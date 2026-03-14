Lance Stroll (Aston Martin-Honda): 4 Fragen, 8 Worte als Antwort insgesamt

Gewiss, den Aston Martin-Honda-Piloten Fernando Alonso und Lance Stroll ist nicht nach Plaudern. Die neue Antriebseinheit der Japaner ist eine Luftpumpe, und wegen enormer Vibrationen ist das Fahren extrem unangenehm, zahlreiche Defekte dämpfen die Lernkurve.

Werbung

Werbung

Während Vollprofi Fernando Alonso sich wenigstens Mühe gibt, Fragen der Journalisten vielschichtig, ehrlich und fundiert zu beantworten, schert sich Lance Stroll (Sohn von Milliardär und Aston Martin-Besitzer Lawrence Stoll) offenbar einen Dreck um die Arbeit der Berichterstatter.

Der meist lustlos und mürrisch wirkende Kanadier trottete am Shanghai International Circuit wie üblich eher widerwillig zum Gatter, wo die Journalisten mit ihren Fragen warteten. Und was der WM-Zehnte von 2023 dann bot, das grenzt an Arbeitsverweigerung.

Lance, hat das Team seit dem WM-Auftakt von Australien Fortschritte erzielt? «Nein.»

Werbung

Werbung

Fühlst du dich besser, weil du im Gegensatz zu Melbourne hier in China mehr zum Fahren gekommen bist? «Nein.»

Thema der Woche Nach Australien-GP: Die neue Formel 1 – rote Karte für die Schwarzmaler Welche Schreckens-Szenarien wir über die neue Formel 1 alle gehört hatten. Stattdessen haben wir in Australien einen unterhaltsamen Grand Prix erlebt. Wo stehen wir mit diesen neuen Rennwagen? Mathias Brunner Weiterlesen

Erwartest du im Grand Prix Fortschritte? «Nein.»

Gibt es denn irgend etwas Positives zu berichten? «Gerade eben – nicht viel, nein.»

Wir fassen zusammen: Vier Fragen der tapferen Medienvertreter erbrachten das eindrucksvolle Total von acht Worten als Entgegnung.

Werbung

Werbung