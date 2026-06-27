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Kimi Antonelli (Mercedes) nach Verstappen-Crash: «Ich bin richtig wütend!»

WM-Leader Kimi Antonelli gehörte zum Schluss der Österreich-Quali zu jenen Piloten, die beim Unfall von Verstappen vom Gas gingen. Der Italiener sagt: «Ich bin richtig wütend – aber auf mich selber!»

Mathias Brunner

Von

Formel 1

Kimi Antonelli
Kimi Antonelli
Foto: Mercedes
Kimi Antonelli
© Mercedes

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Die sozialen Netzwerke glühen, die Fans diskutieren derzeit kontrovers darüber, ob zum Schluss der packenden Österreich-GP-Qualifikation alles mit rechten Dingen zugegangen ist.

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Viele Formel-1-Anhänger verstehen anhaltend nicht, wieso George Russell trotz des Unfalls von Max Verstappen und gelber Flaggen eine Zeit erzielen konnte, die schnell genug für die Pole war.

Viele Fahrer haben in diesen Sekunden ihre letzte schnelle Runde gefahren – und abgebrochen. So auch WM-Leader Kimi Antonelli. So startet der 19-Jährige aus Bologna am 27. Juni als Vierter zum Österreich-GP.

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In den entscheidenden Sekunden sah Kimi gelbe Flagge, dann hörte er bereits seinen Renningenieur Peter Bonnington im Ohr: «Gelb, gelb, gelb, gelb!»

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Antonelli brach seinen Versuch ab, obwohl er eigentlich hätte zu Ende fahren können, so wie das George Russell getan hat. Und das bringt den Mercedes-Teenager so richtig auf die Palme.

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«Ich bin richtig wütend – aber auf mich selber! Ich habe einen Fehler gemacht. Ich weiss nicht warum, aber in jenem Moment dachte ich, es gäbe bei der Unfallstelle eine doppelte geschwenkte gelbe Flagge, und habe daher die Runde abgebrochen, so wie das vorgegeben wird. Dabei war es offenbar nur eine einfache gelbe Flagge. Schade, aber das muss ich auf meine Kappe nehmen.»

«Ich bin stinkwütend auf mich selbst, weil das ein Fehler meinerseits war. Leider hat mich das wohl die erste Startreihe gekostet.»

Antonelli zum kommenden Grossen Preis von Österreich: «Das Rennen wird nicht leicht zu gewinnen sein, weil ich als Vierter hinter den beiden Ferrari starte. Einfach wird es nicht, aber unmöglich ist es auch nicht, denn mein Tempo ist gut. Und auch bei der Abstimmung des Mercedes haben wir uns für eine Richtung entschieden, die mehr aufs Rennen ausgelegt ist.»

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