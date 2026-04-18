Kimi Antonelli: So wichtig war sein Vater für seine Formel-1-Karriere

Immer wieder hatte Mercedes-Pilot Kimi Antonelli in der Vergangenheit darüber gesprochen, welchen großen Einfluss sein Vater Marco Antonelli auf seine Rennsportkarriere hatte. Der Italiener ist immer wieder an der Rennstrecke mit dabei, unterstützt seinen 19-jährigen Sohn mit Rat und Tat.

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Kimi Antonelli verriet stolz über seinen Papa: «Er hat natürlich immer noch einen sehr großen Einfluss auf mich. Mein Vater und ich haben eine sehr, sehr enge Bindung. Er war derjenige, der seine Leidenschaft mit mir geteilt hat, und er war derjenige, der mich schon von klein auf an die Rennstrecke mitgenommen hat. Er war auch derjenige, der mir das meiste von dem beigebracht hat, was ich heute weiß. Und auch heute noch ist es toll, jemanden wie ihn zu haben, der einen unterstützt.»

Papa Antonelli gibt viele Ratschläge

Antonelli Junior schwärmt über seinen Senior: «Er hat so viel Wissen im Motorsport. Er hat viele, viele Jahre damit verbracht – mehr als ich alt bin, mehr als ich überhaupt lebe. Er hat also definitiv viel Erfahrung. Und auch heute noch gibt er mir Ratschläge. Es geht nicht so sehr ums Fahren. Es geht eher um Herangehensweisen, wie ich mich verhalte, wie ich mich während eines Rennwochenendes bewege. Er versucht immer, mir seine Sichtweise zu vermitteln. Und dann diskutieren wir darüber. Und das ist gut.»

Kimi Antonelli, rechts im Bild sein Vater Marco Foto: XPB Kimi Antonelli, rechts im Bild sein Vater Marco © XPB

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Antonelli führt die WM an, hat in seiner erst zweiten Saison in der Formel 1 plötzlich eine reelle Chance auf den WM-Titel und ist der jüngste WM-Leader in der Formel-1-Geschichte. Nicht nur in seinem Heimatland Italien ist der Hype plötzlich riesig. In so einer potenziell überwältigenden Situation ist es hilfreich, eine Person an der Seite zu haben, der man bedingungslos vertraut.

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Antonelli: Nicht abgehoben – auch dank Papa