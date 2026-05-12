Weiter zum Inhalt
Abo

Werbung

Werbung

Werbung

Werbung

  1. Start

  2. /

  3. Formelsport

  4. /

  5. Formel 1

  6. /

  7. News

Werbung

Lance Stroll ärgert sich: «Ist ja nicht so, dass wir es nicht kommen sahen»

In Miami äusserte sich Lance Stroll überraschend wortreich zu den neuen Regeln und übte scharfe Kritik. Der Aston Martin-Pilot will der Königsklasse aber dennoch nicht den Rücken kehren, betont er.

Formel 1

Lance Stroll denkt noch lange nicht ans Aufhören
Lance Stroll denkt noch lange nicht ans Aufhören
Foto: Rew / XPB Images
Lance Stroll denkt noch lange nicht ans Aufhören
© Rew / XPB Images

Empfehlungen

Im Artikel erwähnt

Werbung

Werbung

Für Lance Stroll steht fest: Die Formel 1 hat mit der Regelrevolution, die eine neue Fahrzeug- und Motorengeneration hervorgebracht hat, die falsche Richtung eingeschlagen. Der sonst so abwesend wirkende Aston Martin-Fahrer sprach Klartext und schimpfte: «Wir sind meilenweit von dem entfernt, was die Formel 1 sein muss. Wir sollten doch ohne Gedanken an die Batterien voll aufs Gas dürfen!»

Werbung

Werbung

Was den Kanadier besonders ärgert, ist die Tatsache, dass die Auswirkungen der neuen Regeln schon vor deren Einführung ein Thema waren. «Es ist ja nicht so, dass wir es nicht kommen sahen. In den vergangenen eineinhalb Jahren oder so hat jeder gesagt, wie es aussehen wird. Es wurde gesagt, dass es nicht gut aussieht, wenn man Abtrieb rausnimmt und diese Batterien einsetzt und all das.»

«Nun haben wir genau das, was wir auch erwartet haben, und wahrscheinlich ist es für Aston Martin derzeit frustrierender als für Mercedes, aber so läuft es in der Formel 1 nun mal. Es ist, wie es ist, und ich hoffe sehr, dass es besser laufen wird», fügte der 27-Jährige an.

Empfehlungen

Im Artikel erwähnt

Keine Lust auf Formel-1-Abschied

An einen Abschied vom GP-Zirkus mag Stroll aber dennoch nicht denken – auch nicht angesichts der Leistungskrise, die sein Aston Martin Team durchstehen muss. Auf die entsprechende Frage betonte Stroll in seiner Medienrunde: «Nein, denn ich glaube an dieses Projekt und habe auch immer noch allen Grund dazu. Wir sind weit davon entfernt, das Potenzial auszuschöpfen. Adrian Newey ist an Bord gekommen, wir haben ein neues Formel-1-Werk, einen neuen Windkanal und ich glaube, das Team hat sehr viel Potenzial.»

Werbung

Werbung

«Ich möchte Teil dieser Mannschaft sein, wenn wir das erreichen, was meiner Meinung nach möglich ist. Es würde mich stören, wenn ich in zwei, drei Jahren auf dem Sofa sitze und mitansehe, wie zwei grüne Autos vorne mitfahren und ich nicht Teil davon bin. Ich will dabei sein. Ich hoffe, dass es in Zukunft mehr Spass machen wird, die Autos zu fahren, das wünschen sich alle Fahrer, damit bin ich nicht alleine. Manche können es aussprechen, manche weniger, weil sie an Verträge gebunden sind. Aber ich hoffe, dass diese Autos im Lauf der Jahre sehr viel besser werden und wir wieder grossartige Formel-1-Fahrzeuge haben werden», fügte der Rennfahrer aus Montreal an.

Schon gesehen?

Newsletter

Motorsport-News direkt in Ihr Postfach

Verpassen Sie keine Highlights mehr: Der Speedweek Newsletter liefert Ihnen zweimal wöchentlich aktuelle Nachrichten, exklusive Kommentare und alle wichtigen Termine aus der Welt des Motorsports - direkt in Ihr E-Mail-Postfach

Weiterlesen

Themen

  1. Ergebnisse

  2. Aktueller Stand

Ergebnisse

Voller Stand

  1. Rennen

  2. Startaufstellung

  3. 3. Qualifying

  4. 2. Qualifying

  5. 1. Qualifying

  6. Sprint

  7. Startaufstellung

  8. Sprint Qualifying

  9. 1. Freies Training

Pos

Fahrer

Fahrer

Team

Start Nr

Runden

Zeit

Bestzeit

Punkte

01

Kimi Antonelli

Mercedes-AMG Petronas Formula One Team

Kimi Antonelli

Mercedes-AMG Petronas Formula One Team

12

57

1:33:19,273

1:31,968

28

02

Lando Norris

McLaren Formula 1 Team

Lando Norris

McLaren Formula 1 Team

1

57

+3,264

1:31,869

26

03

Oscar Piastri

McLaren Formula 1 Team

Oscar Piastri

McLaren Formula 1 Team

81

57

+27,092

1:31,949

22

04

George Russell

Mercedes-AMG Petronas Formula One Team

George Russell

Mercedes-AMG Petronas Formula One Team

63

57

+43,051

1:32,446

17

05

Max Verstappen

Oracle Red Bull Racing

Max Verstappen

Oracle Red Bull Racing

3

57

+48,949

1:33,110

14

06

Lewis Hamilton

Scuderia Ferrari HP

Lewis Hamilton

Scuderia Ferrari HP

44

57

+53,753

1:32,676

10

07

Franco Colapinto

BWT Alpine Formula One Team

Franco Colapinto

BWT Alpine Formula One Team

43

57

+1:01,871

1:33,035

6

08

Charles Leclerc

Scuderia Ferrari HP

Charles Leclerc

Scuderia Ferrari HP

16

57

+1:04,245

1:32,515

10

09

Carlos Sainz Jr.

Atlassian Williams Racing

Carlos Sainz Jr.

Atlassian Williams Racing

55

57

+1:22,072

1:33,026

2

10

Alexander Albon

Atlassian Williams Racing

Alexander Albon

Atlassian Williams Racing

23

57

+1:30,972

1:33,784

1

Events

Alle Formel 1 Events
  • Vergangen

    Japanese Grand Prix

    Suzuka International Racing Course, Japan
    27.–29.03.2026
    Zum Event
  • Vergangen

    Miami Grand Prix

    Miami International Autodrome, USA
    01.–03.05.2026
    Zum Event
  • Demnächst

    Canadian Grand Prix

    Circuit Gilles Villeneuve, Kanada
    22.–24.05.2026
    Zum Event

  • Monaco Grand Prix

    Circuit de Monaco, Monaco
    05.–07.06.2026
    Zum Event

  • Barcelona-Catalunya Grand Prix

    Circuit de Barcelona-Catalunya, Spanien
    12.–14.06.2026
    Zum Event
  1. Vergangen

    Japanese Grand Prix

    Suzuka International Racing Course, Japan
    27.–29.03.2026
    Zum Event
  2. Vergangen

    Miami Grand Prix

    Miami International Autodrome, USA
    01.–03.05.2026
    Zum Event
  3. Demnächst

    Canadian Grand Prix

    Circuit Gilles Villeneuve, Kanada
    22.–24.05.2026
    Zum Event

  4. Monaco Grand Prix

    Circuit de Monaco, Monaco
    05.–07.06.2026
    Zum Event

  5. Barcelona-Catalunya Grand Prix

    Circuit de Barcelona-Catalunya, Spanien
    12.–14.06.2026
    Zum Event

Formelsport News

Alle News

Neueste Artikel

Alle Artikel

    Speedweek.com - Der beste Motorsport im Netz

    Die aktuellsten News rund um die Uhr, von Experten analysiert und kommentiert und exklusive Einblicke hinter die Kulissen. Hier schreiben Fans für Fans.

    Berichte & Analysen

    • Alle Artikel

    • Alle Kolumnen

    • Alle Themen der Woche

    • Alle Produkte

    Redaktion

    • Newsletter abonnieren

    • Unser Team

    • Kontakt

    Serien

    • MotoGP

    • Formel 1

    • Superbike-WM