Kimi Antonelli zu Max Verstappen: «Das würde mir sehr grosse Angst machen»

Was haben der Bahrain-GP in Malaysia und der Singapur-GP gemeinsam? Genau, Max Verstappen fährt von Pole-Position zum Sieg.

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Verstappen und Red Bull Racing sind wieder in Top-Form. Bei den vergangenen acht WM-Läufen, bei welchen Max ins Ziel kam, stand der Niederländer jedes Mal auf dem Siegerpodest, zuletzt als Zweiter in Spanien und Aserbaidschan sowie als Sieger in Bahrain und Singapur.

In dieser Form müssten sich Mercedes und Kimi Antonelli in Sachen WM-Titel warm anziehen, aber der enttäuschende erste Saisonteil hindert Max daran, ein Wörtchen um den Titel mitzureden.

WM-Leader Kimi Antonelli steht bei 340 Punkten, Verstappen ist hinter George Russell und Lewis Hamilton WM-Vierter, mit 221 Zählern. Klar ist der WM-Zug für Verstappen abgedampft, aber WM-Zweiter werden, das liegt drin. Russell kann derzeit 238 Punkte vorweisen, Hamilton 229.

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Mercedes-Ass Antonelli hat in Singapur festgehalten: «Wenn Max in der WM nicht so weit zurück läge, dann würde mir seine Form sehr grosse Angst machen.»

Thema der Woche Thema der Woche: Der neue Zeitplan der MotoGP sorgte für viel Zündstoff 2027 wird die MotoGP auch mit einem neuen Zeitplan in die 850er-Ära starten. Mehr als die Modifikationen sorgte für Wirbel, wie die Beschlüsse zustande kamen. Ein Paradebeispiel für: «Reden hilft». Weiterlesen TV-Programm Live Austin: 1. Freies Training FIA Formula One World Championship 23.10.2026 - 19:25

Antonelli kann schon beim kommenden WM-Lauf in Austin (Texas) zum jüngsten Formel-1-Champion werden. Dazu muss er in Amerika gewinnen, und sein erster Verfolger Russell dürfte sich nicht besser als auf Rang 9 platzieren.

Kimi lässt sich jedoch nicht beirren: «Ich ändere an meiner Vorgehensweise überhaupt nichts. Ich will aus jedem Rennen das bestmögliche Ergebnis machen, alles Andere ergibt sich von selber.»