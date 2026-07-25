Strafe auch für Antonelli (Mercedes): «Glaube nicht, dass ich das verdiene»

Die Dominanz von Mercedes ist verflogen, jedenfalls an diesem Nachmittag auf dem Hungaroring: Erstmals in dieser Saison kein Mercedes auf der Pole-Position zu einem Grand Prix, ja noch nicht mal ein Mercedes in Reihe 1.

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Damit hat es Mercedes auf dem letzten Drücker verpasst, einen Formel-1-Rekord einzustellen: Hätten es Kimi Antonelli und/oder George Russell in Reihe 1 in Ungarn geschafft, so hätte das bedeutet – 39 Mal der gleiche Motorhersteller in ununterbrochener Folge in der ersten Reihe. Das gelang vor Mercedes Renault bei den Grands Prix von Italien 1995 und Europa 1997.

Kimi Antonelli auf P4, das gab es 2026 letztmals in Österreich (danach wurde er Dritter). Schon während der Quali deutete sich an, dass es beim Italiener nicht rund läuft. Der WM-Leader monierte am Funk mehrfach, er spüre von den Reifen nicht die normale Haftung.

Kimi zu seinem Renningenieur Peter «Bono» Bonnington: «Wir müssen hier etwas anders machen, Bono, ich habe keinen Grip.»

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Nach dem spannenden Abschlusstraining sagt der Mercedes-Teenager: «Zum Schluss war ich auf einer besseren Runde als zuvor, aber ganz ehrlich – für die Pole hätte es dieses Mal wohl nicht gereicht. Ich hätte mich sicher an Leclerc vorbeischieben können.»

«In Kurve 9 hat mich eine Windbö erwischt, und in der letzten Kurve lag der Wagen unruhig, weil ich von den Reifen einfach zu wenig Haftung spürte.»

«Letztlich fehlte mir noch immer das erste Training, als bei uns Reservefahrer Frederik Vesti einstieg. Du brauchst dieses Training besonders auf einer Bahn wie der hier, um einen guten Rhythmus zu finden. Das war sicher kein Vorteil, aber ich bin sicher, ich hätte hier mit dem ersten Training mehr aus dem Wagen holen können.»

Dann aber wurden die Rennkommissare aktiv: Garry Connelly und Matthew Selley (beide aus Australien), Tonio Liuzzi (Italien) und István Móni (Ungarn) mussten der Frage nachgehen: War Kimi Antonelli an der Stelle von Max Verstappens Dreher genug vom Gas gegangen? Falls nicht hätte das für Kimi eine Strafe bedeutet.

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Kimi meinte: «Die gelben Flaggen wurden gezeigt, als ich eben in die Kurve einfuhr. Ich habe mein Bestes gegeben, vom Gas zu gehen, daher glaube ich nicht, dass ich da eine Strafe verdiene.»

Da waren die Rennkommissare jedoch anderer Meinung: Drei Ränge zurück für Kimi, weil befunden wurde, dass Kimi im entscheidenden Mini-Sektor nur drei Hundertstel langsamer war als auf seinem zuvor schnellsten Versuch – das war für die Rennpolizei ein Paradebeispiel von zu wenig Verlangsamen. Daher die Strafversetzung von drei Rängen, zudem ein Strafpunkt.

Dann denkt Antonelli schon an den Grand Prix. «Wir haben sehr soliden Speed im Renntrimm, unsere Chancen sind intakt.»