Lando Norris (McLaren): «Wäre dumm, nicht zuversichtlich zu sein»

Beim Großen Preis von Miami trennten Lando Norris nur drei Sekunden vom Sieg. Während des Rennens war es noch enger, der McLaren-Pilot setzte den späteren Sieger Kimi Antonelli (Mercedes) mächtig unter Druck.

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McLaren-Teamchef Andrea Stella kündigte an: In Montreal kommen weitere Upgrades. Die neuen Teile in Miami hatten schon bestens funktioniert. Kann McLaren also in Montreal den Aufwärtstrend fortsetzen?

«Man müsste schon ziemlich dumm sein...»

Lando Norris strotzte nach dem Rennen nur so vor Selbstvertrauen. Als er gefragt wurde, ob er Miami selbstbewusst mit Blick auf die Zukunft verlasse, sagte er keck: «Auf jeden Fall. Ich glaube, man müsste schon ziemlich dumm sein, wenn man angesichts der enormen Fortschritte, die wir an diesem Wochenende gemacht haben, nicht zuversichtlich in die Zukunft blicken würde.»

Zum Wochenende bemerkte der 2025er-Weltmeister noch: «Wir wissen, dass uns diese Strecke liegt. Ich bin immer der Typ, der die Dinge eher von der ‚Das Glas ist halb leer‘-Seite betrachtet, aber das ist eine Strecke, die uns liegt und auf der Mercedes in der Vergangenheit nicht ganz so gut abgeschnitten hat. Dennoch waren sie immer noch sehr schnell, und wir fahren jetzt auf eine Strecke, auf der Mercedes in den letzten fünf, sechs Jahren wahrscheinlich am besten war.» In Montreal gewann George Russell letztes Jahr.

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Urteil erst nach mehr Rennen

Norris: «Wir müssen also abwarten und sehen. Ich weiß, dass wir Upgrades mitbringen, aber in der Formel 1 ist es zu einfach, Dinge anhand eines einzigen Rennens zu beurteilen. Man muss sehen, wie man über mehrere Rennen und auf verschiedenen Streckenarten abschneidet: Stadtkurse, heiße Strecken, kalte Strecken, enge und kurvige Strecken, schnelle Rundstrecken. Es macht also keinen Sinn, voreilig zu sein. Wir hatten ein sehr gutes Wochenende, ich bin sehr stolz auf das Team, aber ich möchte auch sicherstellen, dass sie weiter Druck machen und versuchen, die Dinge zu verbessern, denn das brauchen wir immer noch.»