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Neuer Look von Kimi Antonelli: So feiert der Formel-1-Champion seinen Titel

Mit dem Titelgewinn hat sich Kimi Antonelli einen Platz in den Geschichtsbüchern gesichert. Der jüngste Formel-1-Champion aller Zeiten feiert seinen WM-Triumph auf ungewöhnliche Art und Weise.

Vanessa Georgoulas

Von

Formel 1

Kimi Antonelli überraschte mit seiner Haarpracht
Kimi Antonelli überraschte mit seiner Haarpracht
Foto: Mercedes-Benz Group
Kimi Antonelli überraschte mit seiner Haarpracht
© Mercedes-Benz Group

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Kimi Antonelli hat sein Versprechen eingelöst: Der jüngste Formel-1-Weltmeister aller Zeiten hat sich die Haare in den Nationalfarben von Italien gefärbt – pünktlich zur WM-Feier in den Mercedes-F1-Werken in Brackley und Brixworth. Die Überraschung von Teamchef Toto Wolff, seinem Teamkollegen George Russell sowie von weiteren Mercedes-Mitarbeitern ist auf einem Video zu sehen, das das Team veröffentlicht hat.

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Der 20-Jährige aus Bologna hatte die entsprechenden Farben bereits in São Paulo im Gepäck, wie er der «Gazzetta dello Sport» verriet. «Jetzt muss ich nur noch entscheiden, ob ich es dieses Wochenende mache oder vielleicht bis nächste Woche warte, wenn ich in die Fabrik in Brackley fahre und vor allen Mitarbeitern sprechen muss», erklärte er.

Antonelli entschied sich für Letzteres, wie die Bilder und Videos des gestrigen Mittwochs zeigen, an dem das Team den Gewinn beider WM-Titel gefeiert hat. Der GP-Star, der als erster Zögling des Mercedes-Nachwuchsprogramms den Gesamtsieg erobert hat, erklärte: «Dass ich nun als Weltmeister hier stehe, ist etwas, das ich immer noch zu begreifen versuche.»

Kimi Antonelli: Dank an das ganze Mercedes-Team

«Ich bin schon in jungen Jahren zu Mercedes gekommen und so viele Menschen haben mir auf diesem Weg geholfen. Zwar steht auf dem Fahrer-Weltmeisterpokal nur ein Name, aber so etwas kann man nicht alleine erreichen. Jedes Mal, wenn ich ins Auto steige, bin ich mir bewusst, wie viele Arbeitsstunden nötig waren, um George und mir die Möglichkeit zu geben, unser Können unter Beweis zu stellen. Nach Brackley und Brixworth zu kommen und mit allen zu feiern, die daran beteiligt waren, ist etwas ganz Besonderes», fuhr der neunfache GP-Sieger fort.

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«Diese Saison hatte einige unglaubliche Momente, hat uns aber auch viel abverlangt. Wir haben uns gegenseitig immer wieder angespornt und uns stetig verbessert. Ich bin unglaublich stolz darauf, Weltmeister zu sein. Genauso stolz bin ich aber auch darauf, dass wir gemeinsam die Konstrukteurs-WM gewonnen haben. Vielen Dank an alle hier, an meine Familie und an alle, die mich auf diesem Weg unterstützt haben», fügte der Lockenkopf an.

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