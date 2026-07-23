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Lando Norris gibt Verstappen Recht: «Das hat nichts mit dem Fahrer zu tun»

Nur zwei Mal sah Weltmeister Lando Norris 2026 das Siegerpodest von nahem, als Zweiter in Miami, als Dritter in Barcelona. Gleich oft wie Max Verstappen. Und er stimmt Max in einem wichtigen Punkt zu.

Formel 1

Lando Norris
Lando Norris
Foto: XPB
Lando Norris
© XPB

Im Artikel erwähnt

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An zehn GP-Wochenenden nur zwei Mal aufs Siegerpodest steigen, das ist für einen Formel-1-Champion eher dürftig: Lando Norris’ Zwischenbilanz 2026, das kann keiner schönreden, ist ernüchternd, von der früheren Dominanz der Papaya-Renner ist nichts mehr zu sehen.

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Ein paar Beispiele? Norris ist 2026 kein einziges Mal aus Reihe 1 in einen Grand Prix gestartet, abgesehen von P2 in Miami und P3 in Barcelona kam keine weitere Podestbesteigung heraus, in zwei der vergangenen drei Rennen wurde er nur Siebter, in Österreich und in Belgien.

Dabei war Norris in Ungarn der Massstab: 2024 stellte er seinen McLaren auf die Pole, 2025 gewann er den Grand Prix, auf dem Weg zum WM-Titel.

Im Artikel erwähnt

Auch Norris tut sich mit der Rennwagen-Generation 2026 schwer, er stimmt da in Kritik ein, die Max Verstappen am Hungaroring bekräftigt hat. Der Niederländer findet: «Viele Überholmanöver sind widernatürlich und haben mit den Fähigkeiten des Piloten wenig zu tun.»

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Norris meint: «Es sind noch immer viele Dinge unter der Kontrolle des Piloten, aber einige Aspekte dieser Antriebseinheiten führen zum Gedanken – das hat doch nichts mit dem Fahrer zu tun.»

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«Ich finde es jammerschade, dass dir besonders in der Quali so viele Dinge vorgegeben sind. Manchmal hoffst du einfach, dass du Glück hast und die Antriebseinheit auch wirklich das macht, was du von ihr brauchst.»

«Ich habe schon das ganze Jahr über meine liebe Mühe. In Belgien war ich zum ersten Mal halbwegs happy, dafür hatte Oscar Piastri nun Schwierigkeiten. Aber auch das liegt nicht an ihm. Es ist eben so, dass die Antriebseinheiten hin und wieder macht, was sie will.»

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44

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25

02

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Scuderia Ferrari HP

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16

44

+1,952

1:49,333

18

03

Max Verstappen

Oracle Red Bull Racing

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Oracle Red Bull Racing

3

44

+11,586

1:49,618

15

04

Lewis Hamilton

Scuderia Ferrari HP

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Scuderia Ferrari HP

44

44

+17,245

1:49,454

12

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81

44

+18,988

1:49,562

10

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Isack Hadjar

Oracle Red Bull Racing

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Oracle Red Bull Racing

6

44

+23,307

1:49,298

8

07

Lando Norris

McLaren Formula 1 Team

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1

44

+24,014

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