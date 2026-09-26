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Lando Norris fordert nach Crash Rennsperre: «Das ist einfach leichtsinnig!»

Lando Norris wurde im Formel-1-Rennen in Baku abgeräumt und ging punktlos aus. Nach dem Rennen forderte er vom Weltverband FIA hartes Durchgreifen gegen die Unfallverursacher bis hin zur Sperre.

Formel 1

Lando Norris wurde in Baku rausgecrasht
Lando Norris wurde in Baku rausgecrasht
Foto: XPB
Lando Norris wurde in Baku rausgecrasht
© XPB

Im Artikel erwähnt

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Dieses Rennwochenende war bei Lando Norris (McLaren) der Wurm drin! In seiner schnellen Runde im Qualifying hatte er einen Schnitzer drin, verlor so entscheidende Zehntelsekunden. Er startete von Platz 5. Auch im GP hatte er dann Verbremser drin. Dann das Madrid-Deja-Vu: Beim Safety-Car zog Kimi Antonelli mit einem schnellen Reifenwechsel an ihm vorbei.

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Norris wurde rausgecrasht

Doch die rennentscheidende Szene im allerschlechtesten Sinne für ihn war eine andere: Nach dem ersten Safety-Car wurde Norris in den Massencrash verwickelt, der für ihn und die beiden Alpines das Rennen beendete, als Franco Colapinto zwei Autos (Norris und Pierre Gasly) abräumte. Auch die Racing Bulls von Liam Lawson und Arvid Lindblad waren im Nachgang darin verwickelt, kamen aber durch. Für Norris war nach 36 von 51 Runden das Rennen gelaufen – keine Punkte.

Norris fordert Rennsperre

Nach dem Unfall war Norris ziemlich angefressen: «Ich habe die Szene noch nicht gesehen. Aber ich wurde einfach aus dem Rennen genommen. Ich finde, die FIA sollte strenger sein und für so etwas Sperren verhängen. Das ist einfach leichtsinnig. Es kostet eine Menge Geld, alle meine Teile sind jetzt für die Tonne. Für so eine Fahrweise sollte man einfach gesperrt werden.»

Im Artikel erwähnt

Hatte Leader George Russell mit seinem etwas verzögerten Restart das Chaos ausgelöst? Norris sieht die Schuld nicht bei Russell, sondern bei den Unfallverursachern (er meinte wohl Colapinto, nannte ihn aber nicht namentlich). Norris: «George kann machen, was er will. In der Formel 1 erwartet man meiner Meinung nach von den Fahrern, dass sie Dinge vorhersehen: Der Grip wird gering sein, die Reifentemperaturen niedrig – sie waren nicht einmal sonderlich niedrig. In der Formel 1 wollen wir gegen die besten Fahrer der Welt antreten, und wenn so etwas passiert, dann haben wir dort nichts zu suchen.»

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Auch ohne den Unfall wäre es aber wohl kein glorreiches Rennen geworden. Norris: «Mit der Geschwindigkeit, die ich hatte, hatte ich da draußen keine Chance. Ich weiß, dass ich es nicht gezeigt habe, dass mein Fahren nicht gut genug war, und es ist klar, was ich beim nächsten Mal verbessern kann, aber gleichzeitig war es bei der Geschwindigkeit, mit der sie an mir vorbeigefahren sind, einfach unmöglich. Es war also eine ziemlich unmögliche Aufgabe da draußen.»

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Schon vor dem Rennen hatte Norris gesagt: Für ihn geht es mit Blick auf die WM eigentlich nur noch darum, die Pole zu bekommen. Mit dem Nuller von Baku schwinden Norris WM-Chancen noch weiter.

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Mercedes-AMG Petronas Formula One Team

George Russell

Mercedes-AMG Petronas Formula One Team

63

51

1:38:02,143

1:44,916

25

02

Max Verstappen

Oracle Red Bull Racing

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Oracle Red Bull Racing

3

51

+0,196

1:44,993

18

03

Isack Hadjar

Oracle Red Bull Racing

Isack Hadjar

Oracle Red Bull Racing

6

51

+10,704

1:45,618

15

04

Charles Leclerc

Scuderia Ferrari HP

Charles Leclerc

Scuderia Ferrari HP

16

51

+14,136

1:45,784

12

05

Kimi Antonelli

Mercedes-AMG Petronas Formula One Team

Kimi Antonelli

Mercedes-AMG Petronas Formula One Team

12

51

+14,512

1:45,413

10

06

Lewis Hamilton

Scuderia Ferrari HP

Lewis Hamilton

Scuderia Ferrari HP

44

51

+22,382

1:46,170

8

07

Arvid Lindblad

Visa Cash App Racing Bulls Formula One Team

Arvid Lindblad

Visa Cash App Racing Bulls Formula One Team

41

51

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1:46,849

6

08

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TGR Haas F1 Team

Esteban Ocon

TGR Haas F1 Team

31

51

+31,189

1:47,068

4

09

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TGR Haas F1 Team

Oliver Bearman

TGR Haas F1 Team

87

51

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