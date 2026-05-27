Weiter zum Inhalt
Abo

Werbung

Werbung

Werbung

Werbung

  1. Start

  2. /

  3. Formelsport

  4. /

  5. Formel 1

  6. /

  7. News

Werbung

Kimi Antonelli (Mercedes): Hätte er auch ohne das Russell-Aus gewonnen?

Die Mercedes-F1-Piloten Kimi Antonelli und George Russell duellierten sich bis zum Ausfall von Russell. Antonelli beobachtet: Er lag im ersten Stint zwar hinten – ahnte sich aber im Vorteil.

Formel 1

Kimi Antonelli gewann in Kanada seinen vierten GP
Kimi Antonelli gewann in Kanada seinen vierten GP
Foto: XPB
Kimi Antonelli gewann in Kanada seinen vierten GP
© XPB

Empfehlungen

Im Artikel erwähnt

Werbung

Werbung

Für Mercedes war der Kanada-GP erst nervenaufreibend – und dann aufgeteilt in Leid und Freud. In den ersten 30 Runden des Grand Prix lieferten sich Kimi Antonelli und George Russell enges Racing, duellierten sich Rad an Rad und gingen an die Grenzen. Regelmäßig wirkte es, als könnte das Duell in der nächsten Kurve vorbei sein, weil sich die Teamkollegen abschießen. Doch es kam anders – das Duell endete, weil George Russell mit einem Defekt in Runde 30 zum Stehen kam. Kimi Antonelli fuhr zu seinem vierten Sieg insgesamt und in Serie.

Werbung

Werbung

Antonelli hatte sich den Sieg anders vorgestellt

Antonelli nach dem GP: «Es war es schön, das Wochenende gut abzuschließen. Natürlich war es nicht ganz so, wie ich mir den Sieg vorgestellt hatte, denn es war ein enger Kampf mit George, und ich glaube, der hätte sich bis zum Schluss hingezogen.» Doch George Russell hatte in Runde 30 ein Problem an seiner Antriebseinheit, war völlig machtlos und frustriert, musste mitten auf der Strecke abstellen. Das bis dahin enge und packende teaminterne Duell der Silberpfeile war beendet, Antonelli der Profiteur.

WM-Leader Antonelli: «Aber natürlich nehmen wir den Sieg mit. Dieses Mal lief es gut für mich und schlecht für ihn, und vielleicht kommt es ein anderes Mal andersherum. Wir müssen einfach weiter das Beste herausholen und jede sich bietende Gelegenheit nutzen.» Antonellis WM-Führung wuchs mit den 25 Punkten aus dem GP auf 43 Zähler.

Empfehlungen

Im Artikel erwähnt

Wie das Rennen ausgegangen wäre, wenn Russell nicht ausgefallen wäre, werden wir nie erfahren. Antonelli hat aber einen kleinen Verdacht. Denn er stellte fest: Zum Zeitpunkt des Ausfalls hatte er einen Vorteil, obwohl Russell bei seinem Aus in Führung lag.

Werbung

Werbung

Antonelli: Vorteil am Ende des ersten Stints?

Antonelli: «Ich glaube, am Ende des Stints hatte ich einen kleinen Vorteil, weil ich etwas mehr Tempo hatte. Ich glaube, George hatte anfangs etwas mehr Tempo, aber dann hat sein Reifen etwas mehr nachgelassen, aber es wäre sehr knapp geworden.»

Antonelli zum plötzlichen Aus seines Teamkollegen: «Natürlich war es nicht schön, seinen Ausfall mitanzusehen, denn wie gesagt, es wäre bis zum Schluss ein sehr intensiver Kampf gewesen. Es wäre interessant gewesen zu sehen, wie es ausgegangen wäre.»

Schon gesehen?

Newsletter

Motorsport-News direkt in Ihr Postfach

Verpassen Sie keine Highlights mehr: Der Speedweek Newsletter liefert Ihnen zweimal wöchentlich aktuelle Nachrichten, exklusive Kommentare und alle wichtigen Termine aus der Welt des Motorsports - direkt in Ihr E-Mail-Postfach

Weiterlesen

Themen

  1. Ergebnisse

  2. Aktueller Stand

Ergebnisse

Voller Stand

  1. Rennen

  2. Startaufstellung

  3. 3. Qualifying

  4. 2. Qualifying

  5. 1. Qualifying

  6. Sprint

  7. Startaufstellung

  8. Sprint Qualifying

  9. 1. Freies Training

Pos

Fahrer

Fahrer

Team

Start Nr

Runden

Zeit

Bestzeit

Punkte

01

Kimi Antonelli

Mercedes-AMG Petronas Formula One Team

Kimi Antonelli

Mercedes-AMG Petronas Formula One Team

12

68

1:28:15,758

1:14,210

31

02

Lewis Hamilton

Scuderia Ferrari HP

Lewis Hamilton

Scuderia Ferrari HP

44

68

+10,768

1:14,573

21

03

Max Verstappen

Oracle Red Bull Racing

Max Verstappen

Oracle Red Bull Racing

3

68

+11,276

1:14,398

17

04

Charles Leclerc

Scuderia Ferrari HP

Charles Leclerc

Scuderia Ferrari HP

16

68

+44,151

1:15,297

16

05

Isack Hadjar

Oracle Red Bull Racing

Isack Hadjar

Oracle Red Bull Racing

6

67

+1 Runde

1:14,578

10

06

Franco Colapinto

BWT Alpine Formula One Team

Franco Colapinto

BWT Alpine Formula One Team

43

67

+1 Runde

1:15,462

8

07

Liam Lawson

Visa Cash App Racing Bulls Formula One Team

Liam Lawson

Visa Cash App Racing Bulls Formula One Team

30

67

+1 Runde

1:15,604

6

08

Pierre Gasly

BWT Alpine Formula One Team

Pierre Gasly

BWT Alpine Formula One Team

10

67

+1 Runde

1:15,390

4

09

Carlos Sainz Jr.

Atlassian Williams Racing

Carlos Sainz Jr.

Atlassian Williams Racing

55

67

+1 Runde

1:15,852

2

10

Oliver Bearman

TGR Haas F1 Team

Oliver Bearman

TGR Haas F1 Team

87

67

+1 Runde

1:16,002

1

Events

Alle Formel 1 Events
  • Vergangen

    Miami Grand Prix

    Miami International Autodrome, USA
    01.–03.05.2026
    Zum Event
  • Vergangen

    Canadian Grand Prix

    Circuit Gilles Villeneuve, Kanada
    22.–24.05.2026
    Zum Event
  • Demnächst

    Monaco Grand Prix

    Circuit de Monaco, Monaco
    05.–07.06.2026
    Zum Event

  • Barcelona-Catalunya Grand Prix

    Circuit de Barcelona-Catalunya, Spanien
    12.–14.06.2026
    Zum Event

  • Austrian Grand Prix

    Red Bull Ring, Österreich
    26.–28.06.2026
    Zum Event
  1. Vergangen

    Miami Grand Prix

    Miami International Autodrome, USA
    01.–03.05.2026
    Zum Event
  2. Vergangen

    Canadian Grand Prix

    Circuit Gilles Villeneuve, Kanada
    22.–24.05.2026
    Zum Event
  3. Demnächst

    Monaco Grand Prix

    Circuit de Monaco, Monaco
    05.–07.06.2026
    Zum Event

  4. Barcelona-Catalunya Grand Prix

    Circuit de Barcelona-Catalunya, Spanien
    12.–14.06.2026
    Zum Event

  5. Austrian Grand Prix

    Red Bull Ring, Österreich
    26.–28.06.2026
    Zum Event

Formelsport News

Alle News

Neueste Artikel

Alle Artikel

    Speedweek.com - Der beste Motorsport im Netz

    Die aktuellsten News rund um die Uhr, von Experten analysiert und kommentiert und exklusive Einblicke hinter die Kulissen. Hier schreiben Fans für Fans.

    Berichte & Analysen

    • Alle Artikel

    • Alle Kolumnen

    • Alle Themen der Woche

    • Alle Produkte

    Redaktion

    • Newsletter abonnieren

    • Unser Team

    • Kontakt

    Serien

    • MotoGP

    • Formel 1

    • Superbike-WM