Lando Norris glaubt: «Oscar Piastri wird Formel-1-Weltmeister»
Nach dem Niederlande-GP lag Lando Norris 34 Punkte hinter Oscar Piastri. Dann begann ein Höhenflug des Engländers, Piastri wurde nur WM-Dritter. Norris hat für seinen McLaren-Stallgefährten viel Lob.
Formel 1
Max Verstappen, Lando Norris und Oscar Piastri in Abu DhabiMax Verstappen, Lando Norris und Oscar Piastri in Abu DhabiFoto: SamBagnallSutton/Getty Images
Max Verstappen, Lando Norris und Oscar Piastri in Abu Dhabi© SamBagnallSutton/Getty Images
McLaren-intern schien nach dem Grand Prix auf der Traditionsstrecke Zandvoort alles entschieden: Sieger und WM-Leader Oscar Piastri hatte damals 34 Punkte Vorsprung auf Lando Norris. Aber dann begann eine Serie mittelmässiger bis schlechter Leistungen des Australiers, während Norris zu toller Form auflief. Beim WM-Finale sicherte sich Lando erstmals den Fahrer-WM-Titel, Piastri wurde hinter Max Verstappen nur WM-Dritter.
Aber der 11-fache GP-Sieger Norris glaubt: «Zwei Kerle haben mir in diesem Jahr das Leben besonders schwer gemacht, beide sind saumässig schnell – Max und Oscar.» «Oscar war vielleicht die härtere Nuss zu knacken, denn er hatte das gleiche Material wie ich. Und Max? Nun, jeder weiss, dass du mit Max immer rechnen musst.»
«Auch als der Rückstand von Verstappen gross war, hatten wir ihn immer auf dem Radar. Und Max hat alle Lügen gestraft, die für ihn den möglichen Titelgewinn früh abgehakt haben.»
«Wenn ich zurückblicke, dann bin ich erfüllt von Stolz und Freude über die fabelhaften Duelle mit Oscar und Max. Und ich sage – Piastri wird eines Tages Formel-1-Champion.»
«Diese Saison ist für mich besonders wertvoll, weil ich mich gegen diese zwei herausragenden Racer durchsetzen musste. Einige Mal hätte ich sie am liebsten zum Teufel gejagt, weil es gegen sie so schwierig war, aber das macht den Titelgewinn umso süsser.»
  • Formel-1-WM 2026
  • 08.03. Australien-GP, Albert Park Circuit, Melbourne
  • 15.03. China-GP, Shanghai International Circuit, Shanghai *
  • 29.03. Japan-GP, Suzuka International Racing Course, Suzuka
  • 12.04. Bahrain-GP, Bahrain International Circuit, Sakhir
  • 19.04. Saudi-Arabien-GP, Jeddah Corniche Circuit, Jeddah
  • 03.05. Miami-GP, Miami International Autodrome, Miami *
  • 24.05. Kanada-GP, Circuit Gilles Villeneuve, Montreal *
  • 07.06. Monaco-GP, Circuit de Monaco, Monte Carlo
  • 14.06. Barcelona-Catalunya-GP, Circuit de Barcelona-Catalunya, Montmeló
  • 28.06. Österreich-GP, Red Bull Ring, Spielberg
  • 05.07. Grossbritannien-GP, Silverstone Circuit, Silverstone *
  • 19.07. Belgien-GP, Circuit de Spa-Francorchamps, Spa
  • 26.07. Ungarn-GP, Hungaroring, Budapest
  • 23.08. Niederlande-GP, Circuit Zandvoort, Zandvoort *
  • 06.09. Italien-GP, Autodromo Nazionale di Monza, Monza
  • 13.09. Spanien-GP, Madring, Madrid
  • 27.09. Aserbaidschan-GP, Baku City Circuit, Baku
  • 11.10. Singapur-GP, Marina Bay Street Circuit, Singapur *
  • 25.10. Austin-GP, Circuit of the Americas, Austin
  • 01.11. Mexiko-GP, Autódromo Hermanos Rodríguez, Mexiko-Stadt
  • 08.11. Brasilien-GP, Autódromo José Carlos Pace, Interlagos
  • 21.11. Las Vegas-GP, Las Vegas Strip Circuit, Las Vegas
  • 29.11. Katar-GP, Losail International Circuit, Doha
  • 06.12. Abu Dhabi-GP, Yas Marina Circuit, Yas Island
  • * GP-Wochenende im Sprintformat
