarn
    24.–26.07.2026
    Zum Event

  5. Dutch Grand Prix

    Circuit Zandvoort, Niederlande
    21.–23.08.2026
    Zum Event

Formelsport News

Alle News

Neueste Artikel

Alle Artikel

    Speedweek.com - Der beste Motorsport im Netz

    Die aktuellsten News rund um die Uhr, von Experten analysiert und kommentiert und exklusive Einblicke hinter die Kulissen. Hier schreiben Fans für Fans.

    Berichte & Analysen

    • Alle Artikel

    • Alle Kolumnen

    • Alle Themen der Woche

    • Alle Produkte

    Redaktion

    • Newsletter abonnieren

    • Unser Team

    • Kontakt

    Serien

    • MotoGP

    • Formel 1

    • Superbike-WM