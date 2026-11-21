Schon das ganze Wochenende hier in Las Vegas fällt auf: Lewis Hamilton und sein Ferrari, das sind zwei, die im gleichen Haus wohnen, aber nicht auf der selben Etage. Der siebenfache Champion hat sich gewiss ein Dutzend Mal verbremst, in der spannenden Quali monierte der erfolgreichste Formel-1-Fahrer, er rutsche nur herum, und die Quittung kam postwendend – Aus im zweiten Quali-Segment, mit P12.

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Da war es auch kein Trost, dass sein Ferrari-Stallgefährte Charles Leclerc ebenfalls vorzeitig Feierabend hatte, als Elfter. Damit erstmals seit Kanada 2024 kein Ferrari in den Top-Ten – mamma mia!

Hamilton nach der Quali: «Auf der ersten oder zweiten Runde von Q1 haben wir ein Teil des Unterbodens verloren. Das hat die Fahrzeugbalance total verändert.»

«Wir schätzen, wir haben so viel Abtrieb verloren durch diese Beschädigung, dass dadurch drei oder vier Zehntelsekunden fehlten. Ich rutschte nur herum.»

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Und das war nicht alles: Auf seiner letzten Runde gab es ein Problem mit der Energie-Entwicklung. Lewis bedauert: «Die letzte Runde war vom Fahren her wirklich gut, ich habe echt alles gegeben. Und dann fingen sechs Zehntel flöten.»

«Wir wussten schon vor dem Wochenende, dass die langen Geraden hier kein Vorteil sein würden für uns. Uns war klar, dass unsere Möglichkeiten damit begrenzt sind. Aber die Abstände waren am Ende noch grösser als befürchtet.»

«Wir hatten keinen Grip, also hatten wir auch Mühe, die Reifen zum Arbeiten zu bringen. Das hängt natürlich alles zusammen. Wir waren einfach nirgendwo.»