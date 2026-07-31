Weiter zum Inhalt
Abo

Werbung

Werbung

Werbung

Werbung

  1. Start

  2. /

  3. Formelsport

  4. /

  5. Formel 1

  6. /

  7. News

Werbung

Kurskorrektur: Das sagt McLaren-Teamchef Stella über das Ungarn-Upgrade

In Ungarn konnte Lando Norris erstmals als Weltmeister einen GP-Sieg bejubeln. Das lag nicht zuletzt am Upgrade, das McLaren zum Hungaroring mitgebracht hatte, wie auch Teamchef Andrea Stella betont.

Formel 1

Teamchef Andrea Stella erwartet nicht nur von McLaren grosse Fortschritte
Teamchef Andrea Stella erwartet nicht nur von McLaren grosse Fortschritte
Foto: Rew / XPB Images
Teamchef Andrea Stella erwartet nicht nur von McLaren grosse Fortschritte
© Rew / XPB Images

Im Artikel erwähnt

Werbung

Werbung

Der Erfolg kam knapp vor der Formel-1-Sommerpause: Lando Norris schaffte es auf dem Hungaroring erst auf die GP-Pole und tags darauf dann auch als Erster ins Ziel. Damit feierte der aktuelle Champion seinen ersten GP-Sieg mit der Nummer 1 auf dem Auto. Und das Weltmeister-Team McLaren durfte damit auch den ersten GP-Sieg in diesem Jahr bejubeln.

Werbung

Werbung

Das war nicht zuletzt dem Update geschuldet, das unter anderem auch einen neuen Unterboden umfasste und in Ungarn für einen Leistungsfortschritt der Papaya-Renner sorgte. Teamchef Andrea Stella sagte dazu: «Ich denke, unsere Verbesserung bei der Konkurrenzfähigkeit kann ganz den Upgrades zugeschrieben werden, die wir in Ungarn auf die Strecke gebracht haben.»

Der Erfolg des Briten war eine positive Überraschung für den Italiener und seine Mannschaft. «Wir dachten, dass unsere Verbesserung bei der Rundenzeit nicht zwangsläufig rauchen würde, um die Pole zu holen, und wir haben definitiv nicht damit gerechnet, ein so starkes Renntempo zu haben», gestand der Teamchef nach dem Fallen der Zielflagge stolz.

Im Artikel erwähnt

McLaren-Teamchef Andrea Stella warnt: Entwicklungsrennen geht weiter

Gleichzeitig warnte der Ingenieur: «Ganz ehrlich, wenn wir auch in Zukunft konstant um den Sieg mitkämpfen wollen, dann müssen wir noch mehr Upgrades ans Auto bringen. Das ist auch der Plan. Und wir machen uns da auch nichts vor. Wir wissen, dass alle Teams diesen Plan verfolgen, es wird sich also alles darum drehen, wer das Entwicklungsrennen für sich entscheiden wird. Und die gute Nachricht ist, dass sich McLaren nun in diesem Rennen wieder an der Spitze gemeldet hat und um Rennsiege kämpfen kann.»

Werbung

Werbung

Stella rechnet auch mit weiteren grossen Fortschritten – sowohl bei McLaren als auch bei der Konkurrenz. «Ich erwarte, dass jenes Auto, das am Saisonende das Beste ist, weiterhin ganze Zehntelsekunden finden wird in den nächsten Rennen, vielleicht sogar eine halbe Sekunde. Deshalb liegt noch viel Arbeit vor uns allen, und das betrifft nicht nur McLaren», mahnte der Kopf des Teams aus Woking.

Schon gesehen?

Newsletter

Motorsport-News direkt in Ihr Postfach

Verpassen Sie keine Highlights mehr: Der Speedweek Newsletter liefert Ihnen zweimal wöchentlich aktuelle Nachrichten, exklusive Kommentare und alle wichtigen Termine aus der Welt des Motorsports - direkt in Ihr E-Mail-Postfach

Weiterlesen

Themen

  1. Ergebnisse

  2. Aktueller Stand

Ergebnisse

Voller Stand

  1. Rennen

  2. Startaufstellung

  3. 3. Qualifying

  4. 2. Qualifying

  5. 1. Qualifying

  6. 3. Freies Training

  7. 2. Freies Training

  8. 1. Freies Training

Pos

Fahrer

Fahrer

Team

Start Nr

Runden

Zeit

Bestzeit

Punkte

01

Lando Norris

McLaren Formula 1 Team

Lando Norris

McLaren Formula 1 Team

1

70

1:39:56,180

1:22,491

25

02

Max Verstappen

Oracle Red Bull Racing

Max Verstappen

Oracle Red Bull Racing

3

70

+15,080

1:23,433

18

03

Kimi Antonelli

Mercedes-AMG Petronas Formula One Team

Kimi Antonelli

Mercedes-AMG Petronas Formula One Team

12

70

+18,728

1:22,415

15

04

Charles Leclerc

Scuderia Ferrari HP

Charles Leclerc

Scuderia Ferrari HP

16

70

+23,840

1:22,000

12

05

Lewis Hamilton

Scuderia Ferrari HP

Lewis Hamilton

Scuderia Ferrari HP

44

70

+24,540

1:22,300

10

06

Isack Hadjar

Oracle Red Bull Racing

Isack Hadjar

Oracle Red Bull Racing

6

70

+55,488

1:23,218

8

07

George Russell

Mercedes-AMG Petronas Formula One Team

George Russell

Mercedes-AMG Petronas Formula One Team

63

70

+57,503

1:22,589

6

08

Liam Lawson

Visa Cash App Racing Bulls Formula One Team

Liam Lawson

Visa Cash App Racing Bulls Formula One Team

30

69

+1 Runde

1:23,900

4

09

Nico Hülkenberg

Audi Revolut F1 Team

Nico Hülkenberg

Audi Revolut F1 Team

27

69

+1 Runde

1:23,964

2

10

Arvid Lindblad

Visa Cash App Racing Bulls Formula One Team

Arvid Lindblad

Visa Cash App Racing Bulls Formula One Team

41

69

+1 Runde

1:25,931

1

Events

Alle Formel 1 Events
  • Vergangen

    Belgian Grand Prix

    Circuit de Spa-Francorchamps, Belgien
    17.–19.07.2026
    Zum Event
  • Vergangen

    Hungarian Grand Prix

    Hungaroring, Ungarn
    24.–26.07.2026
    Zum Event

  • Dutch Grand Prix

    Circuit Zandvoort, Niederlande
    21.–23.08.2026
    Zum Event

  • Italian Grand Prix

    Autodromo Nazionale Monza, Italien
    04.–06.09.2026
    Zum Event

  • Spanish Grand Prix

    Circuito de MADRING, Spanien
    11.–13.09.2026
    Zum Event
  1. Vergangen

    Belgian Grand Prix

    Circuit de Spa-Francorchamps, Belgien
    17.–19.07.2026
    Zum Event
  2. Vergangen

    Hungarian Grand Prix

    Hungaroring, Ungarn
    24.–26.07.2026
    Zum Event

  3. Dutch Grand Prix

    Circuit Zandvoort, Niederlande
    21.–23.08.2026
    Zum Event

  4. Italian Grand Prix

    Autodromo Nazionale Monza, Italien
    04.–06.09.2026
    Zum Event

  5. Spanish Grand Prix

    Circuito de MADRING, Spanien
    11.–13.09.2026
    Zum Event

Formelsport News

Alle News

Neueste Artikel

Alle Artikel

    Speedweek.com - Der beste Motorsport im Netz

    Die aktuellsten News rund um die Uhr, von Experten analysiert und kommentiert und exklusive Einblicke hinter die Kulissen. Hier schreiben Fans für Fans.

    Berichte & Analysen

    • Alle Artikel

    • Alle Kolumnen

    • Alle Themen der Woche

    • Alle Produkte

    Redaktion

    • Newsletter abonnieren

    • Unser Team

    • Kontakt

    Serien

    • MotoGP

    • Formel 1

    • Superbike-WM