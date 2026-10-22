Weiter zum Inhalt
Abo

Werbung

Werbung

Werbung

Werbung

  1. Start

  2. /

  3. Formelsport

  4. /

  5. Formel 1

  6. /

  7. News

Werbung

WM-Titel-Chance von Kimi Antonelli: Klare Aussage von Dr. Helmut Marko

Der ehemalige Red Bull-Motorsportberater Dr. Helmut Marko spricht offen über die Entwicklung des jungen Mercedes-Überfliegers Kimi Antonelli, der auf dem besten Weg ist, die WM-Krone zu erobern.

Gino Bosisio

Von

Formel 1

Marko sagt: Antonelli zeigt eine Reife, die man von Russell erwartet hätte
Marko sagt: Antonelli zeigt eine Reife, die man von Russell erwartet hätte
Foto: Charniaux / XPB Images
Marko sagt: Antonelli zeigt eine Reife, die man von Russell erwartet hätte
© Charniaux / XPB Images

Werbung

TV-Programm

Werbung

Die Formel 1 steuert auf ein möglicherweise geschichtsträchtiges Wochenende zu: Beim Grossen Preis der USA auf dem Circuit of the Americas in Austin könnte sich der Italiener Kimi Antonelli bereits zum diesjährigen und somit jüngsten Weltmeister der Geschichte krönen – und das schon fünf WM-Runden vor dem offiziellen Saisonende.

Werbung

Werbung

Der 20-jährige Mercedes-Pilot hat aktuell 102 Punkte Vorsprung auf seinen britischen Teamkollegen George Russell. Auch der ehemalige Red Bull-Motorsportberater und Talente-Scout Dr. Helmut Marko hat die Entwicklung von Antonelli genau verfolgt. Der 83-jährige Grazer zeigt sich sehr beeindruckt vom Weg des Rennfahrers aus Bologna.

«Antonelli hat im Vorjahr, als er zu den europäischen Rennen gekommen ist, viele Fehler gemacht und war nicht so konstant. Die Überraschung ist in diesem Jahr, dass er nicht nur schauschnell ist, das war er ja schon immer, sondern dass er auch das Optimum herausholt, wenn es nicht zu Siegen reicht. Dann fährt er auf Platzierung», stellt Dr. Marko in einem Interview mit dem ORF fest.

Auch Fortuna ist auf Kimi Antonellis Seite

Der Österreicher sagt weiter: «Antonelli zeigt eine Reife, einen Speed, den wir eigentlich von seinem Teamkollegen Russell erwartet hätten, und den stellt er komplett in den Schatten. Es ist erfrischend zu sehen, wie er das Auto fliegen lässt und mit welcher Freude er auch seine Siege geniesst.»

Werbung

Werbung

Marko weiß auch: «Glück brauchst du immer, und da hat Antonelli mit Motorschäden und Safety-Cars und dergleichen etwas mehr gehabt. Aber er hat mental Russell demontiert, und das ist in seinem Alter eine unglaubliche Leistung.»

TV-Programm

Der Szenekenner unterstreicht: «Aber unabhängig davon, ob diese Rennen gefahren werden oder nicht: Antonelli ist ein würdiger Weltmeister. Ob er es jetzt schon wird oder später, ändert nichts daran, dass da ein Supertalent sofort zu Weltmeister-Ehren kommt.»

Schon gesehen?

Newsletter

Motorsport-News direkt in Ihr Postfach

Verpassen Sie keine Highlights mehr: Der Speedweek Newsletter liefert Ihnen zweimal wöchentlich aktuelle Nachrichten, exklusive Kommentare und alle wichtigen Termine aus der Welt des Motorsports - direkt in Ihr E-Mail-Postfach

Weiterlesen

Themen

Events

Alle Formel 1 Events
  1. Vergangen

    Bahrain Grand Prix

    Sepang International Circuit, Malaysia
    02.–04.10.2026
    Zum Event
  2. Vergangen

    Singapore Grand Prix

    Marina Bay Street Circuit, Singapur
    09.–11.10.2026
    Zum Event
  3. Demnächst

    US Grand Prix

    Circuit of the Americas, USA
    23.–25.10.2026
    Zum Event
  4. Demnächst

    Mexican Grand Prix

    Autódromo Hermanos Rodríguez, Mexiko
    30.10. – 01.11.2026
    Zum Event

  5. Brazilian Grand Prix

    Autodromo Jose Carlos Pace, Brasilien
    06.–08.11.2026
    Zum Event

Formelsport News

Alle News

Neueste Artikel

Alle Artikel

    Speedweek.com - Der beste Motorsport im Netz

    Die aktuellsten News rund um die Uhr, von Experten analysiert und kommentiert und exklusive Einblicke hinter die Kulissen. Hier schreiben Fans für Fans.

    Berichte & Analysen

    Redaktion

    Serien