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Klare Ansage: Gabriel Bortoleto bleibt noch jahrelang Audi-Werksfahrer

Gabriel Bortoleto geht für Audi auf Punktejagd. Der junge Brasilianer sprach unlängst über seine Zukunft und offenbarte: Er wird auch die nächsten Jahre für das deutsche Werksteam an den Start gehen.

Formel 1

Gabriel Bortoleto glaubt an den Erfolg von Audi in der Formel 1
Gabriel Bortoleto glaubt an den Erfolg von Audi in der Formel 1
Foto: Bearne / XPB Images
Gabriel Bortoleto glaubt an den Erfolg von Audi in der Formel 1
© Bearne / XPB Images

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Seine erste Formel-1-Saison bestritt Gabriel Bortoleto noch in den Farben von Sauber. Das Team aus Hinwil wurde dann von Audi übernommen und geht nun als Werksteam des deutschen Autobauers an den Start. Bortoleto ist weiterhin an Bord und wird auch die nächsten Jahre für die Marke mit den vier Ringen auf Punktejagd gehen, wie er unlängst verraten hat.

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Im Gespräch mit der brasilianischen «Motorsport.com»-Seite erklärte der 21-Jährige aus São Paulo: «Ich kann nicht alles sagen, denn einiges unterliegt der Geheimhaltung, aber was meinen Vertrag angeht, gibt es keine Klauseln. Ich habe ein langfristiges Abkommen mit Audi. Und ich habe es bereits gesagt: Ich werde im nächsten Jahr für Audi an den Start gehen, und nicht nur das, sondern auch in den darauffolgenden Jahren.»

Es handle sich um ein langfristiges Erfolgsprojekt, betonte Bortoleto daraufhin, und ergänzte: «Mattia Binotto spricht immer über 2030. Man kann also sagen: Es ist ein Projekt, an das wir immer geglaubt haben, ich habe daran geglaubt, als ich an Bord gekommen bin, und sie glauben an mein Potenzial, das ist alles, was ich sagen kann. Es ist langfristig und ich bin sehr gespannt. In diesem Jahr haben wir den ersten Schritt gemacht. Wir haben ein neues Auto und einen neuen Motor konstruiert. Nächstes Jahr wird ein weiterer Schritt erfolgen, und dann können wir alles, was wir geplant haben, auch umsetzen.»

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Freude an der Zusammenarbeit mit Nico Hülkenberg

Die Gerüchte um einen möglichen Abgang seines erfahrenen Teamkollegen Nico Hülkenberg wollte er nicht kommentieren. «Ich kann sagen, dass mein Platz sicher ist. Und ich werde nicht über die Verträge von anderen Leuten sprechen, aber ich kann sagen, dass es wirklich Spass macht, mit Nico zu arbeiten. Ich mag ihn wirklich, er ist schnell, erfahren und bringt viel Positives mit ins Team, und wir werden sehen, was die Zukunft bringt. Aber ich bin glücklich, ich glaube an mich und mein Potenzial.»

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In der WM-Tabelle belegt Bortoleto nach den ersten elf WM-Runden den 14. Platz. Er hat mit zehn WM-Zählern bereits fünf Mal mehr Punkte gesammelt als sein deutscher Stallgefährte, der aktuell auf dem 18. Zwischenrang der Gesamtwertung liegt.

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