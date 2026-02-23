Lando Norris frech: Wollte nur die Reaktionen der anderen sehen

Die neue Generation Formel-1-Autos spaltet Fahrer und Fans: Ist das noch Formel 1? Oder schon zu nah an der Formel E mit dem komplizierten Energiemanagement? Red Bull Racing-Pilot Max Verstappen gehört zu den Kritikern des neuen Reglements (zu viel Management, zu wenig Vollgas).

Werbung

Werbung

McLaren-Pilot Lando Norris hatte sich zunächst als Gegenstimme dazu positioniert. Der 2025er-Weltmeister hatte in der ersten Testwoche Verstappen gekontert: «Also ich habe Spaß da draußen. Aber wenn es Max nicht gefällt, dann soll er halt zurücktreten.» Eine Woche später ruderte er nun zurück – mit ungewöhnlicher Begründung.

Norris: Wollte nur die Reaktionen sehen

In Woche zwei der Bahrain-Tests die Rolle rückwärts von Norris: «Ich wollte nur sehen, wie die anderen darauf reagieren. Es war also eine ziemlich amüsante Woche, die Reaktionen zu beobachten. Und es hat sicherlich viele Leute dazu gebracht, Kommentare abzugeben und eine Menge Dinge zu sagen, was ziemlich lustig war. Aber nein, ich wollte nur die Reaktionen aller sehen. Das war unterhaltsam.» Aha.

Im Kern ist sich Norris nämlich mit Verstappen einig, wie der Brite dann doch verrät: «Die Autos sind ganz anders. Machen sie genauso viel Spaß und sind sie genauso gut zu fahren wie letztes Jahr? Auf keinen Fall. Ist es immer noch eine Herausforderung und macht es Spaß? Ja. Ich würde meinen Job auf keinen Fall gegen einen anderen eintauschen wollen. Ich habe immer noch Spaß und es ist immer noch der Job, den ich liebe. Aber es ist auf jeden Fall ganz anders. Ist es so pur, ist es so schön zu fahren wie letztes Jahr? Sieht es so unglaublich aus? Definitiv nicht.»

Werbung

Werbung

Norris gesteht also: «Ich stimme Max in vielen Punkten zu. Aber es ist nicht so, dass ich keinen Spaß habe.» Der Weltmeister zum Problem mit der Fahrweise der neuen Autos: «Es ist sicherlich nicht die reinste Form des Rennsports, und genau das sollte die Formel 1 sein. Ein Großteil des Fahrens konzentriert sich darauf, die Batterie zum Laufen zu bringen, und weniger darauf, wie man als Fahrer alles aus dem Auto herausholen kann.»