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Lando Norris (McLaren): «Wäre dumm, nicht zuversichtlich zu sein»

Ein Lichtblick im F1-WM-Kampf? Lando Norris (McLaren) machte Kimi Antonelli (Mercedes) in Miami Druck. Der Brite sagte nach dem Rennen, es wäre dumm, nicht zuversichtlich in die Zukunft zu blicken.

Formel 1

Lando Norris in Miami
Lando Norris in Miami
Foto: XPB
Lando Norris in Miami
© XPB

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Beim Großen Preis von Miami trennten Lando Norris nur drei Sekunden vom Sieg. Während des Rennens war es noch enger, der McLaren-Pilot setzte den späteren Sieger Kimi Antonelli (Mercedes) mächtig unter Druck.

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McLaren-Teamchef Andrea Stella kündigte an: In Montreal kommen weitere Upgrades. Die neuen Teile in Miami hatten schon bestens funktioniert. Kann McLaren also in Montreal den Aufwärtstrend fortsetzen?

«Man müsste schon ziemlich dumm sein...»

Lando Norris strotzte nach dem Rennen nur so vor Selbstvertrauen. Als er gefragt wurde, ob er Miami selbstbewusst mit Blick auf die Zukunft verlasse, sagte er keck: «Auf jeden Fall. Ich glaube, man müsste schon ziemlich dumm sein, wenn man angesichts der enormen Fortschritte, die wir an diesem Wochenende gemacht haben, nicht zuversichtlich in die Zukunft blicken würde.»

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Zum Wochenende bemerkte der 2025er-Weltmeister noch: «Wir wissen, dass uns diese Strecke liegt. Ich bin immer der Typ, der die Dinge eher von der ‚Das Glas ist halb leer‘-Seite betrachtet, aber das ist eine Strecke, die uns liegt und auf der Mercedes in der Vergangenheit nicht ganz so gut abgeschnitten hat. Dennoch waren sie immer noch sehr schnell, und wir fahren jetzt auf eine Strecke, auf der Mercedes in den letzten fünf, sechs Jahren wahrscheinlich am besten war.» In Montreal gewann George Russell letztes Jahr.

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Urteil erst nach mehr Rennen

Norris: «Wir müssen also abwarten und sehen. Ich weiß, dass wir Upgrades mitbringen, aber in der Formel 1 ist es zu einfach, Dinge anhand eines einzigen Rennens zu beurteilen. Man muss sehen, wie man über mehrere Rennen und auf verschiedenen Streckenarten abschneidet: Stadtkurse, heiße Strecken, kalte Strecken, enge und kurvige Strecken, schnelle Rundstrecken. Es macht also keinen Sinn, voreilig zu sein. Wir hatten ein sehr gutes Wochenende, ich bin sehr stolz auf das Team, aber ich möchte auch sicherstellen, dass sie weiter Druck machen und versuchen, die Dinge zu verbessern, denn das brauchen wir immer noch.»

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01

Kimi Antonelli

Mercedes-AMG Petronas Formula One Team

Kimi Antonelli

Mercedes-AMG Petronas Formula One Team

12

57

1:33:19,273

1:31,968

28

02

Lando Norris

McLaren Formula 1 Team

Lando Norris

McLaren Formula 1 Team

1

57

+3,264

1:31,869

26

03

Oscar Piastri

McLaren Formula 1 Team

Oscar Piastri

McLaren Formula 1 Team

81

57

+27,092

1:31,949

22

04

George Russell

Mercedes-AMG Petronas Formula One Team

George Russell

Mercedes-AMG Petronas Formula One Team

63

57

+43,051

1:32,446

17

05

Max Verstappen

Oracle Red Bull Racing

Max Verstappen

Oracle Red Bull Racing

3

57

+48,949

1:33,110

14

06

Lewis Hamilton

Scuderia Ferrari HP

Lewis Hamilton

Scuderia Ferrari HP

44

57

+53,753

1:32,676

10

07

Franco Colapinto

BWT Alpine Formula One Team

Franco Colapinto

BWT Alpine Formula One Team

43

57

+1:01,871

1:33,035

6

08

Charles Leclerc

Scuderia Ferrari HP

Charles Leclerc

Scuderia Ferrari HP

16

57

+1:04,245

1:32,515

10

09

Carlos Sainz Jr.

Atlassian Williams Racing

Carlos Sainz Jr.

Atlassian Williams Racing

55

57

+1:22,072

1:33,026

2

10

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Alexander Albon

Atlassian Williams Racing

23

57

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