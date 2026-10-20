Weiter zum Inhalt
Abo

Werbung

Werbung

Werbung

Werbung

  1. Start

  2. /

  3. Formelsport

  4. /

  5. Formel 1

  6. /

  7. News

Werbung

Erste Titelchance für Kimi Antonelli in Austin? Das sagt Toto Wolff

In Austin kann Kimi Antonelli sich zum Formel-1-Weltmeister krönen. Doch dafür muss einiges zusammenkommen. Dazu stehen Fragezeichen hinterm Saisonfinale. Was Mercedes-Teamchef Toto Wolff sagt.

Silja Rulle

Von

Formel 1

Formel-1-Weltmeister 2026? Kimi Antonelli
Formel-1-Weltmeister 2026? Kimi Antonelli
Foto: XPB
Formel-1-Weltmeister 2026? Kimi Antonelli
© XPB

Werbung

TV-Programm

Werbung

Er ist gerade mal 20 Jahre jung und ist sehr wahrscheinlich der nächste Weltmeister der Formel 1: Kimi Antonelli. Der Mercedes-Pilot legt eine richtig starke Saison hin, fährt allen davon. Und beim nächsten GP hat er die erste Gelegenheit, seinen ersten WM-Titel auch rechnerisch festzuzurren. Er wäre damit der jüngste F1-Weltmeister aller Zeiten. Aktueller Rekordhalter ist Sebastian Vettel mit 23 Jahren und 134 Tagen.

Werbung

Werbung

Offiziell sechs Rennen vor Ende der Saison (dazu gleich mehr!) hat Antonelli 102 Punkte Vorsprung auf seinen Teamkollegen George Russell. Mit sechs GPs sind noch maximal 150 Punkte zu holen. Sprints gibt es keine mehr.

So kann Antonelli in Austin F1-Weltmeister werden

Folgende Konstellation bräuchte es für den Antonelli-WM-Titel schon in Austin: Sieg Antonelli, George Russell höchstens Neunter, Lewis Hamilton höchstens Fünfter. Bedeutet also: Es braucht nicht nur ein starkes Wochenende von Antonelli, sondern auch Pech für seine Konkurrenz.

Wie läuft das F1-Saisonfinale?

Ein kleines Fragezeichen gibt es hinter dieser Rechnung aber noch: Denn, dass wirklich noch sechs Rennen stattfinden, bezweifeln nicht wenige. Das Saisonfinale ist für Abu Dhabi geplant, davor soll noch in Katar gefahren werden. Die weltpolitische Lage sorgte ja bekanntlich schon für eine Absage des Saudi-Arabien-GPs im Frühjahr und für eine Verlegung des Bahrain-GPs von April nach Oktober und von Bahrain nach Malaysia. Was also, wenn sich die rechnerische Ausgangslage durch eine Rennabsage verändert?

Werbung

Werbung

Offiziell plant die Formel 1 weiterhin mit dem Finale im Nahen Osten, CEO Stefano Domenicali bekräftigte das kürzlich erneut. Es wird parallel aber an einer Alternative in Imola gearbeitet. Das wäre dann ein einzelnes Rennen am Abu-Dhabi-Termin (6.12.), also nur fünf verbleibende GPs. Plan A ist es, sechs Rennen zu fahren. Aber daran glauben im Fahrerlager nicht alle.

TV-Programm

Nach dem Rennen in Singapur wurde Mercedes-Teamchef Toto Wolff gefragt, ob es nicht schlecht für den Sport sei, in ein möglicherweise titelentscheidendes Rennen mit all diesen Fragezeichen zu gehen. Der Österreicher scherzte: «Ihr seid alles so negativ», sagte dann aber: «Aus der Perspektive habe ich das noch gar nicht gesehen. Denn im Moment überlege ich eher, wie viele Punkte es noch sind. Ich erinnere mich immer wieder daran, dass es Rennsport ist und das schon verrückte Dinge passiert sind.»

WM-Titel in Austin? Kein so wahrscheinliches Szenario

Wolff sagte – zugegebenermaßen kurz nach dem GP: «Ich habe noch gar nicht auf die Punkte geschaut, es bräuchte wohl Ausfälle von George und Lewis. Also ist das kein so wahrscheinliches Szenario. Aber das Ziel ist es, Punkte zu sammeln, nicht zu viele Punkte auf die anderen zu verlieren und vielleicht Punkte gutzumachen wie heute auf Lewis, was so nicht zu erwarten war.» Antonelli wurde in Singapur Dritter, Lewis Hamilton nur Sechster. «Und damit rückt es näher für ihn. Ob es dann Mexiko oder Brasilien oder noch später ist, werden wir sehen. Aktuell sagen alle, dass Katar und Abu Dhabi stattfinden. Also gehen wir mal davon aus, dass es noch sechs Rennen sind und nicht vier.»

Schon gesehen?

Newsletter

Motorsport-News direkt in Ihr Postfach

Verpassen Sie keine Highlights mehr: Der Speedweek Newsletter liefert Ihnen zweimal wöchentlich aktuelle Nachrichten, exklusive Kommentare und alle wichtigen Termine aus der Welt des Motorsports - direkt in Ihr E-Mail-Postfach

Weiterlesen

Themen

  1. Ergebnisse

  2. Aktueller Stand

Ergebnisse

Voller Stand

  1. Rennen

  2. Startaufstellung

  3. 3. Qualifying

  4. 2. Qualifying

  5. 1. Qualifying

  6. Sprint

  7. Startaufstellung

  8. Sprint Qualifying

  9. 1. Training

Pos
#
Fahrer
Fahrer
Team
Runden
Zeit
Bestzeit
Punkte

01

3

Max Verstappen

Max Verstappen

Oracle Red Bull Racing

Max Verstappen

Max Verstappen

Oracle Red Bull Racing

62

1:42:00,785

1:36,201

33

02

16

Charles Leclerc

Charles Leclerc

Scuderia Ferrari HP

Charles Leclerc

Charles Leclerc

Scuderia Ferrari HP

62

+7,335

1:35,202

24

03

12

Kimi Antonelli

Kimi Antonelli

Mercedes-AMG Petronas Formula One Team

Kimi Antonelli

Kimi Antonelli

Mercedes-AMG Petronas Formula One Team

62

+24,573

1:35,589

20

04

1

Lando Norris

Lando Norris

McLaren Formula 1 Team

Lando Norris

Lando Norris

McLaren Formula 1 Team

62

+40,506

1:36,282

13

05

81

Oscar Piastri

Oscar Piastri

McLaren Formula 1 Team

Oscar Piastri

Oscar Piastri

McLaren Formula 1 Team

62

+49,644

1:35,665

10

06

44

So tritt Lewis Hamilton 2025 auf

Lewis Hamilton

Scuderia Ferrari HP

So tritt Lewis Hamilton 2025 auf

Lewis Hamilton

Scuderia Ferrari HP

62

+53,188

1:36,922

15

07

30

Liam Lawson

Liam Lawson

Visa Cash App Racing Bulls Formula One Team

Liam Lawson

Liam Lawson

Visa Cash App Racing Bulls Formula One Team

62

+1:21,666

1:37,193

10

08

27

Nico Hülkenberg

Nico Hülkenberg

Audi Revolut F1 Team

Nico Hülkenberg

Nico Hülkenberg

Audi Revolut F1 Team

62

+1:23,386

1:37,055

6

09

63

George Russell

George Russell

Mercedes-AMG Petronas Formula One Team

George Russell

George Russell

Mercedes-AMG Petronas Formula One Team

62

+1:24,677

1:36,722

2

10

6

Isack Hadjar

Isack Hadjar

Oracle Red Bull Racing

Isack Hadjar

Isack Hadjar

Oracle Red Bull Racing

62

+1:30,862

1:35,917

1

Events

Alle Formel 1 Events
  1. Vergangen

    Bahrain Grand Prix

    Sepang International Circuit, Malaysia
    02.–04.10.2026
    Zum Event
  2. Vergangen

    Singapore Grand Prix

    Marina Bay Street Circuit, Singapur
    09.–11.10.2026
    Zum Event
  3. Demnächst

    US Grand Prix

    Circuit of the Americas, USA
    23.–25.10.2026
    Zum Event
  4. Demnächst

    Mexican Grand Prix

    Autódromo Hermanos Rodríguez, Mexiko
    30.10. – 01.11.2026
    Zum Event

  5. Brazilian Grand Prix

    Autodromo Jose Carlos Pace, Brasilien
    06.–08.11.2026
    Zum Event

Neueste Artikel

Alle Artikel

    Speedweek.com - Der beste Motorsport im Netz

    Die aktuellsten News rund um die Uhr, von Experten analysiert und kommentiert und exklusive Einblicke hinter die Kulissen. Hier schreiben Fans für Fans.

    Berichte & Analysen

    Redaktion

    Serien