Krise bei Aston Martin-Honda: Wieso fehlte Adrian Newey beim China-GP?

Aston Martin-Honda steht nach zwei GP-Wochenenden auf dem letzten Platz in der Konstrukteurs-WM – eine unfassbare Blamage. Der Verbrenner des Honda-Motors vibriert so stark, dass das Batteriepaket in Mitleidenschaft gezogen wird.

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Und nicht nur das. Die Vibrationen sind so übel, dass Fernando Alonso am Shanghai International Circuit aufgab, dabei ist der Spanier trotz seiner 44 Jahre einer der härtesten Knochen im Feld. «Nach 20 Runden spürte ich meine Hände und Füsse nicht mehr.»

Der geniale Adrian Newey – bei den Grünen Technik-Guru und Teamchef zugleich – fehlte in China. Natürlich hat das Gerüchte genährt, wonach es bei Aston Martin Krach gebe.

Mike Krack, von 2022 bis 2024 Teamchef von Aston Martin und heute leitender Ingenieur, pfeffert dieses Gerücht in die Abteilung Sagen und Märchen.

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Verzicht auf China-GP immer so geplant

Der 54-jährige Luxemburger sagt: «Es war schon vor der Saison klar, dass Adrian nicht nach Shanghai fliegen würde. Es gibt einen Plan, der genau festlegt, wo er auftreten wird und wo nicht, und daran haben wir nichts geändert. Ich müsste diesen Plan nochmals durchgehen, aber Adrian wird auch bei weiteren Grands Prix fehlen.»

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Gemäss Krack ist es auch nicht zwingend notwendig, dass Newey vor Ort ist: «Heutzutage, mit der modernen Kommunikation, spielt es meiner Meinung eine untergeordnete Rolle, wo die Leute sitzen. Sky zum Beispiel berichtet ausführlich über die Formel 1, aber nicht alle Fachleute sind vor Ort.»