Kimi Antonelli (Mercedes): «Starts sind unser Schwachpunkt»

Wegen eines technischen Defekts konnte Mercedes-Pilot Kimi Antonelli am Freitag nur gut zwei Stunden fahren. Das Problem sei aber gefunden, verrät er. Und: Starts sind derzeit seine Schwachstelle.

Silja Rulle

Von

Formel 1

Kimi Antonelli unterwegs am letzten Testtag in Bahrain
Kimi Antonelli unterwegs am letzten Testtag in Bahrain
Foto: XPB Images
Kimi Antonelli unterwegs am letzten Testtag in Bahrain
© XPB Images

Kimi Antonellis letzte Testausfahrt am Freitagvormittag endete früher als geplant: Der junge Italiener kam ungefähr zur Halbzeit der Vormittagssession auf der Strecke mit einem Problem an seinem Mercedes zum Stehen, konnte nicht mehr fahren. Es blieb bei 49 Runden.

Antonelli: Problem ist gefunden

Antonelli sagte dazu in der Pressekonferenz zur Mittagspause: «Die Tests hier in Bahrain verliefen für mich nicht ganz reibungslos, aber so ist das nun mal bei Tests. Es geht eben darum, zu testen. Und es ist wirklich wichtig, die Probleme jetzt zu beheben und sie jetzt zu erleben, damit wir für den Rest der Saison gut aufgestellt sind. Das Team hat sich damit befasst und das Problem bereits gefunden und auch eine Lösung dafür gefunden. Hoffentlich sind wir dann für Australien startklar.» Der GP in Melbourne ist in zwei Wochen.

Trotz des abrupten Endes seines Testprogramms ist Antonelli aber zufrieden: «Abgesehen davon fühlt sich das Auto ziemlich gut an. Um ehrlich zu sein, haben wir viel Arbeit geleistet, vor allem an der Abstimmung. Und das Auto vermittelt mir ein gutes Gefühl.»

Er gibt aber zu bedenken: «Aber natürlich sehen auch die anderen Top-Teams ziemlich gut aus. Ferrari sah heute Morgen sehr stark aus. Aber auch McLaren sah gestern stark aus, ebenso wie Red Bull Racing. Ich denke also, dass die ersten vier ziemlich nah beieinander liegen. Es wird ein enger Kampf werden.» Und der beginnt in zwei Wochen in Melbourne.

Großes Problem: Die Starts

Bevor der Kampf auch im Rennen eng wird, müssen die nun 22 Piloten aber erst mal in den GP starten. Und da liegt für einige Fahrer noch eine Schwierigkeit. Die neue Startprozedur bereitet einigen Fahrern Probleme. Antonelli gibt zu: «Die Starts sind ehrlich gesagt unser Schwachpunkt. Das Prozedere ist sehr kompliziert und man muss es genau hinkriegen. Da gibt es also noch jede Menge Arbeit, aber wir machen Fortschritte.»

Weiterlesen

Themen

Aktueller Stand

Voller Stand

  1. Fahrer

  2. Konstrukteure

2025

2024

2023

Pos

Fahrer

Punkte

1

Lando Norris

Lando Norris

423

2

Max Verstappen

Max Verstappen

421

3

Oscar Piastri

Oscar Piastri

410

4

George Russell

George Russell

319

5

Charles Leclerc

Charles Leclerc

242

6

So tritt Lewis Hamilton 2025 auf

Lewis Hamilton

156

7

Kimi Antonelli

Kimi Antonelli

150

8

Alexander Albon

Alexander Albon

73

9

Carlos Sainz Jr.

Carlos Sainz Jr.

64

10

Fernando Alonso

Fernando Alonso

56

Events

Alle Formel 1 Events

  • Vergangen

    Bahrain Pre Season Test

    Bahrain International Circuit, Bahrain
    11.–13.02.2026
    Zum Event

  • Vergangen

    Bahrain Pre Season Test

    Bahrain International Circuit, Bahrain
    18.–20.02.2026
    Zum Event

  • Demnächst

    Australian Grand Prix

    Melbourne Grand Prix Circuit, Australien
    06.–08.03.2026
    Zum Event

  • Chinese Grand Prix

    Shanghai International Circuit, China
    13.–15.03.2026
    Zum Event

  • Japanese Grand Prix

    Suzuka International Racing Course, Japan
    27.–29.03.2026
    Zum Event

