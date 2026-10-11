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Lando Norris (4.) selbstkritisch: «Ich habe McLaren im Stich gelassen»

McLaren hat in Singapur die Plätze 4 (Lando Norris) und 5 (Oscar Piastri) erreicht. F1-Champion Norris spricht über den Sprint-Crash und ein aus seiner Sicht unbefriedigendes Ergebnis im Grand Prix.

Mathias Brunner

Von

Formel 1

Lando Norris vor Oscar Piastri
Lando Norris vor Oscar Piastri
Foto: McLaren
Lando Norris vor Oscar Piastri
© McLaren

Im Artikel erwähnt

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McLaren hat beim Nacht-GP von Singapur besser abgeschnitten als erwartet: Lando Norris wurde von Startplatz 5 Vierter, davon profitierend, dass die Reifen am Ferrari von Lewis Hamilton am Ende waren, Oscar Piastri sagte ebenfalls Dankeschön und wurde nach einem kampfstarken Rennen Fünfter, von P7 kommend.

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Das ist für die Papaya-Mannschaft nach der Blamage im Sprint (Kollision von Norris und Piastri) ein solides Ergebnis, entspricht aber natürlich nicht dem Qualitäts-Anspruch der Konstrukteurs-Weltmeister 2024 und 2025.

Lando Norris, seit drei Rennen nicht mehr auf dem Siegerpodest, schlägt nach dem Grand Prix auf einmal selbstkritische Töne an. Zur Erinnerung: Lando war im Sprint ausgerechnet Oscar ins Auto gefahren, der Australier out, Norrie selber im kurzen Rennen nur Achter. Teamchef Andrea Stelle schäumte und nannte die Kollision «inakzeptabel».

Im Artikel erwähnt

Im Anschluss an den Sprint war Norris da eher uneinsichtig. «Da war eine grosse Lücke, und in die bin ich hereingestochen. Dazu habe ich das volle Recht.»

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Bei Viaplay meinte Lando: «Wie sagt man diesem Lauf? Was kommt nach Sprint?» Der Journalistenkollegen: «Äh, Rennen?» Lando ironisch: «Wow, gute Arbeit. Ja, es ist ein Rennen.»

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Nach dem Grand Prix und Platz 4 von Norris klingt das auf einmal anders, denn der 26-jährige Engländer sagt nun: «Ich kann das so nicht versuchen. Das hätte ich nie probieren sollen, selbst wenn es eine Chance zum Überholen gab.»

«Ich muss mehr ans Team denken als an mich selber. Das war ein Fehler von mir, ich habe die Mannschaft im Stich gelassen. Ich schulde allen eine Entschuldigung. Ich will das beim nächsten Mal besser machen.»

Zu seinem Grand Prix sagt Norris: «Ich kann das auf zwei Arten betrachten. Erstens, es ist kein schlechtes Ergebnis für uns. Ich denke, P4 ist so gut, wie es an diesem Tag möglich war.»

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«Ich hätte einen besseren Job machen müssen, um Platz 3 zu erreichen. Ich hätte mein Auto gegen Hamilton etwas besser positionieren sollen, ohne von der Bahn zu geraten und auf diese Weise Kimi durchzulassen.»

«Ansonsten ist P4 das Beste, was wir heute erreichen konnten. Ich bin froh, dass wir das geschafft haben, aber wir wollen natürlich mehr.»

«Red Bull Racing scheint derzeit das Team zu sein, das es zu schlagen gilt, und sie haben das Auto in den letzten Wochen deutlich verbessert Wir hingegen sind auf den vierten Platz der Top-Teams abgerutscht.»

«Ich bin mit einem vierten Platz nicht zufrieden, ich will aufs Siegerpodest, ich will um Siege kämpfen. Wir müssen weiterhin versuchen, uns zu verbessern und Upgrades zu bringen, um das Auto schneller zu machen.»

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