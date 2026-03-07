Weiter zum Inhalt
Kimi Antonelli nach Crash und P2 im Qualifying: «Ein sehr stressiger Tag»

Kimi Antonelli erlebte am Samstag in Melbourne ein Wechselbad der Gefühle. Der Mercedes-Pilot musste im 3. Training einen schweren Crash einstecken. Dennoch schaffte er es im Qualifying auf die Bahn.

Vanessa Georgoulas

Formel 1

Kimi Antonelli ist sich sicher: Im Rennen ist ein gutes Ergebnis möglich
Kimi Antonelli ist sich sicher: Im Rennen ist ein gutes Ergebnis möglich
Kimi Antonelli ist sich sicher: Im Rennen ist ein gutes Ergebnis möglich
So hatte sich Kimi Antonelli den ersten Qualifying-Samstag des Jahres sicherlich nicht vorgestellt: Der junge Italiener wollte in der letzten Viertelstunde des dritten Trainings eine schnelle Runde drehen, landete dabei aber in der Wand. Er selbst kam mit dem Schrecken davon, sein GP-Renner wurde aber massiv beschädigt. Entsprechend schwer war seine Quali-Teilnahme vorstellbar.

Das Team gab dennoch alles – und profitierte von der Unterbrechung, die Red Bull Racing-Star Max Verstappen mit seinem frühen Quali-Crash verursacht hatte. Antonelli schaffte es rechtzeitig aus der Box und drehte am Ende die zweitschnellste Runde. Auf die Pole-Zeit, die sein Teamkollege George Russell aufgestellt hatte, fehlten ihm am Ende etwas weniger als drei Zehntel.

«Das war ein sehr stressiger Tag», seufzte der sichtlich erleichterte Teenager nach getaner Arbeit. «Im dritten Training landete ich in der Mauer, doch die Mechaniker waren die wahren Helden und schafften es, das Auto wieder auf die Strecke zu bringen. Wir konnten es nicht einmal abstimmen, ich fuhr einfach raus und schaffte es irgendwie in die erste Startreihe.»

«Damit bin ich wirklich glücklich», fuhr Antonelli fort. «Es war nicht einfach, ich musste alles geben. Und das nächste Mal brauche ich ein sauberes Wochenende, denn der Abflug hat meine Quali-Leistung sicherlich beeinträchtigt. Aber zunächst steht noch ein Rennen an, auf das ich mich freue. Und ich denke, ein gutes Ergebnis ist sicherlich möglich.»

