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Kimi Antonelli: Trotz Pechsträhne der Formel-1-Champion der nächsten Jahre?

Kimi Antonelli führte die WM nach seinen 5 GP-Siegen in Folge mit grossem Vorsprung an. Zuletzt durchlief er aber eine Pechsträhne. Dennoch glaubt Juan Pablo Montoya an den WM-Erfolg des Teenagers.

Formel 1

Juan Pablo Montoya traut Antonelli nicht nur den diesjährigen WM-Titel zu
Juan Pablo Montoya traut Antonelli nicht nur den diesjährigen WM-Titel zu
Foto: Moy / XPB Images
Juan Pablo Montoya traut Antonelli nicht nur den diesjährigen WM-Titel zu
© Moy / XPB Images

Im Artikel erwähnt

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Spa: FP1

FIA Formula One World Championship

17.07.2026 - 13:15

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Fortuna scheint die Seiten gewechselt zu haben: Nachdem George Russell zu Saisonbeginn noch der grosse Pechvogel in der Mercedes-Box war, klebt seit einigen Rennen seinem Teamkollegen Kimi Antonelli das Pech an den Hacken. Denn der Teenager, der die WM nach fünf grossartigen GP-Siegen in Folge mit grossem Vorsprung angeführt hat, musste zuletzt zuschauen, wie sein Punkte-Polster stetig schrumpfte.

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Bereits beim siebten Rennwochenende in Spanien schlug das Technik-Pech zu, Antonelli wurde als Sechzehnter gewertet und ging dabei Leer aus, während sein ärgster Verfolger Russell den zweiten Platz bejubeln konnte. Das Rennen entschied Lewis Hamilton im Ferrari für sich. Der siebenfache Weltmeister ist derzeit WM-Dritter.

In Österreich durfte Antonelli wieder vom Podest strahlen, allerdings «nur» als Dritter, während Russell als Sieger auf dem höchsten Podesttreppchen stand. Und beim Heimspiel in Grossbritannien wurde der Brite glücklicher Zweiter – dabei profitierte er vom Rennverlauf, der ihn nach vorne spülte. Antonelli musste hingegen mit Platz 15 Vorlieb nehmen, erneut hatte das Technik-Pech ein starkes Resultat des 19-Jährigen verhindert.

Im Artikel erwähnt

Kommt kein Gegner an Mercedes-Star Kimi Antonelli heran?

Sein WM-Vorsprung auf Russell ist auf 25 Punkte geschrumpft, auch die Lücke zum drittplatzierten Hamilton ist mit 32 Zählern nicht mehr so gross, wie es sich der italienische Spitzenreiter wohl wünscht. Die grosse Frage lautet: Wendet sich nun das Blatt zu Gunsten von Russell, der schon vor dem Saisonstart als der grosse WM-Favorit gehandelt wurde? Oder wird gar der frühere Dauersieger Lewis Hamilton sich durchsetzen und seinen achten WM-Titel holen, den er 2021 nur knapp verpasst hatte?

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Geht es nach Juan Pablo Montoya, wird Antonelli trotz allem in diesem Jahr triumphieren. Und der frühere GP-Pilot geht sogar noch weiter. Im Gespräch mit «NewBettingSites.uk» sagt der 50-jährige Kolumbianer, der zwischen 2001 und 2006 94 Formel-1-Starts absolviert und sieben GP-Siege eingefahren hat: «Kimi Antonelli wird Weltmeister. Ich glaube nicht, dass irgendeiner an ihn herankommen kann. Er wird die nächsten drei Jahre der Champion sein.»

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01

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Scuderia Ferrari HP

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Scuderia Ferrari HP

16

52

1:27:11,335

1:32,871

29

02

George Russell

Mercedes-AMG Petronas Formula One Team

George Russell

Mercedes-AMG Petronas Formula One Team

63

52

+0,427

1:32,489

23

03

Lewis Hamilton

Scuderia Ferrari HP

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Scuderia Ferrari HP

44

52

+0,772

1:32,309

22

04

Lando Norris

McLaren Formula 1 Team

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McLaren Formula 1 Team

1

52

+1,149

1:32,625

18

05

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6

52

+1,598

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10

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