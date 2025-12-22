Lando Norris glaubt: «Oscar Piastri wird Formel-1-Weltmeister»

Formel-1-WM 2026 08.03. Australien-GP, Albert Park Circuit, Melbourne 15.03. China-GP, Shanghai International Circuit, Shanghai * 29.03. Japan-GP, Suzuka International Racing Course, Suzuka 12.04. Bahrain-GP, Bahrain International Circuit, Sakhir 19.04. Saudi-Arabien-GP, Jeddah Corniche Circuit, Jeddah 03.05. Miami-GP, Miami International Autodrome, Miami * 24.05. Kanada-GP, Circuit Gilles Villeneuve, Montreal * 07.06. Monaco-GP, Circuit de Monaco, Monte Carlo 14.06. Barcelona-Catalunya-GP, Circuit de Barcelona-Catalunya, Montmeló 28.06. Österreich-GP, Red Bull Ring, Spielberg 05.07. Grossbritannien-GP, Silverstone Circuit, Silverstone * 19.07. Belgien-GP, Circuit de Spa-Francorchamps, Spa 26.07. Ungarn-GP, Hungaroring, Budapest 23.08. Niederlande-GP, Circuit Zandvoort, Zandvoort * 06.09. Italien-GP, Autodromo Nazionale di Monza, Monza 13.09. Spanien-GP, Madring, Madrid 27.09. Aserbaidschan-GP, Baku City Circuit, Baku 11.10. Singapur-GP, Marina Bay Street Circuit, Singapur * 25.10. Austin-GP, Circuit of the Americas, Austin 01.11. Mexiko-GP, Autódromo Hermanos Rodríguez, Mexiko-Stadt 08.11. Brasilien-GP, Autódromo José Carlos Pace, Interlagos 21.11. Las Vegas-GP, Las Vegas Strip Circuit, Las Vegas 29.11. Katar-GP, Losail International Circuit, Doha 06.12. Abu Dhabi-GP, Yas Marina Circuit, Yas Island * GP-Wochenende im Sprintformat Ergebnisse WM-Stand