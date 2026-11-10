Kontroverse FIA-Regel bei Motor: Kein Zugeständnis für Red Bull-Ford 2027

Ende August 2026 stand für die Regelhüter des Autosport-Weltverbands fest: Red Bull-Ford habe den kraftvollsten Verbrennungsmotor. Aus diesem Grund durften die Gegner von Ferrari, Mercedes, Honda und Audi an ihren Verbrennern entwickeln, Red Bull-Ford hingegen nicht, dies alles im Rahmen des so genannten ADUO.

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ADUO steht für «Additional Development and Upgrade Opportunities», also zusätzliche Entwicklungs- und Upgrade-Möglichkeiten. ADUO soll dafür sorgen, dass Motorenhersteller, die im Hintertreffen sind, eine Chance erhalten, ihren Rückstand während der Saison aufzuholen. Ab einem Rückstand von mindestens zwei Prozent beim Verbrenner wird Herstellern Entwicklungsspielraum gewährt.

Die FIA hat am 10. November die Ergebnisse für die dritte ADUO-Phase veröffentlicht (die WM-Läufe von den Läufen 12 bis 18, will heissen Niederlande bis USA). Sie kommt dabei zum Schluss, dass keine zusätzlichen Homologationen erlaubt werden, bei niemandem.

Das bedeutet auch: Red Bull Powertrains/Ford kann für 2027 im Rahmen von ADUO erneut nicht weiterentwickeln.

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Zur Erinnerung: Bei der letzten Einschätzung dieser Art lag Mercedes in Sachen Leistung zwischen 2 und 4 Prozent hinter dem Klassenbesten Red Bull Powertrains; Ferrari, Audi und Honda lagen um mehr als 4 Prozent hinten.

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Das Grundproblem bleibt ungelöst: Red Bull Racing-Teamchef Laurent Mekies hat völlig zu Recht moniert, dass ADUO lediglich die Leistung des Verbrennungsmotors angeht (ca. 530 PS). Der Beitrag der elektrischen Seite wird ausser Acht gelassen. In der Branche gilt als klar, dass Mercedes das kraftvollste Gesamtpaket hat.

Die nächste ADUO-Einschätzung wird es erst wieder im Frühsommer 2027 geben, mit den WM-Läufen von Bahrain bis Miami als Gradmesser.