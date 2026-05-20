ServusTV-Experte Klien: Mentale Herausforderung für George Russell
ServusTV-Experte Christian Klien erklärt, warum Mercedes-Pilot George Russell unter Zugzwang ist. Und: Wann startet am Montreal-Wochenende welche Session? Und wo ist der Kanada-GP im TV zu sehen?
Das fünfte Rennwochenende in der Formel 1 steht bevor. Nach vier Grands Prix und zwei Sprints heißt der WM-Leader Kimi Antonelli. Mercedes hat das stärkste Auto. Dass die Stuttgarter die WM anführen, ist also nicht überraschend. Dennoch hätten zu Saisonbeginn wohl mehr Leute auf George Russell als Leader getippt und nicht auf den erst 19-jährigen Antonelli.
Antonelli tankt weiter Selbstbewusstsein
ServusTV-Experte Christian Klien beobachtet: «Mit jedem Rennsieg tankt er mehr und mehr Selbstvertrauen. Kimi sieht, dass er es drauf hat, es funktioniert und er auch den Teamkollegen im Griff haben kann.» Antonelli liegt 20 Punkte vor Russell. Klien: «Für George, der auf die Meisterschaft angesetzt war, wird es eine mentale Herausforderung, aus dem kleinen Loch herauszukommen und die Geschichte umzudrehen. Jetzt hat er ein paar Male eine auf die Kappe gekriegt.»
Antonelli hatte auch mehrmals Glück mit dem Safety-Car. Jedoch hat der junge Italiener immer wieder Schwierigkeiten beim Start, verliert da meist viele Positionen. Klien: «Das ist generell ein bisschen ein Problem von Mercedes, auch wenn George in Miami super weggekommen ist. Kimi hat da Nachholbedarf, es macht ihm das Leben schwer. Sonst wäre er öfter vorne weggefahren.»
Russell unter Druck
Dennoch ist nach drei GP-Siegen von Antonelli George Russell unter Zugzwang, der bislang «nur» in Australien gewann. Muss Russell nun also endlich mal wieder seinen Teamkollegen schlagen? Klien: «Er muss. Sonst eilt ihm Kimi davon. Klar haben wir noch eine lange Saison, aber die Dynamik ist nicht zu übersehen.»
Kanada: Was bringt Mercedes mit?
In Miami machte erstmals in dieser Saison McLaren ziemlich Druck auf Mercedes. Im Sprint holte Papaya einen Doppelsieg vor Mercedes, im Grand Prix war McLaren-Pilot Lando Norris dem späteren Sieger Antonelli auf den Fersen. Klien merkt an: «Mercedes hat aber als einziges Team kein Upgrade nach Miami gebracht. Jetzt muss man abwarten, was sie nachlegen.» Mercedes hat Upgrades für Montreal angekündigt. «Ferrari hätte sich wohl mehr erhofft, für Red Bull Racing ging es einen Schritt nach vorne, der Abstand ist aber nach wie vor groß. McLaren ist Mercedes am dichtesten auf den Fersen.»
Und was erwartet uns in Kanada? Das Aufladen der Batterien sollte in den harten Bremszonen gut funktionieren. Außerdem steht ein Sprintwochenende an, also nur 60 Minuten freies Training vor der ersten gewerteten Session. Klien: «Wir könnten an diesem Sprintwochenende mit wenig Vorbereitungszeit spannendes Racing erleben.» Die Charakteristik des Circuit Gilles Villeneuve spreche für Mercedes, Russell siegte im Vorjahr in Kanada. McLaren sollte größter Herausforderer sein, vermutet Klien. «Ferrari wird mit den Geraden eher Probleme haben und Red Bull Racing das Upgrade optimieren.»
Großer Preis von Kanada im TV:
Freitag, 22. Mai
18.00 Sky Sport F1 – Warm Up - Das Motorsport Spezial
18.15 Sky Sport F1 – Beginn Übertragung 1. Freies Training
18.30 Beginn Erstes Freies Training
20.40 Sky Sport F1 – Pressekonferenz Teamchefs
21.15 ServusTV – 1. Freies Training Re-Live
22.00 Sky Sport F1 – Chasing the Dream: Welcome to Miami!
22.15 ServusTV – Beginn Übertragung Sprint Qualifying
22.15 Sky Sport F1 – Beginn Übertragung Sprint Qualifying
22.25 SRF info – Beginn Übertragung Sprint Qualifying
22.30 Beginn Sprint-Qualifying (bei uns im Live-Ticker)
23.15 ServusTV – Analyse Sprint-Qualifying
23.45 Sky Sport F1 – Top 20: Vettel Überholmanöver
Samstag, 23. Mai
00.40 Sky Sport F1 – Lando Norris’ Journey to F1 World Champion
01.00 Sky Sport F1 – Wiederholung Sprint Qualifying
02.00 Sky Sport F1 – Wiederholung 1. Freies Training
03.30 Sky Sport F1 – 2025: Most Dramatic Moments
04.00 Sky Sport F1 – Wiederholung Rennen Miami
07.00 Sky Sport F1 – Wiederholung Sprint Miami
08.00 Sky Sport F1 – Wiederholung Rennen Miami
10.00 Sky Sport F1 – Wiederholung 1. Freies Training
11.30 Sky Sport F1 – Wiederholung Sprint Qualifying
13.00 Sky Sport F1 – Benetton Formula
14.35 Sky Sport F1 – Wiederholung Sprint Qualifying
17.00 Sky Sport F1 – Chasing the Dream: Welcome to Miami!
17.15 Sky Sport F1 – Beginn Übertragung Sprint
17.30 ServusTV – Vorbericht Sprint
18.00 ServusTV – Beginn Übertragung Sprint
18.00 Beginn Sprint (bei uns im Live-Ticker)
18.30 ServusTV – Sprint Analyse
19.15 Sky Sport F1 – Pressekonferenz Sprint
19.45 Sky Sport F1 – Top 20: Spektakuläre Abflüge
21.10 Sky Sport F1 – Wildest Qualifying Moments of 2025
21.30 Sky Sport F1 – Beginn Übertragung Qualifying
21.50 ServusTV – Qualifying Vorbericht
21.55 SRF info – Beginn Übertragung Qualifying
22.00 ServusTV – Beginn Übertragung Qualifying
22.00 Beginn Qualifying (bei uns im Live-Ticker)
23.00 ServusTV – Qualifying Analyse
23.30 Sky Sport F1 – Pressekonferenz Qualifying
Sonntag, 24. Mai
00.45 Sky Sport F1 – Top 20: Spektakuläre Abflüge
01.00 Sky Sport F1 – Wiederholung Qualifying
03.30 Sky Sport F1 – Wiederholung Sprint
04.30 Sky Sport F1 – Wiederholung Qualifying
06.00 Sky Sport F1 – Wiederholung Sprint
07.00 Sky Sport F1 – Wiederholung Qualifying
09.30 Sky Sport F1 – Wiederholung Sprint
10.30 Sky Sport F1 – Wiederholung Qualifying
13.30 Sky Sport F1 – Wiederholung Sprint
14.30 Sky Sport F1 – Wiederholung Qualifying
20.00 Sky Sport F1 – Fahrerparade
20.15 ServusTV – Vorbericht Rennen
20.30 Sky Sport F1 – Vorberichte
21.20 SRF info – Beginn Übertragung Rennen
21.55 Sky Sport F1 – Beginn Übertragung Rennen
22.00 ServusTV – Beginn Übertragung Rennen
22.00 Beginn Großer Preis von Kanada (bei uns im Live-Ticker)
23.00 SRF zwei – Fortsetzung Übertragung Rennen
23.40 ServusTV – Rennen Analyse
23.45 Sky Sport F1 –Analysen & Interviews
23.50 ORF1 – Die Analyse
Montag, 25. Mai
00.30 Sky Sport F1 – Pressekonferenz Rennen
01.00 Sky Sport F1 – Ted’s Notebook
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