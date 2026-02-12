Kritik an Pérez (Cadillac): Ex-Schumi-Wegbegleiter Symonds versteht’s nicht

Nach 281 Formel-1-GP fiel die karierte Flagge für Sergio Pérez: Bei Red Bull Racing war für den sechsfachen GP-Sieger aus Mexiko kein Platz mehr, viele Fans und Fachleute waren davon überzeugt – das war’s dann mit der GP-Karriere von Pérez.

Dem ist aber nicht so: Ab 2026 sitzt «Checo» Pérez im neuen Rennwagen von Cadillac, an der Seite eines anderen Routiniers, Valtteri Bottas.

Cadillac tritt erstmals in der Formel 1 an Foto: XPB Cadillac tritt erstmals in der Formel 1 an © XPB

Der WM-Zweite von 2023 sparte nicht mit Kritik an Red Bull Racing, dafür setzte es in den sozialen Netzwerken reichlich Kritik. Nach dem Motto: Man beisst nicht die Hand, die einen füttert. Fans argumentierten – Pérez habe bei RBR die meisten seiner Erfolge eingefahren, da rochen die Worte des 36-Jährigen bitter und nachtragend.

Nachtreten von Sergio Pérez

So sagte Pérez zum Beispiel: «Mir war immer klar, was auf mich zukommt, als ich dort unterschrieben habe. Horner sagte mir bei den Verhandlungen: ‚Wir sind verpflichtet, zwei Autos einzusetzen, aber dieses Projekt ist für Max entstanden.’ Ich antwortete: Das spielt keine Rolle, ich werde helfen, den Wagen zu entwickeln, ich werde das Team unterstützen.»

«2024 entstand dann enormer Druck. Christian hatte ein paar Probleme, und ich diente als willkommene Ablenkung. Auf einmal redeten alle über meine Leistungen und darüber, wie schwer ich mich tue.»

«Oft entstand der Eindruck, die mittelmässigen Darbietungen lägen nur an mir. Aber ich wusste: Das ist nicht wahr. Ich habe nie an mir gezweifelt. Aber ich habe den Wagen kritisiert.»

«Und dann begann auch Max sich über das Auto zu beschweren, und er war der Mann, der mit einem lebhaften Fahrzeugheck am besten zurechtkam. Wenn also Verstappen den Wagen bemängelt, dann muss es schrecklich sein. In Monza sagte Max: ‚So kann ich nicht fahren.’ Und endlich begannen sie auf uns zu hören.»

«Beim folgenden Rennen in Baku hatten ich einen modifizierten Unterboden am Auto, umgebaut gemäss der Forderungen von Max. Ich war im Training eine Sekunde schneller als die Anderen. Alles lief super. Ich kämpfte um den Sieg, dann kam die Kollision mit Sainz in der letzten Runde, und ich habe diesen Unterboden nie wieder aus der Nähe gesehen.»

Pérez: «Alles bei Red Bull Racing wurde zum Problem»

«Letztlich wurde alles zu einem Problem. War ich schneller als Max, war es ein Problem. War ich langsamer als Max, war es ein Problem. Statt mich zu beklagen, versuchte ich halt, das Beste aus den Möglichkeiten zu machen.»

Heute wird Pérez für seine Kritik in Schutz genommen von Pat Symonds (72), der langjährige Wegbegleiter von Ayrton Senna, Michael Schumacher und Fernando Alonso arbeitet heute als technischer Berater des neuen Formel-1-Rennstalls von Cadillac.

Pat Symonds nimmt Pérez in Schutz

Der Engländer sagt: «Ich kannte Valtteri Bottas aus meiner Zeit bei Williams – sehr kompetent, sauschnell, fundierte Aussagen übers Auto. Mit Sergio Pérez hingegen hatte ich noch nie gearbeitet.»

Pat Symonds Foto: XPB Pat Symonds © XPB

«Nach erster Arbeit im Rennsimulator mit Checo war ich sofort tief beeindruckt. Ich glaube, er hat in den vergangenen Jahren viel Kritik einstecken müssen, das meiste davon ungerechtfertigt. Wir sprechen hier von einem überaus versierten Fahrer, von einem sechsfachen GP-Sieger, der ganz genau weiss, was er tut. Seine Arbeitseinstellung ist über jeden Zweifel erhaben. Ich kann von ihm nur Gutes sagen.»

«Checo» Pérez im Cadillac Foto: XPB «Checo» Pérez im Cadillac © XPB

«Ich finde, wir sind in diesem ersten Jahr von Cadillac in der Formel 1 hervorragend aufgestellt, was die Fahrer angeht.»

