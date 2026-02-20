Kimi Antonelli (Mercedes): «Starts sind unser Schwachpunkt»

Kimi Antonellis letzte Testausfahrt am Freitagvormittag endete früher als geplant: Der junge Italiener kam ungefähr zur Halbzeit der Vormittagssession auf der Strecke mit einem Problem an seinem Mercedes zum Stehen, konnte nicht mehr fahren. Es blieb bei 49 Runden.

Antonelli: Problem ist gefunden

Antonelli sagte dazu in der Pressekonferenz zur Mittagspause: «Die Tests hier in Bahrain verliefen für mich nicht ganz reibungslos, aber so ist das nun mal bei Tests. Es geht eben darum, zu testen. Und es ist wirklich wichtig, die Probleme jetzt zu beheben und sie jetzt zu erleben, damit wir für den Rest der Saison gut aufgestellt sind. Das Team hat sich damit befasst und das Problem bereits gefunden und auch eine Lösung dafür gefunden. Hoffentlich sind wir dann für Australien startklar.» Der GP in Melbourne ist in zwei Wochen.

Trotz des abrupten Endes seines Testprogramms ist Antonelli aber zufrieden: «Abgesehen davon fühlt sich das Auto ziemlich gut an. Um ehrlich zu sein, haben wir viel Arbeit geleistet, vor allem an der Abstimmung. Und das Auto vermittelt mir ein gutes Gefühl.»

Er gibt aber zu bedenken: «Aber natürlich sehen auch die anderen Top-Teams ziemlich gut aus. Ferrari sah heute Morgen sehr stark aus. Aber auch McLaren sah gestern stark aus, ebenso wie Red Bull Racing. Ich denke also, dass die ersten vier ziemlich nah beieinander liegen. Es wird ein enger Kampf werden.» Und der beginnt in zwei Wochen in Melbourne.

Großes Problem: Die Starts