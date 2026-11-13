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Lando Norris (McLaren) ist 27: Vom GP-Sieg zur Geburtstagsparty

Lando Norris wird am heutigen Freitag, 13. November, 27 Jahre alt. Der Weltmeister von 2025 genießt ein rennfreies Wochenende – vor dem Fünfkampf um die Vize-WM im Final-Triple-Header der Formel 1.

Formel 1

Lando Norris feierte seinen Sieg im São-Paulo-GP (mit zerbrochener Flasche)
Lando Norris feierte seinen Sieg im São-Paulo-GP (mit zerbrochener Flasche)
Foto: XPB Images
Lando Norris feierte seinen Sieg im São-Paulo-GP (mit zerbrochener Flasche)
© XPB Images

Im Artikel erwähnt

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Herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag, Lando Norris! Der Formel-1-Weltmeister von 2025 ist am 13. November 2026 27 Jahre alt geworden.

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Blicken wir zu diesem Anlass ein wenig zurück: Auf dem Radar der Formel 1 tauchte der junge Brite, geboren im englischen Bristol, spätestens am 26. August 2018 auf, als Norris seinen ersten Einsatz an einem Formel-1-Rennwochenende in einem F1-Boliden hatte. Norris fuhr in Spa-Francorchamps sein erstes Freitags-Training. Passender Premieren-Ort: Landos Mutter Cisca Norris ist in Belgien geboren, er hält neben der britischen auch die belgische Staatsbürgerschaft.

Schon 2018 saß Norris im McLaren und seitdem noch nie in einem anderen F1-Wagen. Es sollte eine lange und glückliche Partnerschaft werden, der Vertrag zwischen beiden läuft bis mindestens 2030. Als Formel-2-Vizemeister (geschlagen nur von George Russell) gab Norris 2019 in Melbourne sein Formel-1-Debüt. Die Erwartungen an den jungen Briten mit dem breiten Grinsen im Gesicht (damals aber noch deutlich schmächtiger) waren hoch: 2014 wurde er als jüngster Fahrer in der Klasse Kart-Weltmeister, 2017 gewann er die Formel 3.

Im Artikel erwähnt

Lando Norris bei seinem F1-Debüt 2019 in Australien
Lando Norris bei seinem F1-Debüt 2019 in Australien
Foto: XPB Images
Lando Norris bei seinem F1-Debüt 2019 in Australien
© XPB Images

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Bis zu seinem ersten Formel-1-Sieg musste sich Norris gedulden: Erst 2024 war es auf seiner Paradestrecke Miami so weit. Dann ging es aber Schlag auf Schlag. Stand 27. Geburtstag kommt Norris auf 179 Grands Prix – alle für McLaren – und 14 Siege. Sieben davon feierte er in seiner Weltmeister-Saison 2025. Und den jüngsten am Sonntag in São Paulo.

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Lando Norris mit WM-Pokal
Lando Norris mit WM-Pokal
Foto: FIA
Lando Norris mit WM-Pokal
© FIA

Ist er nicht superflink auf der Rennstrecke unterwegs, kann Norris auch ganz ruhig und entspannt. Er spielt leidenschaftlich gern Golf (zum Beispiel auch am Tag nach seinem ersten GP-Sieg auf dem legendären Kurs in Augusta), streamt beim Zocken, außerdem liebt er Musik. Kurz vor seinem Geburtstag hat er eine Playlist herausgebracht.

Formel-1-Fans wissen: Ausgelassen feiern kann Norris! Auf dem Podium öffnet er seine Champagner-Flaschen traditionell, indem er sie auf den Boden rummst. Mal gehen dabei die Flasche (jetzt in Brasilien) oder eine Trophäe (Ungarn 2023) zu Bruch. Aber egal – davon lässt sich der jetzt 27-Jährige nicht ausbremsen. Praktisch: Vor dem finalen Triple-Header ab nächster Woche hat Norris ein rennfreies Geburtstagswochenende, eh er in den letzten drei Rennen noch um die Vize-WM kämpfen kann. Möge ihm sein Geburtstags-Champagner heute nicht zerschellen. Prost, Lando!

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