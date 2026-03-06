Krieg im Nahen Osten: F1-Sponsor Qatar Airways streicht Australien-Partys

Qatar Airways ist nicht nur der offizielle Fluggesellschafts-Partner der Formel 1, er ist auch Titelsponsor des Grossen Preises von Australien 2026. Nun hat die nationale Fluggesellschaft von Katar mit Sitz in Doha sämtliche Gäste-Veranstaltungen am Melbourne-Wochenende gestrichen.

Wie die Tageszeitung «Australian Financial Review» als erstes Blatt berichtet hat, kontaktierten Vertreter von Qatar Airways die geladenen Gäste, um ihnen zu sagen, dass die geplanten Feierlichkeiten nicht stattfinden werden. Einige dieser Gäste hätten die Einladung ohnehin nicht wahrnehmen können – sie sitzen wegen des Kriegs zwischen den USA und dem Iran im Nahen Osten fest.

Qatar Airways hatte zum Beispiel für Freitagabend ein VIP-Dinner in einem exklusiven Restaurant von Melbourne angesetzt. Zudem waren zahlreiche Gäste in den exklusiven Paddock Club eingeladen worden, um dort die Renn-Action des WM-Auftakts zu verfolgen.

Nun ist das Dinner im edlen Marmelo-Restaurant gestrichen, die Airline hat ihre Paddock Club-Eintrittskarten eingezogen. Qatar Airways bestätigt, dass diese Entscheidung "angesichts der Situation und aus Respekt vor den Betroffenen" getroffen worden sei.

Ein Sprecher teilt mit: "Aufgrund der anhaltenden Schliessung des Luftraums von Katar und der vorübergehenden Aussetzung des Flugbetriebs von Qatar Airways haben wir die geplanten Medien- und Partnerveranstaltungen in Melbourne abgesagt.»