Krieg im Nahen Osten: Jetzt spricht FIA-Präsident Mohammed Ben Sulayem

Die Welt blickt mit Bangen in den Nahen Osten, wo sich die Konflikte ausbreiten. Aus motorsportlicher Sicht stehen einige WM-Läufe in Frage. Nun spricht FIA-Chef Mohammed Ben Sulayem.

Mathias Brunner

Von

Formel 1

Formel-1-Weltmeister Lando Norris und FIA-Chef Mohammed Ben Sulayem
Formel-1-Weltmeister Lando Norris und FIA-Chef Mohammed Ben Sulayem
Foto: XPB
Formel-1-Weltmeister Lando Norris und FIA-Chef Mohammed Ben Sulayem
© XPB

Ende März sollte die Langstrecken-WM in Katar beginnen. Am 12./19. April stehen die beiden Formel-1-Wochenenden von Bahrain und Saudi-Arabien auf dem Programm.

Jedoch: Bleibt die Lage im Nahen Osten so prekär und unberechenbar wie heute, haben die Menschen in der Region andere Probleme als Autorennen. Katar hat Sportanlässe bis auf weiteres abgesagt.

Die Lufträume im arabischen Raum sind zum grössten Teil gesperrt, Hunderttausende Touristen sitzen fest, entweder in Arabien oder in ihren Urlaubsorten, denn sie können Drehscheiben wie Dubai oder Doha nicht nutzen, um wieder nach Hause zu kommen.

Nun hat sich der in Dubai geborene FIA-Präsident Mohammed Ben Sulayem (64) zu Wort gemeldet. Der 14-fache Rallye-Champion des Mittleren Ostens sagt: «Wir sind zutiefst betroffen über den Verlust von Menschenleben und stehen an der Seite der betroffenen Familien und Gemeinschaften.»

«In dieser Zeit der Ungewissheit hoffen wir auf Besonnenheit und eine rasche Rückkehr zur Stabilität. Dialog und der Schutz der Zivilbevölkerung müssen weiterhin Priorität haben.»

«Wir stehen in engem Austausch mit unseren Mitgliedsvereinen, Rennserien-Veranstaltern, Teams und Kollegen vor Ort, während wir die Entwicklungen sorgfältig und verantwortungsbewusst verfolgen.»

«Sicherheit und Wohlergehen werden unsere Entscheidungen leiten, während wir die anstehenden Veranstaltungen der FIA Langstrecken-Weltmeisterschaft und der FIA Formel-1-Weltmeisterschaft bewerten.»

Weiterlesen

  • Vergangen

    Bahrain Pre Season Test

    Bahrain International Circuit, Bahrain
    11.–13.02.2026
    Zum Event

  • Vergangen

    Bahrain Pre Season Test

    Bahrain International Circuit, Bahrain
    18.–20.02.2026
    Zum Event

  • Demnächst

    Australian Grand Prix

    Melbourne Grand Prix Circuit, Australien
    06.–08.03.2026
    Zum Event

  • Demnächst

    Chinese Grand Prix

    Shanghai International Circuit, China
    13.–15.03.2026
    Zum Event

  • Japanese Grand Prix

    Suzuka International Racing Course, Japan
    27.–29.03.2026
    Zum Event

