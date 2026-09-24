Kimi Antonelli (Mercedes/5.): Verblüffende Aussage zum möglichen WM-Titel

Das ist ein Stotterstart ins Wochenende: Der 19-jährige F1-WM-Leader Kimi Antonelli liess seinen Mercedes wegen Hydraulikdefekts ausrollen, Rauch stieg auf, noch ist ungewiss, welche Auswirkungen das fürs weitere GP-Wochenende haben wird.

Werbung

Werbung

Offiziell hat die Formel 1 in der GP-Saison 2026 von Baku bis zum angeblichen Finale von Abu Dhabi noch neun GP-Wochenenden. Vor dem ersten Training auf dem Baku City Circuit hat der Bologneser Antonelli darüber gesprochen, wie er im letzten WM-Teil vorgehen will.

Kimi ist da ganz Pragmatiker: «Gewiss, der Vorsprung ist stattlich, aber die WM ist so lange offen, wie Andere noch mathematische Chancen haben. Ich sehe das ein wenig wie im Tennis – du musst dich dort auf Punkt nach Punkt konzentrieren, bei mir ist es halt Rennen um Rennen.»

«Ich muss es schaffen, auch weiterhin in jedem Grand Prix das bestmögliche Ergebnis zu erringen, am liebsten natürlich in Form von Podesträngen und Siegen, und dann sehen wir, wohin mich das führt.»

Werbung

Werbung

«Klar kann ich nicht behaupten, dass ich nie an den Titel denke. Aber ich will mich auch nicht beirren lassen. Aber am besten für mich ist die Vorgehensweise, das ein wenig zur Seite zu schieben und genau so weiterzumachen wie bisher.»

Thema der Woche Grosser Preis von Spanien auf dem neuen Madring: Strecke top oder Flop? Die Madrilenen hatten sich viel vorgenommen für den ersten Formel-1-WM-Lauf ihrer Stadt seit 1981. Aber sind die hohen Erwartungen an den neuen Mischkurs Madring wirklich erfüllt worden? Weiterlesen TV-Programm Morgen Baku: 3. Freies Training FIA Formula One World Championship 25.09.2026 - 10:15

«Die Ergebnisse haben gezeigt, dass die Konkurrenz nicht schläft, vor allem McLaren und Lando Norris haben Boden gutgemacht. Max Verstappen darf man ohnehin nie abschreiben. Und da isst auch noch Ferrari, die auf gewissen Strecken sauschnell sein werden.»