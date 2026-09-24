Weiter zum Inhalt
Abo

Werbung

Werbung

Werbung

Werbung

  1. Start

  2. /

  3. Formelsport

  4. /

  5. Formel 1

  6. /

  7. News

Werbung

Kimi Antonelli (Mercedes/5.): Verblüffende Aussage zum möglichen WM-Titel

Das lief gar nicht für WM-Leader Kimi Antonelli: Nach 25 Minuten des ersten Trainings musste er seinen Mercedes zur Seite stellen. Der Italiener sagt, wie er im letzten Saisonteil vorgehen will.

Formel 1

WM-Leader Kimi Antonelli (Mercedes)
WM-Leader Kimi Antonelli (Mercedes)
Foto: Mercedes
WM-Leader Kimi Antonelli (Mercedes)
© Mercedes

Im Artikel erwähnt

Werbung

TV-Programm

Werbung

Das ist ein Stotterstart ins Wochenende: Der 19-jährige F1-WM-Leader Kimi Antonelli liess seinen Mercedes wegen Hydraulikdefekts ausrollen, Rauch stieg auf, noch ist ungewiss, welche Auswirkungen das fürs weitere GP-Wochenende haben wird.

Werbung

Werbung

Offiziell hat die Formel 1 in der GP-Saison 2026 von Baku bis zum angeblichen Finale von Abu Dhabi noch neun GP-Wochenenden. Vor dem ersten Training auf dem Baku City Circuit hat der Bologneser Antonelli darüber gesprochen, wie er im letzten WM-Teil vorgehen will.

Kimi ist da ganz Pragmatiker: «Gewiss, der Vorsprung ist stattlich, aber die WM ist so lange offen, wie Andere noch mathematische Chancen haben. Ich sehe das ein wenig wie im Tennis – du musst dich dort auf Punkt nach Punkt konzentrieren, bei mir ist es halt Rennen um Rennen.»

Im Artikel erwähnt

«Ich muss es schaffen, auch weiterhin in jedem Grand Prix das bestmögliche Ergebnis zu erringen, am liebsten natürlich in Form von Podesträngen und Siegen, und dann sehen wir, wohin mich das führt.»

Werbung

Werbung

«Klar kann ich nicht behaupten, dass ich nie an den Titel denke. Aber ich will mich auch nicht beirren lassen. Aber am besten für mich ist die Vorgehensweise, das ein wenig zur Seite zu schieben und genau so weiterzumachen wie bisher.»

TV-Programm

«Die Ergebnisse haben gezeigt, dass die Konkurrenz nicht schläft, vor allem McLaren und Lando Norris haben Boden gutgemacht. Max Verstappen darf man ohnehin nie abschreiben. Und da isst auch noch Ferrari, die auf gewissen Strecken sauschnell sein werden.»

Schon gesehen?

Newsletter

Motorsport-News direkt in Ihr Postfach

Verpassen Sie keine Highlights mehr: Der Speedweek Newsletter liefert Ihnen zweimal wöchentlich aktuelle Nachrichten, exklusive Kommentare und alle wichtigen Termine aus der Welt des Motorsports - direkt in Ihr E-Mail-Postfach

Weiterlesen

Themen

  1. Ergebnisse

  2. Aktueller Stand

Ergebnisse

Voller Stand

  1. 2. Freies Training

  2. 1. Freies Training

Pos
Fahrer
Fahrer
Team
Start Nr
Runden
Zeit

01

George Russell

Mercedes-AMG Petronas Formula One Team

George Russell

Mercedes-AMG Petronas Formula One Team

63

24

1:43,347

02

Kimi Antonelli

Mercedes-AMG Petronas Formula One Team

Kimi Antonelli

Mercedes-AMG Petronas Formula One Team

12

16

+0,552

03

Max Verstappen

Oracle Red Bull Racing

Max Verstappen

Oracle Red Bull Racing

3

23

+0,827

04

Charles Leclerc

Scuderia Ferrari HP

Charles Leclerc

Scuderia Ferrari HP

16

24

+1,126

05

Lewis Hamilton

Scuderia Ferrari HP

Lewis Hamilton

Scuderia Ferrari HP

44

23

+1,318

06

Lando Norris

McLaren Formula 1 Team

Lando Norris

McLaren Formula 1 Team

1

22

+1,484

07

Pierre Gasly

BWT Alpine Formula One Team

Pierre Gasly

BWT Alpine Formula One Team

10

23

+1,496

08

Oscar Piastri

McLaren Formula 1 Team

Oscar Piastri

McLaren Formula 1 Team

81

22

+1,510

09

Isack Hadjar

Oracle Red Bull Racing

Isack Hadjar

Oracle Red Bull Racing

6

21

+1,521

10

Esteban Ocon

TGR Haas F1 Team

Esteban Ocon

TGR Haas F1 Team

31

25

+1,943

Events

Alle Formel 1 Events
  • Vergangen

    Italian Grand Prix

    Autodromo Nazionale Monza, Italien
    04.–06.09.2026
    Zum Event
  • Vergangen

    Spanish Grand Prix

    Circuito de MADRING, Spanien
    11.–13.09.2026
    Zum Event
  • Max Verstappen

    Live

    Azerbaijan Grand Prix

    Baku City Circuit, Azerbaijan
    24.–26.09.2026
    Zum Event
  • Demnächst

    Bahrain Grand Prix

    Sepang International Circuit, Malaysia
    02.–04.10.2026
    Zum Event

  • Singapore Grand Prix

    Marina Bay Street Circuit, Singapur
    09.–11.10.2026
    Zum Event
  1. Vergangen

    Italian Grand Prix

    Autodromo Nazionale Monza, Italien
    04.–06.09.2026
    Zum Event
  2. Vergangen

    Spanish Grand Prix

    Circuito de MADRING, Spanien
    11.–13.09.2026
    Zum Event
  3. Max Verstappen

    Live

    Azerbaijan Grand Prix

    Baku City Circuit, Azerbaijan
    24.–26.09.2026
    Zum Event
  4. Demnächst

    Bahrain Grand Prix

    Sepang International Circuit, Malaysia
    02.–04.10.2026
    Zum Event

  5. Singapore Grand Prix

    Marina Bay Street Circuit, Singapur
    09.–11.10.2026
    Zum Event

Formelsport News

Alle News

Neueste Artikel

Alle Artikel

    Speedweek.com - Der beste Motorsport im Netz

    Die aktuellsten News rund um die Uhr, von Experten analysiert und kommentiert und exklusive Einblicke hinter die Kulissen. Hier schreiben Fans für Fans.

    Berichte & Analysen

    • Alle Artikel

    • Alle Kolumnen

    • Alle Themen der Woche

    • Alle Produkte

    Redaktion

    • Newsletter abonnieren

    • Unser Team

    • Kontakt

    Serien

    • MotoGP

    • Formel 1

    • Superbike-WM