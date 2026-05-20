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ServusTV-Experte Klien: Mentale Herausforderung für George Russell

ServusTV-Experte Christian Klien erklärt, warum Mercedes-Pilot George Russell unter Zugzwang ist. Und: Wann startet am Montreal-Wochenende welche Session? Und wo ist der Kanada-GP im TV zu sehen?

Formel 1

George Russell in Miami
George Russell in Miami
Foto: XPB
George Russell in Miami
© XPB

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Das fünfte Rennwochenende in der Formel 1 steht bevor. Nach vier Grands Prix und zwei Sprints heißt der WM-Leader Kimi Antonelli. Mercedes hat das stärkste Auto. Dass die Stuttgarter die WM anführen, ist also nicht überraschend. Dennoch hätten zu Saisonbeginn wohl mehr Leute auf George Russell als Leader getippt und nicht auf den erst 19-jährigen Antonelli.

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Antonelli tankt weiter Selbstbewusstsein

ServusTV-Experte Christian Klien beobachtet: «Mit jedem Rennsieg tankt er mehr und mehr Selbstvertrauen. Kimi sieht, dass er es drauf hat, es funktioniert und er auch den Teamkollegen im Griff haben kann.» Antonelli liegt 20 Punkte vor Russell. Klien: «Für George, der auf die Meisterschaft angesetzt war, wird es eine mentale Herausforderung, aus dem kleinen Loch herauszukommen und die Geschichte umzudrehen. Jetzt hat er ein paar Male eine auf die Kappe gekriegt.»

Antonelli hatte auch mehrmals Glück mit dem Safety-Car. Jedoch hat der junge Italiener immer wieder Schwierigkeiten beim Start, verliert da meist viele Positionen. Klien: «Das ist generell ein bisschen ein Problem von Mercedes, auch wenn George in Miami super weggekommen ist. Kimi hat da Nachholbedarf, es macht ihm das Leben schwer. Sonst wäre er öfter vorne weggefahren.»

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Russell unter Druck

Dennoch ist nach drei GP-Siegen von Antonelli George Russell unter Zugzwang, der bislang «nur» in Australien gewann. Muss Russell nun also endlich mal wieder seinen Teamkollegen schlagen? Klien: «Er muss. Sonst eilt ihm Kimi davon. Klar haben wir noch eine lange Saison, aber die Dynamik ist nicht zu übersehen.»

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Kanada: Was bringt Mercedes mit?

In Miami machte erstmals in dieser Saison McLaren ziemlich Druck auf Mercedes. Im Sprint holte Papaya einen Doppelsieg vor Mercedes, im Grand Prix war McLaren-Pilot Lando Norris dem späteren Sieger Antonelli auf den Fersen. Klien merkt an: «Mercedes hat aber als einziges Team kein Upgrade nach Miami gebracht. Jetzt muss man abwarten, was sie nachlegen.» Mercedes hat Upgrades für Montreal angekündigt. «Ferrari hätte sich wohl mehr erhofft, für Red Bull Racing ging es einen Schritt nach vorne, der Abstand ist aber nach wie vor groß. McLaren ist Mercedes am dichtesten auf den Fersen.»

Und was erwartet uns in Kanada? Das Aufladen der Batterien sollte in den harten Bremszonen gut funktionieren. Außerdem steht ein Sprintwochenende an, also nur 60 Minuten freies Training vor der ersten gewerteten Session. Klien: «Wir könnten an diesem Sprintwochenende mit wenig Vorbereitungszeit spannendes Racing erleben.» Die Charakteristik des Circuit Gilles Villeneuve spreche für Mercedes, Russell siegte im Vorjahr in Kanada. McLaren sollte größter Herausforderer sein, vermutet Klien. «Ferrari wird mit den Geraden eher Probleme haben und Red Bull Racing das Upgrade optimieren.»

Großer Preis von Kanada im TV:

  • Freitag, 22. Mai

  • 18.00 Sky Sport F1 – Warm Up - Das Motorsport Spezial

  • 18.15 Sky Sport F1 – Beginn Übertragung 1. Freies Training

  • 18.30 Beginn Erstes Freies Training

  • 20.40 Sky Sport F1 – Pressekonferenz Teamchefs

  • 21.15 ServusTV – 1. Freies Training Re-Live

  • 22.00 Sky Sport F1 – Chasing the Dream: Welcome to Miami!

  • 22.15 ServusTV – Beginn Übertragung Sprint Qualifying

  • 22.15 Sky Sport F1 – Beginn Übertragung Sprint Qualifying

  • 22.25 SRF info – Beginn Übertragung Sprint Qualifying

  • 22.30 Beginn Sprint-Qualifying (bei uns im Live-Ticker)

  • 23.15 ServusTV – Analyse Sprint-Qualifying

  • 23.45 Sky Sport F1 – Top 20: Vettel Überholmanöver

  • Samstag, 23. Mai

  • 00.40 Sky Sport F1 – Lando Norris’ Journey to F1 World Champion

  • 01.00 Sky Sport F1 – Wiederholung Sprint Qualifying

  • 02.00 Sky Sport F1 – Wiederholung 1. Freies Training

  • 03.30 Sky Sport F1 – 2025: Most Dramatic Moments

  • 04.00 Sky Sport F1 – Wiederholung Rennen Miami

  • 07.00 Sky Sport F1 – Wiederholung Sprint Miami

  • 08.00 Sky Sport F1 – Wiederholung Rennen Miami

  • 10.00 Sky Sport F1 – Wiederholung 1. Freies Training

  • 11.30 Sky Sport F1 – Wiederholung Sprint Qualifying

  • 13.00 Sky Sport F1 – Benetton Formula

  • 14.35 Sky Sport F1 – Wiederholung Sprint Qualifying

  • 17.00 Sky Sport F1 – Chasing the Dream: Welcome to Miami!

  • 17.15 Sky Sport F1 – Beginn Übertragung Sprint

  • 17.30 ServusTV – Vorbericht Sprint

  • 18.00 ServusTV – Beginn Übertragung Sprint

  • 18.00 Beginn Sprint (bei uns im Live-Ticker)

  • 18.30 ServusTV – Sprint Analyse

  • 19.15 Sky Sport F1 – Pressekonferenz Sprint

  • 19.45 Sky Sport F1 – Top 20: Spektakuläre Abflüge

  • 21.10 Sky Sport F1 – Wildest Qualifying Moments of 2025

  • 21.30 Sky Sport F1 – Beginn Übertragung Qualifying

  • 21.50 ServusTV – Qualifying Vorbericht

  • 21.55 SRF info – Beginn Übertragung Qualifying

  • 22.00 ServusTV – Beginn Übertragung Qualifying

  • 22.00 Beginn Qualifying (bei uns im Live-Ticker)

  • 23.00 ServusTV – Qualifying Analyse

  • 23.30 Sky Sport F1 – Pressekonferenz Qualifying

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  • Sonntag, 24. Mai

  • 00.45 Sky Sport F1 – Top 20: Spektakuläre Abflüge

  • 01.00 Sky Sport F1 – Wiederholung Qualifying

  • 03.30 Sky Sport F1 – Wiederholung Sprint

  • 04.30 Sky Sport F1 – Wiederholung Qualifying

  • 06.00 Sky Sport F1 – Wiederholung Sprint

  • 07.00 Sky Sport F1 – Wiederholung Qualifying

  • 09.30 Sky Sport F1 – Wiederholung Sprint

  • 10.30 Sky Sport F1 – Wiederholung Qualifying

  • 13.30 Sky Sport F1 – Wiederholung Sprint

  • 14.30 Sky Sport F1 – Wiederholung Qualifying

  • 20.00 Sky Sport F1 – Fahrerparade

  • 20.15 ServusTV – Vorbericht Rennen

  • 20.30 Sky Sport F1 – Vorberichte

  • 21.20 SRF info – Beginn Übertragung Rennen

  • 21.55 Sky Sport F1 – Beginn Übertragung Rennen

  • 22.00 ServusTV – Beginn Übertragung Rennen

  • 22.00 Beginn Großer Preis von Kanada (bei uns im Live-Ticker)

  • 23.00 SRF zwei – Fortsetzung Übertragung Rennen

  • 23.40 ServusTV – Rennen Analyse

  • 23.45 Sky Sport F1 –Analysen & Interviews

  • 23.50 ORF1 – Die Analyse

  • Montag, 25. Mai

  • 00.30 Sky Sport F1 – Pressekonferenz Rennen

  • 01.00 Sky Sport F1 – Ted’s Notebook

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Pos

Fahrer

Fahrer

Team

Start Nr

Runden

Zeit

Bestzeit

Punkte

01

Kimi Antonelli

Mercedes-AMG Petronas Formula One Team

Kimi Antonelli

Mercedes-AMG Petronas Formula One Team

12

57

1:33:19,273

1:31,968

28

02

Lando Norris

McLaren Formula 1 Team

Lando Norris

McLaren Formula 1 Team

1

57

+3,264

1:31,869

26

03

Oscar Piastri

McLaren Formula 1 Team

Oscar Piastri

McLaren Formula 1 Team

81

57

+27,092

1:31,949

22

04

George Russell

Mercedes-AMG Petronas Formula One Team

George Russell

Mercedes-AMG Petronas Formula One Team

63

57

+43,051

1:32,446

17

05

Max Verstappen

Oracle Red Bull Racing

Max Verstappen

Oracle Red Bull Racing

3

57

+48,949

1:33,110

14

06

Lewis Hamilton

Scuderia Ferrari HP

Lewis Hamilton

Scuderia Ferrari HP

44

57

+53,753

1:32,676

10

07

Franco Colapinto

BWT Alpine Formula One Team

Franco Colapinto

BWT Alpine Formula One Team

43

57

+1:01,871

1:33,035

6

08

Charles Leclerc

Scuderia Ferrari HP

Charles Leclerc

Scuderia Ferrari HP

16

57

+1:04,245

1:32,515

10

09

Carlos Sainz Jr.

Atlassian Williams Racing

Carlos Sainz Jr.

Atlassian Williams Racing

55

57

+1:22,072

1:33,026

2

10

Alexander Albon

Atlassian Williams Racing

Alexander Albon

Atlassian Williams Racing

23

57

+1:30,972

1:33,784

1

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  • Vergangen

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