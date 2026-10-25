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Kimi Antonelli nach Sieg im USA-GP: «Ich bin erleichtert, Titel in Mexiko»

WM-Leader Kimi Antonelli hat den GP der USA gewonnen. Der 20-jährige Italiener ist mit sich sichtlich zufrieden und erzählt: «Schön zu sehen, wie die Arbeit der ganzen Mannschaft belohnt wird.»

Formel 1

Kimi Antonelli lässt sich feiern
Kimi Antonelli lässt sich feiern
Foto: XPB
Kimi Antonelli lässt sich feiern
© XPB

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Das war weltmeisterlich: Kimi Antonelli gewinnt den Grossen Preis der USA auf dem Circuit of the Americas (COTA), vor Charles Leclerc im Ferrari und Max Verstappen im Auto von Red Bull Racing. Dies ist der neunte GP-Triumph des Mercedes-Piloten (gleich viele wie Mark Webber, Charles Leclerc und Oscar Piastri), sein dritter in Nordamerika nach Miami und Montreal sowie der erste auf der texanischen Rennstrecke, zudem sein 18. Podestplatz in der Königsklasse (gleich viele wie Mike Hawthorn und Heinz-Harald Frentzen).

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Antonellis Rennstall Mercedes gewinnt gleichzeitig den 143. Grand Prix, den zwölften in der GP-Saison 2026 und zum sechsten Mal beim USA-GP (erstmals seit Valtteri Bottas 2019).

Kimi Antonelli sagt nach seiner fast makellosen Fahrt (nur ein Verbremser, irritiert von einem Nachzügler): «Dieses Ergebnis haben wir gebraucht, nachdem wir seit Spanien nicht mehr gewinnen konnten. Das ganze Team hat sich die Hände schwielig geschuftet, um unser Update auf die Bahn zu bringen, und dann dauerte es eine Weile, bis wir das Potenzial der neuen Teile nutzen konnten. Endlich hat es geklappt. Ich bin sehr erleichtert.»

Im Artikel erwähnt

«Es tut gut zu sehen, dass die harte Arbeit der ganzen Mannschaft so belohnt wird. Ich glaube, wir haben auch in Sachen Rennstrategie heute alles richtig gemacht mit diesem Einstopper.»

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Kimi Antonelli hat eine Hand längst am WM-Pokal und die andere in der Nähe, beim kommenden Grand Prix von Mexiko will der Bologneser alles klar machen: «Ich will das jetzt so schnell als möglich abhaken.»

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Witziges Detail: Hätte Kimi den Titel hier geholt, wäre es wohl bei Mineralwasser und Orangensaft geblieben – mit seinen 20 Jahren ist Antonelli zu jung, um in den USA Alkohol zu trinken.

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01

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Kimi Antonelli

Mercedes-AMG Petronas Formula One Team

Kimi Antonelli

Mercedes-AMG Petronas Formula One Team

56

1:35:16,650

1:39,086

25

02

16

Charles Leclerc

Scuderia Ferrari HP

Charles Leclerc

Scuderia Ferrari HP

56

+13,078

1:37,976

18

03

3

Max Verstappen

Oracle Red Bull Racing

Max Verstappen

Oracle Red Bull Racing

56

+17,485

1:39,231

15

04

44

Lewis Hamilton

Scuderia Ferrari HP

Lewis Hamilton

Scuderia Ferrari HP

56

+18,515

1:38,457

12

05

1

Lando Norris

McLaren Formula 1 Team

Lando Norris

McLaren Formula 1 Team

56

+30,521

1:39,811

10

06

6

Isack Hadjar

Oracle Red Bull Racing

Isack Hadjar

Oracle Red Bull Racing

56

+34,373

1:39,399

8

07

81

Oscar Piastri

McLaren Formula 1 Team

Oscar Piastri

McLaren Formula 1 Team

56

+52,674

1:40,328

6

08

63

George Russell

Mercedes-AMG Petronas Formula One Team

George Russell

Mercedes-AMG Petronas Formula One Team

56

+54,303

1:39,928

4

09

30

Liam Lawson

Visa Cash App Racing Bulls Formula One Team

Liam Lawson

Visa Cash App Racing Bulls Formula One Team

56

+1:19,183

1:39,652

2

10

10

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Pierre Gasly

BWT Alpine Formula One Team

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