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Formel-1-Champion Lando Norris: Im nächsten Jahr mit eigenem Team in der F2

Die Formel-2-Verantwortlichen haben nun offiziell bestätigt: Lando Norris' Nachwuchsrennstall «LN4 Fusion» wird ab dem nächsten Jahr in der höchsten Formelsport-Nachwuchsklasse an den Start gehen.

Formel 1

Lando Norris' Team LN4 Fusion wird ab 2027 in der Formel 2 antreten
Lando Norris' Team LN4 Fusion wird ab 2027 in der Formel 2 antreten
Foto: Dunbar / XPB Images
Lando Norris' Team LN4 Fusion wird ab 2027 in der Formel 2 antreten
© Dunbar / XPB Images

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Vor knapp zwei Monaten hat Formel-1-Champion Lando Norris das Projekt «LN4 Fusion» präsentiert, ein Nachwuchsteam, das er zusammen mit einer Investment-Gruppe aus der Taufe gehoben hat. Schon damals betonte der McLaren-Star, dass LN4 Fusion nicht nur in der italienischen Formel4, der Formula Regional Europa und der Formel 3, sondern auch in der Formel 2 antreten soll.

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Man habe den entsprechenden Prozess eingeleitet, hiess es seinerzeit, nun hat die Formel 2 das Feld für 2027 bekanntgegeben und damit bestätigt, dass Norris und seine Mitstreiter erfolgreich waren. LN4 Fusion wird neben den Rennställen Art Grand Prix, Campos Racing, DAMS, Hitech, Invicta Racing, MP Motorsport, Prema Racing, Rodin Motorsport, Trident und Van Amersfoort Racing in der höchsten Nachwuchsklasse mitkämpfen.

LN4 Fusion: Bekannte Namen in der Team-Führung

Formel-2-Geschäftsführer Bruno Michel sagt: «Wir haben von Teams aus aller Welt grosses Interesse an diesem neuen Dreijahreszyklus erfahren, was die Stärke und Attraktivität unserer Meisterschaft unterstreicht. Wir haben zehn unserer derzeitigen Teams beibehalten, die immer wieder ihr Engagement unter Beweis gestellt haben, jungen Fahrern das bestmögliche Umfeld für die Vorbereitung auf die Formel 1 zu bieten.»

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«„Ich freue mich auch, LN4 Fusion im Startfeld willkommen zu heissen. Das Team wird umfangreiches Fachwissen einbringen, und ich bin zuversichtlich, dass es einen wertvollen Beitrag zur Meisterschaft leisten wird», fügt der Franzose an. Tatsächlich finden sich bekannte Namen in der Teamführung: So steht etwa mit Rene Rosin ein Manager an der Spitze, der rund 40 Jahre Erfahrung im Motorsport gesammelt hat. Dan Hazlewood leitet die Geschäfte in Grossbritannien. Er hat in den vergangenen Jahren das Fusion Motorsport Karting-Team erfolgreich geführt.

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Unabhängig von LN4 Fusion hat Norris Anfang September das «LN4 Legacy Programme» ins Leben gerufen. Das ist ein vollständig finanziertes Fahrer-Entwicklungsprogramm, das von ADD Management betrieben wird. An der Spitze steht Julian Rouse.

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