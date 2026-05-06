Weiter zum Inhalt
Abo

Werbung

Werbung

Werbung

Werbung

  1. Start

  2. /

  3. Formelsport

  4. /

  5. Formel 1

  6. /

  7. News

Werbung

Miami-Sieger Kimi Antonelli (Mercedes): «Durfte mir keinen Fehler leisten»

Kimi Antonelli gewann in Miami seinen dritten Grand Prix. Aber diesmal war es richtig knapp. Der Mercedes-Pilot bekam von Lando Norris richtig Druck. Wie der junge Italiener damit im Rennen umging.

Silja Rulle

Von

Formel 1

Küsschen für den Pokal: Kimi Antonelli in Miami
Küsschen für den Pokal: Kimi Antonelli in Miami
Foto: XPB
Küsschen für den Pokal: Kimi Antonelli in Miami
© XPB

Empfehlungen

Im Artikel erwähnt

Werbung

Werbung

In Miami holte Kimi Antonelli seinen dritten Grand-Prix-Sieg in Serie, baute seine WM-Führung vor Teamkollege George Russell aus. Beim Sieg in Miami war für den Mercedes-Youngster aber eine Sache anders als in den Rennen davor: Er hatte richtig Druck! Mit einem Patzer beim Start brachte er sich in Schwierigkeiten – und erstmals in dieser Saison konnte Mercedes nicht mit einem klaren Tempovorteil relativ unbedroht vorwegfahren.

Werbung

Werbung

Wieder Probleme beim Start

Antonelli: «Es war ein gutes Rennen, ein ganz besonderes. Es war kein leichtes, denn ich hatte von allem etwas dabei. Der Start war wieder nicht besonders gut, dazu kam noch ein Fehler von mir, aber dann hatte ich trotz des Fehlers Glück, wie sich die Dinge entwickelt haben.» Der Italiener tut sich in seiner zweiten Formel-1-Saison mit Starts extrem schwer, fällt sehr oft zurück und muss sich dann wieder nach vorne kämpfen. Trotzdem führt er die WM mit 100 Punkten aus vier Wochenenden an.

Antonelli über das packende Rennduell mit Charles Leclerc und Lando Norris: «Dann waren wir natürlich im Kampf, ich, Charles und Lando, und dann wurde ich von Lando überholt, habe einen kleinen Fehler beim Energiemanagement gemacht und musste dann hinterherfahren.»

Empfehlungen

Im Artikel erwähnt

Druck von Norris erlaubte keine Fehler

Doch die Strategie rettete den jungen Italiener: «Dann hat der Undercut zum Glück sehr gut funktioniert, und plötzlich wurden wir selbst verfolgt. Aber es war nicht einfach, denn Lando war schnell und hat viel Druck gemacht. Und ich wusste einfach, dass ich mir keine Fehler leisten durfte.»

Werbung

Werbung

Antonelli ist der erste Teenager, der die WM anführt. Er verrät über sein Duell mit Norris, also dem Vorjahresweltmeister: «Es war sehr stressig, weil er manchmal kurz davor war, in den Überholmodus zu wechseln. Wir wissen, wie stark der ist, und mir war klar, dass ich mir keine Fehler leisten durfte. Und es war nicht einfach, denn die Bedingungen waren knifflig. Der Regen hat den Gummi auf der Strecke etwas abgewaschen, und es war sehr rutschig. Es war also nicht einfach, aber ich bin sehr froh, dass wir es ins Ziel geschafft haben.»

Schon gesehen?

Newsletter

Motorsport-News direkt in Ihr Postfach

Verpassen Sie keine Highlights mehr: Der Speedweek Newsletter liefert Ihnen zweimal wöchentlich aktuelle Nachrichten, exklusive Kommentare und alle wichtigen Termine aus der Welt des Motorsports - direkt in Ihr E-Mail-Postfach

Weiterlesen

Themen

  1. Ergebnisse

  2. Aktueller Stand

Ergebnisse

Voller Stand

  1. Rennen

  2. Startaufstellung

  3. 3. Qualifying

  4. 2. Qualifying

  5. 1. Qualifying

  6. Sprint

  7. Startaufstellung

  8. Sprint Qualifying

  9. 1. Freies Training

Pos

Fahrer

Fahrer

Team

Start Nr

Runden

Zeit

Bestzeit

Punkte

01

Kimi Antonelli

Kimi Antonelli

Mercedes-AMG Petronas Formula One Team

Kimi Antonelli

Kimi Antonelli

Mercedes-AMG Petronas Formula One Team

12

57

1:33:19,273

1:31,968

28

02

Lando Norris

Lando Norris

McLaren Formula 1 Team

Lando Norris

Lando Norris

McLaren Formula 1 Team

1

57

+3,264

1:31,869

26

03

Oscar Piastri

Oscar Piastri

McLaren Formula 1 Team

Oscar Piastri

Oscar Piastri

McLaren Formula 1 Team

81

57

+27,092

1:31,949

22

04

George Russell

George Russell

Mercedes-AMG Petronas Formula One Team

George Russell

George Russell

Mercedes-AMG Petronas Formula One Team

63

57

+43,051

1:32,446

17

05

Max Verstappen

Max Verstappen

Oracle Red Bull Racing

Max Verstappen

Max Verstappen

Oracle Red Bull Racing

3

57

+48,949

1:33,110

14

06

So tritt Lewis Hamilton 2025 auf

Lewis Hamilton

Scuderia Ferrari HP

So tritt Lewis Hamilton 2025 auf

Lewis Hamilton

Scuderia Ferrari HP

44

57

+53,753

1:32,676

10

07

Franco Colapinto

Franco Colapinto

BWT Alpine Formula One Team

Franco Colapinto

Franco Colapinto

BWT Alpine Formula One Team

43

57

+1:01,871

1:33,035

6

08

Charles Leclerc

Charles Leclerc

Scuderia Ferrari HP

Charles Leclerc

Charles Leclerc

Scuderia Ferrari HP

16

57

+1:04,245

1:32,515

10

09

Carlos Sainz Jr.

Carlos Sainz Jr.

Atlassian Williams Racing

Carlos Sainz Jr.

Carlos Sainz Jr.

Atlassian Williams Racing

55

57

+1:22,072

1:33,026

2

10

Alexander Albon

Alexander Albon

Atlassian Williams Racing

Alexander Albon

Alexander Albon

Atlassian Williams Racing

23

57

+1:30,972

1:33,784

1

Events

Alle Formel 1 Events

  • Vergangen

    Japanese Grand Prix

    Suzuka International Racing Course, Japan
    27.–29.03.2026
    Zum Event

  • Vergangen

    Miami Grand Prix

    Miami International Autodrome, USA
    01.–03.05.2026
    Zum Event

  • Canadian Grand Prix

    Circuit Gilles Villeneuve, Kanada
    22.–24.05.2026
    Zum Event

  • Monaco Grand Prix

    Circuit de Monaco, Monaco
    05.–07.06.2026
    Zum Event

  • Barcelona-Catalunya Grand Prix

    Circuit de Barcelona-Catalunya, Spanien
    12.–14.06.2026
    Zum Event

  1. Vergangen

    Japanese Grand Prix

    Suzuka International Racing Course, Japan
    27.–29.03.2026
    Zum Event

  2. Vergangen

    Miami Grand Prix

    Miami International Autodrome, USA
    01.–03.05.2026
    Zum Event

  3. Canadian Grand Prix

    Circuit Gilles Villeneuve, Kanada
    22.–24.05.2026
    Zum Event

  4. Monaco Grand Prix

    Circuit de Monaco, Monaco
    05.–07.06.2026
    Zum Event

  5. Barcelona-Catalunya Grand Prix

    Circuit de Barcelona-Catalunya, Spanien
    12.–14.06.2026
    Zum Event

Formelsport News

Alle News

Neueste Artikel

Alle Artikel

    Speedweek.com - Der beste Motorsport im Netz

    Die aktuellsten News rund um die Uhr, von Experten analysiert und kommentiert und exklusive Einblicke hinter die Kulissen. Hier schreiben Fans für Fans.

    Berichte & Analysen

    Redaktion

    Serien