Krank beim Test: Red Bull Racing-Star Max Verstappen trotzdem fleissig

Obwohl sich Max Verstappen beim Testabschluss in Barcelona nicht ganz wohl fühlte, war er den ganzen Tag im Einsatz. Der vierfache Champion aus dem Red Bull Racing Team drehte viele Runden.

Vanessa Georgoulas

Von

Formel 1

Max Verstappen drehte am letzten Barcelona-Testtag 118 Runden im RB22
Max Verstappen drehte am letzten Barcelona-Testtag 118 Runden im RB22
Foto: Red Bull Content Pool
Max Verstappen drehte am letzten Barcelona-Testtag 118 Runden im RB22
© Red Bull Content Pool

Der Husten beim Interview nach getaner Arbeit liess befürchten, was Max Verstappen kurz darauf bestätigte: «Ich fühle mich etwas krank, ich hoffe, dass ich beim Saisonstart wieder ganz fit sein werde», erklärte der vierfache Weltmeister auf die Frage, wie er sich nach dem Shakedown-Test fühlte.

Der Red Bull Racing-Star liess sich von davon aber nicht einbremsen, er drehte am letzten Shakedown-Testtag auf dem 4,657 km langen Barcelona-Rundkurs 118 Runden und landete mit seiner persönlichen Bestzeit von 1:17,586 min auf dem fünften Platz der Tageszeitenliste.

«Insgesamt lief es ziemlich gut», fasste der Niederländer nach dem Abschluss des Tests in Spanien zusammen, relativierte aber auch gleich: «Am ersten Morgen konnte ich nicht so viele Runden drehen, weil das Wetter nicht so gut war, aber heute war es ganz gut. Ich konnte viele Kilometer zurücklegen und wir haben viel gelernt.»

«Natürlich gibt es noch jede Menge zu tun, wir haben einige Dinge, die wir genauer anschauen und verbessern wollen. Aber ich schätze, das ist ganz normal. Insgesamt war es sehr schön, dass wir mit dem neuen Motor so viele Runden drehen konnten. Das war ein guter Start für unser Team. Aber noch ist es sehr früh in dieser Saison und es ist keine einfache Angelegenheit, mit diesen Motoren zurecht zu kommen. Da liegt noch ein ziemliches Stück Arbeit vor uns, aber wie gesagt, das ist ganz normal», fügte der 71-fache GP-Sieger an.

  • Vergangen

    Abu Dhabi Grand Prix

    Yas Marina Circuit, Vereinigte Arabische Emirate
    05. - 07.12.2025
    Zum Event

  • Vergangen

    Catalunya Pre Season Test

    Circuit de Barcelona-Catalunya, Spanien
    26. - 30.01.2026
    Zum Event

  • Demnächst

    Bahrain Pre Season Test

    Bahrain International Circuit, Bahrain
    11. - 13.02.2026
    Zum Event

  • Demnächst

    Bahrain Pre Season Test

    Bahrain International Circuit, Bahrain
    18. - 20.02.2026
    Zum Event

  • Australian Grand Prix

    Melbourne Grand Prix Circuit, Australien
    06. - 08.03.2026
    Zum Event

