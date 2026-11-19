Der Druck ist weg: Kimi Antonelli hat sich in Mexiko zum jüngsten Fahrer-Weltmeister gemacht, mit eben mal 20 Jahren, eine Woche später half er mit, dass Mercedes zum neunten Mal Konstrukteurs-Weltmeister wird.

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Der Druck ist weg, Kimi kann aufgeigen, wie er will. Hm, oder doch nicht? Denn Mercedes will mit George Russell unbedingt auch den zweiten Platz in der Formel 1 sicherstellen. Einfach wird das nicht.

Vor dem Nachtrennen von Las Vegas steht Max Verstappen mit 279 Punkten auf P2, gefolgt von Russell (262), Lewis Hamilton (261), Charles Leclerc (249) und Lando Norris (246). Jeder dieser Fahrer kann noch WM-Zweiter werden. Jedenfalls mathematisch.

Was erwartet Kimi in der Spielerstadt? Der Bologneser sagt dazu im Fahrerlager des Las Vegas Strip Circuit: «Ich glaube, Red Bull Racing wird an diesem Wochenende sehr stark sein. Aber wir haben auch ein paar Pfeile im Köcher, mit einem neuen Flügel, der die Windschlüpfigkeit verbessern soll. Und ich vertraue darauf, dass wir vor allem in Sachen Elektrik bei der Musik sein werden.»

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«Aber das wird alles nicht das Thema sein. Das Thema werden die Reifen sein und wie wir es schaffen, sie auf Temperatur zu bringen. Wir werden Fahrer sehen, die über mehrere Runden die Reifen aufwärmen. Die Piste wird zudem noch schmutzig sein, möglicherweise nass, ich erwarte da sehr viel Querfahren. Ab dem zweiten Training sollte alles wieder etwas normaler werden.»

«Das andere grosse Thema wird die elektrische Power sein, die lange Vollgasfahrt den Strip hinunter wird alle Piloten vor grosse Probleme stellen. Wir erleben vielleicht ein Jojo-Rennen, wenn sich die Fahrer ständig überholen, weil der eine halt noch elektrischen Saft hat und der andere nicht mehr.»

Zu den kommenden Formel-1-Motoren 2030 meint Kimi Antonelli: «Ich freue mich darauf. Ich hoffe, die Motoren klingen cool, ein wenig wie früher. Die Autos werden auch leichter, um 70 Kilo, das ist eine grosse Menge.»