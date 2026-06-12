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Kimi Antonelli (Mercedes/5.) liegt zurück: «Ein Spaziergang wird das nicht»

WM-Leader Kimi Antonelli musste das erste Barcelona-Training aussitzen, da stieg Reservist Frederik Vesti ein. Nach dem zweiten Training sagt der Italiener: «Ein Spaziergang wird das nicht.»

Formel 1

WM-Leader Kimi Antonelli
WM-Leader Kimi Antonelli
Foto: XPB
WM-Leader Kimi Antonelli
© XPB

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George Russell muss in Spanien endlich eine Antwort finden gegen den lästigen Dauer-Sieger Kimi Antonelli. Der Engländer macht in Katalonien derzeit fast alles richtig – Schnellster im ersten Training, Zweitschnellster im zweiten Training, nur zwei Wimpernschläge hinter Lando Norris.

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Kimi Antonelli bleibt ganz gelassen, auch wenn er zugibt: «Es war nicht ganz einfach. Vor allem auf eine schnelle Runde habe ich mich im Auto noch nicht perfekt wohlgefühlt. Im Dauerlauf ging es etwas besser.»

«Der Wind bringt alles ein wenig durcheinander, und die Reifen neigen zum Überhitzen. Ich bin noch immer auf der Suche nach einer besseren Fahrzeugbalance.»

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«Wir haben für Samstag jede Menge Arbeit, aber ich bin zuversichtlich, dass wir das auf die Reihe bekommen.»

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«Ich hatte Schwierigkeiten mit den Bremsen, aber das ist nicht ungewöhnlich, weil wir am Freitag meist mit gebrauchtem Material fahren, um dann für Samstag frisches einzubauen.»

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«Was das Kräfteverhältnis angeht: George ist sehr flott unterwegs, das McLaren-Duo ebenfalls. Ein Spaziergang wird das nicht.»

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63

28

+0,009

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81

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Scuderia Ferrari HP

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