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Kimi Antonelli mit Ferrari-Mannschaft: Mercedes nimmt’s mit Humor

Formel-1-WM-Leader Kimi Antonelli hat das Goodwood Festival of Speed besucht – und sich dabei mit der Ferrari-Delegation getroffen. Antonellis Arbeitsgeber Mercedes kommentiert das mit viel Humor.

Formel 1

Kimi Antonelli in Goodwood mit der Ferrari-Delegation
Kimi Antonelli in Goodwood mit der Ferrari-Delegation
Foto: x.com/Mercedes AMG Petronas F1
Kimi Antonelli in Goodwood mit der Ferrari-Delegation
© x.com/Mercedes AMG Petronas F1

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Immer wieder fragen sich Tifosi: Wieso sitzt dieser Kimi Antonelli eigentlich nicht in einem Ferrari? Wer hat das verbockt?

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Der frühere Ferrari-Chef Luca Cordero di Montezemolo stammt wie Kimi aus Bologna und hat im Corriere della Sera festgehalten: «Es wurmt mich schon ein bisschen, ihn in einem Mercedes zu sehen. Ich würde ihn liebend gerne in einem Ferrari erleben.»

Aber wieso ist das eigentlich so? Hatte Ferrari bei der Talentsuche den jungen Kimi einfach übersehen? Oder hat da jemand geschlafen?

Im Artikel erwähnt

Montezemolo dazu bei Sky Italien: «Ich weiss, dass unser damaliger Sportdirektor Massimo Rivola die Absicht hatte, Antonelli unter Vertrag zu nehmen.»

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Giovanni Minardi (Sohn von Rennstallgründer Giancarlo Minardi) hat gegenüber der Gazzetta dello Sport festgehalten: «Wir begannen früh damit, daran zu arbeiten, Kimi möglichst schnell in eine Nachwuchsförderung zu bringen. Wir sprachen sowohl mit Ferrari als auch mit Mercedes – es war wichtig, klug zu handeln und denjenigen Partner auszuwählen, der die grössten Garantien bieten konnte.»

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Marco Antonelli, Papa von Kimi, hat dazu im Portal Formula Passion gesagt: «Kimi war elf Jahre alt und durfte bei Ferrari sogar den Simulator in Maranello ausprobieren – denselben, der für die Schüler der Fahrer-Akademie von Ferrari entwickelt worden war. Alles war vorbereitet, um meinen Sohn bei Ferrari unterzubringen.»

«Aber Maurizio Arrivabene, damals Chef der Rennabteilung, sagte letztlich, mein Kind sei zu jung. Einige Monate später meldete sich Mercedes bei uns, und der Rest ist Geschichte.»

Kimi Antonelli hat vor kurzem das Goodwood Festival of Speed besucht. «Das war für mich das erste Mal, eine unvergleichliche Atmosphäre.»

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Dabei hat sich Kimi auch mit der Ferrari-Delegation für ein Foto hingestellt. Mercedes hat das auf X mit viel Humor kommentiert: «Es ist immer schön, einige Fans zu treffen.»

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