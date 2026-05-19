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In Monaco beim ePrix: Lando Norris würde gern mal Formel-E-Auto fahren

Lando Norris schaute am Wochenende bei der Formel E in Monaco vorbei. Für den Briten war es eine Premiere. Der McLaren-Pilot verriet: Er würde gern mal selbst einen Formel-E-Boliden steuern.

Formel 1

Lando Norris bei der Formel E
Lando Norris bei der Formel E
Foto: Formula E
Lando Norris bei der Formel E
© Formula E

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Während Red Bull Racing-Pilot Max Verstappen auf dem Nürburgring selbst Gas gab, hatte auch 2025er-Weltmeister Lando Norris offenbar Sehnsucht nach Racing. Der Brite schaute in seiner Wahlheimat Monaco bei der Formel E vorbei, die dort am Wochenende fuhr. Im Fürstentum ist schon alles aufgebaut – drei Wochen nach dem ePrix ist ja schon die Formel 1 zu Besuch. Norris besuchte seinen Landsmann Jake Dennis in dessen Garage, mit dem er das Management teil.

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Norris: Fahrerniveau erstklassig

Norris verriet bei seinem Besuch: «Ich bin mit vielen dieser Jungs aufgewachsen oder bin gegen sie gefahren.» Die meisten Fahrer durchliefen die gleichen Nachwuchsserien wie Norris. Monaco-Sieger Oliver Rowland fuhr Formel 2. Felipe Drugovich, den Norris aus den Nachwuchsserien sowie von seinen Ausfahrten für Aston Martin in der Formel 1 gut kennt, wurde in Monte-Carlo Zweiter. Norris: «Das Fahrerniveau hier ist erstklassig – besser geht es nicht. Man sieht eine Serie mit Spitzensportlern, die zu den besten der Welt gehören – das macht mir Spaß, sowohl als Zuschauer als auch als Teilnehmer.»

Norris' erster Besuch bei der Formel E

Klingt verrückt, aber der Besuch bei der Formel E war für Norris tatsächlich eine Premiere: «Das ist das erste Rennen, bei dem ich je dabei war, und ich bin total aufgeregt! Es fahren viele Fahrer hier mit, die ich kenne, und die Rennen sind immer spannend anzusehen; immer Chaos, immer ein Durcheinander und immer unvorhersehbar – alles, was man sich von einem Rennen wünscht!»

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Lando Norris bei der Formel E
Lando Norris bei der Formel E
Foto: Formula E
Lando Norris bei der Formel E
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Oft wird in diesem Jahr in der Formel 1 wegen des vielen Energiemanagements und des hohen Batterieanteils die Parallele zur Formel E gezogen (Max Verstappen sorgte mit seiner Formulierung «Formel E auf Steroiden» für Schlagzeilen.

Norris: Lernen von der Formel E?

Norris verriet: Er würde gern selbst mal ans Steuer eines Formel-E-Autos. Der McLaren-Pilot: «Ich hatte vor, irgendwann mal ein bisschen in einem Formel-E-Auto zu fahren. Ich habe mit Jake (Dennis, Anm.) und ein paar anderen Jungs gesprochen, die hier schon gefahren sind. Nicht alles lässt sich zwischen den beiden Serien vergleichen, aber man kann immer etwas lernen, wenn man mit Fahrern spricht und ihnen zuhört, die in dieser Kategorie an der Spitze stehen.» Erst mal geht's für Norris aber weiter in der Formel 1 – am Wochenende in Montreal.

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57

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28

02

Lando Norris

McLaren Formula 1 Team

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McLaren Formula 1 Team

1

57

+3,264

1:31,869

26

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Oscar Piastri

McLaren Formula 1 Team

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McLaren Formula 1 Team

81

57

+27,092

1:31,949

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George Russell

Mercedes-AMG Petronas Formula One Team

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63

57

+43,051

1:32,446

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Oracle Red Bull Racing

3

57

+48,949

1:33,110

14

06

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Scuderia Ferrari HP

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Scuderia Ferrari HP

44

57

+53,753

1:32,676

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BWT Alpine Formula One Team

Franco Colapinto

BWT Alpine Formula One Team

43

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Scuderia Ferrari HP

16

57

+1:04,245

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