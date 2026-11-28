Lange galt im Fahrerlager eigentlich als klar: Haas und Oliver Bearman werden auch 2027 zusammenarbeiten. Doch die offizielle Vertragsverlängerung ließ auf sich warten, war schließlich die letzte des Jahres. Zwei Rennen vor Ende der Saison, nämlich vor dem Katar-GP, teilte Haas dann mit: Bearman fährt auch 2027 für Haas.

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Haas-Teamchef: Wollten immer mit Bearman weitermachen

Warum hat sich das so lange hingezogen? In Katar musste Haas-Teamchef Ayao Komatsu dazu Rede und Antwort stehen. Der Japaner stellte klar: «Das war immer unsere Absicht. Wir wollten schon immer mit Ollie weitermachen. Ollie wollte schon immer mit uns weitermachen. Endlich haben wir es geschafft, aber aus verschiedenen Gründen hat es einfach viel länger gedauert, als wir alle erwartet hatten. Aber ich bin sehr, sehr froh, dass wir das noch vor mindestens zwei verbleibenden Rennen unter Dach und Fach gebracht haben.»

Bis zum Austin-GP war Bearman an der Seite des erfahrenen Esteban Ocon gefahren (der Ende 2026 sowieso hätte gehen müssen und dann frühzeitig in Mexiko entlassen wurde). 2027 und für die verbliebenen Rennen 2026 hat der junge Brite nun einen gleichaltrigen, aber in der F1 unerfahrenen Kollegen an seiner Seite: Rafael Câmara gab in Brasilien sein F1-Debüt, ist 2027 offiziell Rookie. Bearman steht Stand vor dem Katar-GP bei 48 F1-GPs. Erhöht das die Erwartungen an den 21-Jährigen?

F1-Pilot Bearman mit steiler Entwicklungskurve

Komatsu: «Ich denke, ihr seht alle, wie sich Ollie Bearman weiterentwickelt hat. Letztes Jahr war er noch ein Rookie, aber gegen Ende der Saison hat er an Konstanz gewonnen, und er hat die Herausforderung dieses brandneuen Reglements wirklich sehr, sehr gut gemeistert. Und dann hatten wir dieses Jahr schwierige Zeiten. Wir sind sehr gut in die Saison gestartet, aber dann sind wir mit dem Upgrade in die falsche Richtung gegangen. Das Auto war nicht konkurrenzfähig. Es ist immer noch nicht konkurrenzfähig genug, aber Mitte des Jahres hatten wir unsere schlimmste Phase.»

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Komatsu beobachtete aber: «Zu diesem Zeitpunkt fuhr Ollie eigentlich sehr, sehr gut. Aus seiner Sicht ist das also sehr frustrierend: ‚Ich fahre sehr gut, aber wir haben nicht das richtige Auto. Ich stecke manchmal hinter langsameren Autos fest, weil der Boxenstopp nicht gut ist.‘ Dann ist er total frustriert, aber selbst in diesem Moment – sobald die Zielflagge fällt – ändert er seine Einstellung, um die Leute zu motivieren, ihnen Mut zu machen, ihnen Selbstvertrauen zu geben und sie zu unterstützen.»

Thema der Woche MotoGP-Champion Marc Marquez: Wie er es schaffte, Aprilia zu besiegen Marc Marquez holte in der MotoGP-Saison 2026 einen Rückstand von 102 Punkten auf. Aprilia hatte in diesem Jahr mit Bezzecchi und Martin alle Trümpfe in der Hand - und verlor das Titelduell. Weiterlesen TV-Programm Heute Lusail: Das Rennen FIA Formula One World Championship 29.11.2026 - 15:30

Komatsu urteilte: «Das ist das Zeichen eines wahren Anführers. In diesen schwierigen Zeiten – selbst in dem Moment, in dem er am liebsten schreien und sagen würde: ‚Dieses Auto ist nicht gut. Wir sind nicht schnell genug‘, sagt er: ‚Hört mal, Leute, wir machen gerade eine schwierige Phase durch. Wir halten zusammen. Wir werden uns verbessern. Glaubt einfach an euch selbst. Haltet den Kopf hoch.‘ Das weiß ich wirklich zu schätzen, ebenso wie das gesamte Team. Und das ist die Qualität und die Klasse, die wir in Ollie sehen, daher freue ich mich sehr darauf, nächstes Jahr mit ihm weiterzumachen.»

Komatsu: «Er hat sich in den letzten beiden Saisons ganz natürlich weiterentwickelt, und seine Entwicklungsgeschwindigkeit ist sehr, sehr hoch. Die Art und Weise, wie er dieses Jahr mit Widrigkeiten umgegangen ist, wie er die Mannschaft motiviert und zusammengebracht hat – das kommt einfach ganz natürlich. Ich glaube, dass er sich in dieser Hinsicht nur noch weiter verbessern wird: Mit der Mannschaft zusammenarbeiten, sie motivieren, ihr Auftrieb geben – und wir wachsen gemeinsam. Ich freue mich also wirklich sehr darauf, das Jahr 2027 mit ihm zu bestreiten.»