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Knifflige Formel-1-Bahn: Das sagt WM-Leader Kimi Antonelli über den Madring

Formel-1-WM-Leader Kimi Antonelli beendete den Trainingsfreitag auf dem Madring als Schnellster. Dennoch warnt das Mercedes-Talent: Die GP-Stars erwartet eine besonders schwierige Herausforderung.

Formel 1

Kimi Antonelli war auf dem Madring flott unterwegs
Kimi Antonelli war auf dem Madring flott unterwegs
Foto: Mercedes-Benz Group
Kimi Antonelli war auf dem Madring flott unterwegs
© Mercedes-Benz Group

Im Artikel erwähnt

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Nach der unwiderstehlichen Aufholjagd und seinem emotionalen Heimsieg im Königlichen Park von Monza machte Kimi Antonelli da weiter, wo er aufgehört hat: An der Spitze des Feldes. Der junge Italiener, der die WM mit 66 Punkten Vorsprung auf seinen Teamkollegen George Russell anführt, beendete den Trainingsfreitag auf dem brandneuen Madring mit der Tagesbestzeit. Der 20-Jährige schaffte die 5,416 km lange Runde in 1:33,662 min und war damit 0,113 sec schneller als Ferrari-Star Charles Leclerc.

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Dennoch erklärte der WM-Leader aus Bologna: «Wir hatten hier einen guten ersten Tag, aber vor dem Rest des Wochenendes liegt noch viel Arbeit vor uns.» Vor allem das schwarze Gold bereitet ihm Sorgen, aber auch die Chance, an einem Gegner vorbeizukommen, beschäftigt ihn: «Es wird schwierig werden, am Sonntag auf die Reifen zu achten, und das Überholen dürfte eine echte Herausforderung werden.»

Über den spanischen Rundkurs sagt er: «Es ist eine wirklich coole Strecke. Für uns Fahrer ist sie mit ihren vielen High-Speed-Kurven und nahen Mauern eine echte Herausforderung. Man muss seine Linie sehr präzise wählen und gut bremsen können. Zudem kann es schnell zu Verbremsern kommen, da es viele Stellen gibt, an denen gleichzeitig gebremst und gelenkt werden muss. Es ist eine spannende Herausforderung, die mir viel Spass bereitet.»

Im Artikel erwähnt

Der Spass steht aber nicht im Mittelpunkt. Antonelli weiss, dass dem Qualifying wegen der raren Überholchancen eine besondere Bedeutung zukommt. «Das macht unsere Arbeit auf einer Runde morgen Vormittag umso wichtiger. Darauf werden wir uns nun konzentrieren. Gleichzeitig wollen wir aber auch sicherstellen, dass wir im Rennen dann auch ein gutes Auto haben.»

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01

Kimi Antonelli

Mercedes-AMG Petronas Formula One Team

Kimi Antonelli

Mercedes-AMG Petronas Formula One Team

12

24

1:33,662

02

Charles Leclerc

Scuderia Ferrari HP

Charles Leclerc

Scuderia Ferrari HP

16

26

+0,113

03

Lewis Hamilton

Scuderia Ferrari HP

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Scuderia Ferrari HP

44

23

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41

15

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05

George Russell

Mercedes-AMG Petronas Formula One Team

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25

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